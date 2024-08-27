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الأردن يعزي مصر بوفاة وزير خارجيتها الأسبق

8/27/2024 12:03:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة بوفاة وزير خارجيتها الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، الذي وافته المنية مساء الاثنين، بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء.
واستذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة مناقب الفقيد وإسهاماته ومسيرته الدبلوماسية الطويلة في خدمة بلده كوزير للخارجية، ثم أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، قضاها مدافعاً عن قضايا أمته العربية بكل إخلاص وتفان.

وقدم القضاة أصدق التعازي إلى الأشقاء في وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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