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القصة الغائبة في تقارير الفساد

8/27/2024 12:03:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تُجالسُ مسؤولين على رفعة في المستوى، فيقولون لك إن الفساد يعد انطباعيا في الأردن، أي أنه ليس واسعا ولا ممتدّا، ومجرد انطباعات واتهامات يقولها الناس ليل نهار، دون أدلة.
الفساد هنا ليس انطباعيا كما يقول هؤلاء، إذ إن تقارير ديوان المحاسبة، وتقارير هيئة مكافحة الفساد، تثبت أن الفساد موجود، والذي يتصفح التقارير يعجب من عدم توقف الفساد كلّيا، برغم الإعلان عن حالات كثيرة، وعن إحالات أيضا للقضاء ومحاسبات، وعلى ما يبدو فإن الكل يريد أن يجرب حظه، مع احتمالات ألا ينكشف المخطئ أو الفاسد أو اللص أو المغامر.
بين يدي تقرير هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد في تقريرها السنوي عن العام الماضي 2023، ويشير التقرير إلى أن الهيئة كشفت خلال العام الماضي عددا من قضايا الفساد، واستردّت مبالغ كبيرة من المال العام بحجم 102 مليون دينار من أفواه الفاسدين، وحالت دون هدر 38 مليوناً أخرى، منها تجاوز أحد الموظفين للتعليمات الناظمة والتي خلَّفت أثرًا ماليا قيمته نحو 4 ملايين دينار، وتلاعب محاسب بمبلغ مليون و24 ألف دينار على مدار 6 سنوات، وتلاعب أحد أعضاء لجان الزَّكاة بإيصالات مقبوضات وصلت قيمتها إلى نحو نصف مليون دينار قبل أن تناله يد العدالة، كما أعادت الهيئة 5 ملايين دينار لشركة مساهمة عامة بسبب عطاء مخالف، وأجرت وفق القانون مصالحة في أحد الملفات التحقيقية بلغ أثره المالي 12 مليون دينار، وتحقيق أثر مالي إيجابي تمثل بإسقاط الأطراف المعنيين بالملف التحقيقي الدعاوى المقامة فيما بينهم لدى المحاكم المختصة بقيمة تجاوزت 130 مليون دينار، كما تعاملت الهيئة مع قضية تلاعب بتعليمات توزيع الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية بأثر مالي وصل إلى 3 ملايين و999 ألفًا و497 ديناراً، وتفاصيل التقرير هنا كثيرة وليس هنا محل سردها أو نشرها مجددا.
هذا قليل من كثير، والجهد يستحق التقدير، لكن اللافت هنا في كل تقارير هيئة مكافحة الفساد، وتقارير ديوان المحاسبة، أن الميل للفساد منتشر، بشكل أو آخر، حتى على مستوى طريقة إدارة الموقع الإداري أو الصلاحيات أو ما يسمح به القانون من مساحة قانونية قد يتجاوز فيها الموظف الحكومي، كما أن تقارير هيئة مكافحة الفساد وتقارير ديوان المحاسبة، تكشف أن حالات الفساد موجودة في قطاعات كثيرة، والأدهى والأمرّ هنا أن أي حالة فساد لا يمكن كشفها ببساطة بعد أن بدأ الفاسدون بترتيب أوراقهم بطريقة مختلفة، تضمن عدم كشف الحالة، وهذا يعني أن هناك حالات مخفية كثيرة، وقد يتورط بها أشخاص من القطاع الخاص، ومواقع مختلفة، فيما الوصول إليها يبدو صعبا، لأن الشركاء هنا يحمون لأنفسهم من جهة، ويتجنبون الوقوع في أي خطأ قد يؤدي إلى محاسبتهم، أو ملاحقتهم قانونيا على ما يفعلونه.
ملف الفساد ليس جديدا، فمنذ العام 1989 ونحن نتحدث عنه، وما هو مهم حقا يرتبط بظلم بعض الناس وربطهم بالفساد وهم غير فاسدين أصلا، وهي عملية تجري بشكل متعمّد للتعمية على الفاسدين الأصليين الذين يبحثون عن أكباش فداء بدلا عنهم، فيما شيوع ثقافة "الفهلوة" والتشاطر على المال العام، ثقافة خطيرة جدا، تبدأ صغيرة وتتحول إلى كبيرة وعامة، وتتسلل إلى كل مكان بنعومة وهدوء دون أن ننتبه أحيانا إلى أهمية محاربتها بشكل أكبر.
القصة الغائبة في تقارير الفساد، تتعلق بالحالات التي لم يتم الوصول إليها، حتى الآن، وهو أمر يوجب تجديد آليات العمل والمتابعة، والمحاسبة، والسؤال، بطرق إضافية جديدة.

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