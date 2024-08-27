قوات الاحتلال تقتحم طولكرم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة،
مدينة طولكرم.
وأفادت وكالة "وفا" باقتحام عدد من
آليات الاحتلال المدينة من محورها الجنوبي، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على
ارتفاع منخفض.
وأضافت أن دوريات الاحتلال جابت شوارع المدينة
وتحديدا الحي الشرقي ودوار فرعون ودوار السلام، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
جاء ذلك بعد قصف
قوات الاحتلال في ساعة متأخرة
من الليلة الماضية لمنزل في مخيم نور شمس من طائرة مسيرة، أسفر عن استشهاد خمسة
شبان بينهم طفلان.
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