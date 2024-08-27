Tuesday, 27 August 2024 12:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام عبري يكشف حقيقة عملية خطف الفتاة الإسرائيلية

8/27/2024 12:03:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القناة 12 العبرية إن البلاغ عن وقوع عملية خطف قرب مستوطنة "مجداليم" في الضفة الغربية اتضح أنه كاذب.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن تقارير أولية تفيد بمحاولة خطف شابة إسرائيلية بالقرب من حاجز زعترة بالضفة الغربية المحتلة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تلقيه بلاغا عن حادثة اختطاف في الضفة، وقال إن قوات كبيرة تنتشر وتمشط المنطقة، وأضاف أن قوات تنتشر في المنطقة وتنصب الحواجز وتغلق الشوارع وأن الحدث قيد الفحص.

اقرأ أيضا:

إعلام عبري: إطلاق النار على سيارة مشتبه فيها بخطف إسرائيلية

MENAFN27082024000072011014ID1108603795

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث