وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية



وقال مدير أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة (بترا)، إن الطفلة جرى إسعافها إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى إثر تعرضها لإصابات بالغة في الجسم إلا أنها وصلت متوفية.



وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.