إعلام عبري يكشف حقيقة عملية خطف الفتاة الإسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت القناة 12 العبرية إن البلاغ عن وقوع
عملية خطف قرب مستوطنة "مجداليم" في الضفة الغربية اتضح أنه كاذب.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"
العبرية أن تقارير أولية تفيد بمحاولة خطف شابة إسرائيلية بالقرب من حاجز زعترة
بالضفة الغربية المحتلة.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي
أعلن تلقيه بلاغا عن حادثة اختطاف في الضفة، وقال إن قوات كبيرة تنتشر وتمشط
المنطقة، وأضاف أن قوات تنتشر في المنطقة وتنصب الحواجز وتغلق الشوارع وأن الحدث
قيد الفحص.
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