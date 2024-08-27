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وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية

8/27/2024 12:01:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفيت طفلة تبلغ من العمر عاماً واحدا، اليوم الاثنين، إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة في بلدة وادي الريان بلواء الأغوار الشمالية.


وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة (بترا)، إن الطفلة جرى إسعافها إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى إثر تعرضها لإصابات بالغة في الجسم إلا أنها وصلت متوفية.


وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.

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