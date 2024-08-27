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قوات الاحتلال تقتحم طولكرم

8/27/2024 12:03:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة طولكرم.
وأفادت وكالة "وفا" باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من محورها الجنوبي، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن دوريات الاحتلال جابت شوارع المدينة وتحديدا الحي الشرقي ودوار فرعون ودوار السلام، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

جاء ذلك بعد قصف قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية لمنزل في مخيم نور شمس من طائرة مسيرة، أسفر عن استشهاد خمسة شبان بينهم طفلان.

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