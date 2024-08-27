إضراب عام وحداد على روح شهيد بيت لحم

إضراب عام وحداد على روح شهيد بيت لحم
التاريخ
8/27/2024 12:03:41 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم بالضفة
الغربية المحتلة إضرابا عاما وحدادا على روح الشهيد الذي قتله المستوطنون في قرية
وادي رحال.
وهاجم مستوطنون مساء أمس الاثنين منازل
الفلسطينيين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم، ما أدى لسقوط شهيد وعدد من المصابين.
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