الاحتلال يطلب دعم أميركا لمواجهة إيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي
يوآف غالانت، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال تشارلز براون، إلى
تعزيز "القدرات المشتركة عبر الحدود في جميع ساحات الحرب"، معتبرا أن ما
وصفه بعدوان إيران "بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق".
وأجرى غالانت و"رئيس الأركان الإسرائيلي"
هرتسي هاليفي، مساء الاثنين "مناقشة حول القضايا الاستراتيجية" مع رئيس
هيئة الأركان المشتركة الذي يزور الراخل الفلسطيني، بحسب مكتب غالانت.
وناقش غالانت مع الجنرالات ما اعتبره
"مفترق طرق استراتيجي" يواجهه الاحتلال وسط الحرب.
وقال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي
إن ""إسرائيل" وصلت إلى مرحلة يجب عليها أن تكون مستعدة في أي وقت
للوفاء بالتزامها المشترك مع الولايات المتحدة، لمنع إيران من الحصول على أسلحة
نووية عسكرية"، وفق تعبيره.
في سياق متصل، قال غالانت، في تدوينة عبر حسابه
على منصة إكس: "في منتدى استراتيجي مع (...) براون ورئيس الأركان الإسرائيلي
هرتسي هاليفي، ناقشنا تحطيم الأرقام القياسية في العدوان الإيراني والتعاون بين
إسرائيل والولايات المتحدة المطلوب لمواجهته".
وأضاف: "تحدثت مع براون حول المنعطف
الاستراتيجي الذي تعيشه دولة "إسرائيل" في حرب تفكيك حماس، وعودة
المختطفين وعودة سكان الشمال إلى منازلهم بعد تغيير الوضع الأمني"، وفق قوله.
ووصل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش
الأميركي إلى الداخل الفلسطيني مساء الأحد، في زيارة غير محددة المدة.
وفي وقت سابق من مساء الاثنين، قال هاليفي خلال
لقائه براون: "لقد اختتمت للتو زيارة برفقة قائد الأركان المشتركة الأميركية
إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية".
وأضاف وفق بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي،
"نعزز التعاون العملياتي للتعامل مع التحديات والتهديدات القائمة في الشرق
الأوسط".
ويجري براون جولة على عدد من الدول في الشرق
الأوسط شملت الأردن ومصر، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشن الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين
الأول الماضي- بدعم أميركي واسع- حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد
وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل
ومجاعة قاتلة. (الجزيرة نت)
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