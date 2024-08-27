الأردن يعزي مصر بوفاة وزير خارجيتها الأسبق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق
التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة بوفاة وزير خارجيتها الأسبق،
والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، الذي وافته
المنية مساء الاثنين، بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء.
واستذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور
سفيان القضاة مناقب الفقيد وإسهاماته ومسيرته الدبلوماسية الطويلة في خدمة بلده
كوزير للخارجية، ثم أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، قضاها مدافعاً عن قضايا
أمته العربية بكل إخلاص وتفان.
وقدم القضاة أصدق التعازي إلى الأشقاء في وزارة
الخارجية المصرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، سائلاً المولى عز وجل أن
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر
والسلوان.
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