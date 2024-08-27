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المخطط الشمولي المحدث للعقبة.. هل يسير بالمدينة بالاتجاه الصحيح؟

8/27/2024 12:01:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- ينظر إلى المخطط الشمولي لمدينة العقبة 2020-2040، بوصفه خطوة ترسخ منظوراً جديداً ومخططاً تنموياً واسعاً يرسم خريطة العقبة السياحية والصناعية، ويدخلها في تنظيمات مختلفة لاستغلال الأراضي، وجلب المزيد من الاستثمارات في القطاعات كافة، ويمهد الطريق أيضا أمام تحسين البيئة الاستثمارية ونقل المدينة لتكون في مصافي المدن الذكية والنمو الأخضر، بالإضافة إلى التركيز على منطقة وادي عربة.
إلا أن الأمر لم يخل من ملاحظات انتقدت تأخر نتائج تحديث ذلك المخطط لمدة أربع سنوات، لا سيما أن المخطط السابق انتهى في العام 2020، وسط خشية من أنه قد لا يعكس التطورات الحديثة والمتغيرات الكبيرة التي شهدتها المدينة على حد سواء، مثل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية والتغير المناخي.
ومن أبرز أهداف المخطط الشمولي المحدث، الذي أطلقته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤخرا، أنه "جاء ليواكب التخطيط الحضري وتطبيقات المدن الذكية والوقاية من الكوارث والتخطيط القطاعي وتخطيط استخدام الأراضي، ضمن أفضل الممارسات الدولية -من منظور ياباني، فضلاً عن إعداد مصفوفة من المشاريع الرأسمالية التي سيتم تنفيذها في السنوات الست عشرة المقبلة، كما سلط الضوء على التصميم لإخراج المخطط الرئيسي الجديد عبر تحويل العقبة إلى واحد من المراكز الإقليمية للخدمات اللوجستية والسياحة والأعمال والابتكار".
وكان المخطط الشمولي السابق قد أطلق مع بداية تأسيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الفترة 2002-2020 (مخطط جينسلر)، فيما حدثت سلطة العقبة المخطط الشمولي لعشرين عاماً مقبلة، بهدف الاستمرار بما تم إنجازه سابقاً في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية لتحسين جودة الحياة في المدينة.
بشأن ذلك، عبر الخبير في تخطيط المدن التنموية البروفيسور محمد الفرجات عن قلقه بشأن نتائج تحديث المخطط الشمولي للعقبة الذي تم تنفيذه بواسطة شركة جايكا اليابانية، مشيرا إلى أن "التحديث الذي تأخر لمدة أربع سنوات، قد لا يعكس التطورات الحديثة والمتغيرات الكبيرة التي شهدها الإقليم والمدينة على حد سواء، مثل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية والتغير المناخي".
وأكد الفرجات، أهمية أن يتضمن التحديث مراجعة شاملة للإنجازات والتحديات التي واجهت المخطط السابق، بالإضافة إلى إدماج مستجدات المشاريع الكبرى مثل مشروع نيوم، وتأثيرات التغير المناخي والتغيرات الديموغرافية"، مشددا في الوقت ذاته على "ضرورة أن يكون التحديث متكاملاً ويعكس احتياجات المدينة الحقيقية في مجالات مثل الماء والطاقة والبيئة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات، وتحقيق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة ذات ميزة فريدة لإيجاد فرص عمل للأجيال الحالية المتعطلة عن العمل والأجيال القادمة".
وأوضح الفرجات، الذي أشرف على إعداد المخطط الشمولي الإستراتيجي للبترا (2012-2032)، وأسهم بوضع الخطة التنفيذية لمشروع تطوير وادي عربة (2017-2020)، وصادق كذلك على الخطة الشمولية للجامعة الأميركية في مادبا خلال عمله في مجلس أمنائها (2016-2022) "ضرورة أن يشمل التحديث تقييماً دقيقاً للقطاعات المختلفة، مثل التجارة والسياحة والصناعة، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات الكوارث الطبيعية المحتملة".
ونبه أيضا إلى "ضرورة إدماج رؤية شاملة تعزز من نجاح المدينة وتنافسيتها واستدامتها في المستقبل"، معرباً عن أمله في أن "يكون التحديث خطوة نحو تحسين الوضع الحالي، وأن يتم تقييم النتائج بعناية وأن يتم تنفيذ توصيات التحديث لضمان تحقيق رؤية العقبة 2040، مع ضمان أن تكون المدينة قابلة للحياة، صديقة للبيئة، وتوفر فرص العمل والرفاهية لسكانها".
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أطلقت الخطة الرئيسية المحدثة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التي جاءت بدعم من مشروع تحديث المخطط الشمولي والخطة الرئيسية لمنطقة العقبة الخاصة من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، حيث تم البدء بالعمل فيه منذ العام 2022.
وبالنسبة للخبير التنموي الدكتور إبراهيم النعيمات، فإن "المخطط الشمولي أخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية التي أثرت على مدينة العقبة في السنوات الماضية، إضافة إلى الدفع بإيجاد أراضٍ باتجاه وادي عربة لتمكين الاستثمارات فيها، خصوصا ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والطاقة"، مشيراً إلى أن "العقبة بحاجة فعلاً لتلك الاستثمارات، نظراً لموقعها الجغرافي المميز الذي يربطها بثلاث قارات وحدود ثلاث دول".
وأكد النعيمات "أن المخطط أخذ على عاتقه استيعاب الزيادة السكانية التي وصلت في العقبة، حسب آخر تعداد سكاني، إلى ما يقارب 242 ألف نسمة".
من جهته، يرى المتخصص في مجال العقارات، محمد الجبالي "أن المخطط الشمولي لمدينة العقبة 2024-2040 يعد خطوة في الاتجاه الصحيح ويخلق فرصاً استثمارية جديدة عقارية وصناعية وتجارية ولوجستية"، مؤكداً "أن توازن المخطط الشمولي للمدينة يضفي على القطاع العقاري صبغة حضارية متطورة تعكس الصورة المستقبلية لمدينة العقبة واستخدامات الأراضي فيها، الأمر الذي من شأنه تأمين الوضوح في الأنظمة، وبالتالي تحقيق انسيابية العمل من دون عوائق روتينية".
من ناحيته، قال رئيس مجلس المفوضين نايف حميدي الفايز "إن إطلاق المخطط الشمولي لاستخدامات الأراضي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 2024-2040 يهدف إلى إدارة التنمية المستدامة والنمو الأخضر في المنطقة، والتي تضاف إلى إستراتيجية سلطة منطقة العقبة الخاصة 2024-2030 قيد التنفيذ، وتنسجم تماماً مع أهدافها وغايتها الإستراتيجية".
وأشار إلى أن "السلطة اعتمدت منذ تأسيسها العام 2002 المخطط الشمولي لاستعمالات الأراضي في الفترة 2002-2020 (مخطط جينسلر)، واستمراراً للنهج المتكامل في التخطيط الحضري والعمراني، قامت السلطة بتحديث المخطط الشمولي لعشرين عاماً مقبلة، والاستمرار بما تم إنجازه سابقاً في النواحي الاجتماعية والاقتصادية كافة لتحسين جودة الحياة في المدينة".
وبين الفايز "أن خطتنا نحو العقدين المقبلين بدافع تنفيذ الرؤية الوطنية لتحسين نوعية الحياة بما يشمل التنمية الحضرية، فقد شرعت السلطة في تحديد المخطط الشمولي لاستخدام الأراضي بدعم تعاون فني من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا). وهذه الخطة الشاملة الديناميكية التي تم إعدادها بالتعاون والشراكة بين جميع أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين في منطقة العقبة ستوجه التنمية والاستثمارات للمنطقة، وتمكن منطقة العقبة من خلال تنفيذ سياسات النمو الحضري الذكية في جميع القطاعات بشكل مستدام، وستعزز هذا المشروع المرونة الحضرية وجودة الحياة لمدينة العقبة، حيث يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الثلاثة عشر والأجندة الحضرية الجديدة 2030".
وأضاف "وعليه، فإن السلطة ستكون مع شركائها قد وضعت حجر الأساس وخريطة طريق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنطقة العقبة، بهدف جلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز البيئة التنافسية إقليمياً ضمن إطار من التنمية المستدامة والنمو الأخضر بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن".

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