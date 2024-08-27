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استدامة الدين العام في الأردن- الهيكل (5)

8/27/2024 12:03:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) المقصود بهيكل الدين هو تفاصيله من حيث مكوناته الرئيسة والزمنية، وكيفية نظرة المؤسسات الدولية له، ومدى ارتباط ذلك بدرجات المخاطرة المصرفية، التي تنعكس مباشرة على شكل وحجم التسهيلات وآجالها وأسعار الفائدة.
بالنسبة للحالة الأردنية، فإن متوسط استحقاق الدين الداخلي بالسنوات هو 4.3 سنة، وهو يعكس مدى التعامل الرشيد والحازم مع الدين الداخلي بكافة تفاصيله، كما يشير إلى أنه تحت رقابة صارمة لضمان السداد الحكومي والالتزام الكامل به بشكل حصيف.
أما متوسط استحقاق الدين الخارجي فهو 8.3 سنة، وهو ضمن الحدود المريحة للاقتصاد، مما يمنح الدول ذات المخاطر الائتمانية المستقرة مزيدا من الثقة، وهذا يعتبر سببا رئيسا وأحد العوامل الرئيسة التي دفعت مؤسسات الائتمان الدولية لتحسين التصنيف الائتماني الأردني، مما سيمكن الحكومة من توفير مساحات مالية بأسعار فائدة أقل ومدد زمنية أطول، فكلما زادت آجال الفترات الزمنية للقروض الخارجية، كانت الحالة "صحية" للدول من عدة جوانب، أهمها المرونة في السداد.
أما الدين العام من حيث أسعار الفائدة، فمن المعلوم أن حوالي 86 % من إجمالي الدين هو بأسعار فائدة ثابتة، وهذا الأمر له سلبياته المتعلقة بعدم استفادة الدين من تأثير انخفاض أسعار الفائدة، لكنه بالمقابل يوفر إيجابية في الحفاظ على هيكل الدين من تقلبات أسعار الفائدة، ويوفر رؤية واضحة لصانع السياسة الاقتصادية حول التكاليف المالية المرتبطة بالدين، ويساهم في تعزيز الجاذبية نحو الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية.
أما هيكل الدين الداخلي، فهو منقسم ما بين 52.6 % من مصادر بنكية، و47.4 % من مصادر غير بنكية، أبرزها مساهمات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وهذا يعكس مدى الوفورات المالية العالية التي تمولها المؤسسات المالية المحلية، وتساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الموازنة العامة لتأمين احتياجاتها التمويلية اللازمة.
أما رصيد الدين الخارجي حسب العملة فحوالي 72 % منه مقوم بالدولار الأميركي، وباقي الدين موزع ما بين اليورو 11.3 %، وحدات حقوق السحب الخاصة 9.3 %، الدينار الكويتي 3.1 %، الين الياباني 2.6 % و1.7 % عملات أخرى. وهذا مؤشر على سياسة تحوط واضحة لهيكل الدين الخارجي، بسبب أن غالبيته بالدولار، وحيث إن سعر صرف الدينار ثابت بالدولار، فمخاطر تقلبات سعر الصرف باتت منخفضة على هيكل الدين الخارجي.
أما عن مصادر الدين الخارجي، فإن أكثر من نصفه وتحديدا (55.2 %) من مصادر ميسرة وبشروط تفضيلية، والمقصود بذلك أنها قروض من "مؤسسات إقليمية ودولية" و "حكومات عربية وأجنبية"، وهذه كلها لها ارتباطات سياسية، وتمتلك مرونة عالية في إعادة تمويلها في المستقبل.
هذا يعني أن حجم الديون التجارية والبالغة نسبتها من الدين الخارجي 44.8 % منخفضة نسبيا مقارنة مع القروض والتسهيلات السيادية، وبالتالي، فإن درجة المخاطرة تكون في هذه الحالة أقل بكثير مما لو كانت نسب الديون التجارية عالية.
يتضح من الأرقام أن هيكل الدين الأردني مستقر إلى حد كبير، مع مراعاة أسعار الفائدة ومصادر التمويل الميسرة، وهذه ميزة تفتقدها العديد من الدول المدينة بلا استثناء.

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