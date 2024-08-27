وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية

وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية
التاريخ
8/27/2024 12:01:44 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفيت طفلة تبلغ من العمر عاماً واحدا، اليوم الاثنين، إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة في بلدة وادي الريان بلواء الأغوار الشمالية.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة (بترا)، إن الطفلة جرى إسعافها إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى إثر تعرضها لإصابات بالغة في الجسم إلا أنها وصلت متوفية.
وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
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