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الاحتلال يطلب دعم أميركا لمواجهة إيران

8/27/2024 12:03:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال تشارلز براون، إلى تعزيز "القدرات المشتركة عبر الحدود في جميع ساحات الحرب"، معتبرا أن ما وصفه بعدوان إيران "بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق".
وأجرى غالانت و"رئيس الأركان الإسرائيلي" هرتسي هاليفي، مساء الاثنين "مناقشة حول القضايا الاستراتيجية" مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي يزور الراخل الفلسطيني، بحسب مكتب غالانت.

وناقش غالانت مع الجنرالات ما اعتبره "مفترق طرق استراتيجي" يواجهه الاحتلال وسط الحرب.

وقال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن ""إسرائيل" وصلت إلى مرحلة يجب عليها أن تكون مستعدة في أي وقت للوفاء بالتزامها المشترك مع الولايات المتحدة، لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية عسكرية"، وفق تعبيره.

في سياق متصل، قال غالانت، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس: "في منتدى استراتيجي مع (...) براون ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ناقشنا تحطيم الأرقام القياسية في العدوان الإيراني والتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة المطلوب لمواجهته".

وأضاف: "تحدثت مع براون حول المنعطف الاستراتيجي الذي تعيشه دولة "إسرائيل" في حرب تفكيك حماس، وعودة المختطفين وعودة سكان الشمال إلى منازلهم بعد تغيير الوضع الأمني"، وفق قوله.

ووصل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي إلى الداخل الفلسطيني مساء الأحد، في زيارة غير محددة المدة.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، قال هاليفي خلال لقائه براون: "لقد اختتمت للتو زيارة برفقة قائد الأركان المشتركة الأميركية إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية".

وأضاف وفق بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، "نعزز التعاون العملياتي للتعامل مع التحديات والتهديدات القائمة في الشرق الأوسط".

ويجري براون جولة على عدد من الدول في الشرق الأوسط شملت الأردن ومصر، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشن الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي- بدعم أميركي واسع- حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. (الجزيرة نت)

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