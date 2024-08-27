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إضراب عام وحداد على روح شهيد بيت لحم

8/27/2024 12:03:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة إضرابا عاما وحدادا على روح الشهيد الذي قتله المستوطنون في قرية وادي رحال.
وهاجم مستوطنون مساء أمس الاثنين منازل الفلسطينيين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم، ما أدى لسقوط شهيد وعدد من المصابين.

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