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عجلون.. مطالب بتكثيف الدعم لزراعات تتكيف مع تغيرات المناخ

8/27/2024 12:01:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- تزداد التحديات التي يفرضها التغير المناخي على الزراعات التقليلية في عجلون، وسط دعوات لتحسين الممارسات الزراعية في محافظة عجلون، واستثمارها كفرصة لمواجهة مستجدات المناخ، حيث يؤكد معنيون أهمية تكثيف دعم التوجه لإيجاد زراعات بديلة عن التقليدية، والتشجيع على الزراعات الحديثة وتمويلها.
ويؤكد هؤلاء، أن على الجهات الرسمية والمانحة والداعمة، العمل على برامج تدريبية وتأهيلية لمساعدة وتحفيز المزارعين في المحافظة، للتحول والتركيز على أنواع من الزراعات التي تتكيف وتراعي مستجدات وتغيرات المناخ التي بات تأثيرها يزداد على زراعاتهم التقليدية.
ومن بين أبرز الزراعات الحديثة، نباتات كالخزامى "اللافندر" التي تستغل لاستخراج الزيوت العطرية، بالإضافة إلى أشجار فاكهة استوائية كالمانجا والبابايا والقشطة التي يباع المستورد منها بأسعار باهظة.
ومن وجهة نظر الخبير البيئي المهندس خالد عنانزة، فإن "المناطق الجبلية بدأت تتعرض للعديد من المخاطر الطبيعية التي أصبحت تهدد نظمها البيئية ومكوناتها وعناصرها، وهي ترجع للتغير المناخي، وما ينجم عنه من ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض كميات الأمطار، وتأخر الموسم المطري، إضافة إلى العوامل البشرية التي يمكن أن تؤثر في تدمير الموائل الطبيعية للنباتات والحيوانات البرية، كالتعدي على الغابات والتحطيب الجائر والحرائق، وكذلك امتداد النمو العمراني على حساب الأراضي الزراعية، ما يؤدي إلى زيادة الجريان السطحي لمياه الأمطار وانخفاض كميات التسرب إلى باطن الأرض، وتسببه بزيادة انجراف التربة وتراجع نسب الرطوبة التي يعتمد عليها النبات في نموه".
أما المهندس الزراعي سامي فريحات، فيؤكد، من جهته "أن التغيرات المناخية تلقي بآثارها السلبية على العديد من أنواع الزراعات التقليدية في المحافظة، وأنه بدأ يرصد بشكل متزايد منذ مواسم عدة آثارا سلبية على الزراعات نتيجة التغير بالأجواء المناخية، ما يستدعي البحث عن حلول واقعية وفاعلة للمشكلة".
ويقول المزارع أبو عدي عنانبة "إن هذا التوجه بالتحول بأنواع الزراعات من التقليدية إلى الحديثة، بدا واضحا من خلال الدعم الذي وفرته جهات مانحة العام الماضي للعشرات من صغار المزارعين في المحافظة، بهدف تأسيس مشاريعهم الحديثة التي تدربوا عليها، ويستطيعون من خلالها تجاوز مشكلة التحول في الظروف المناخية، وتضمن لهم زراعات تستطيع التكيف، وتحقق مردودا جيدا"، داعيا في الوقت ذاته إلى تعميم هذه التجارب على أكبر عدد ممكن من المزارعين في المحافظة.
وأكد عنانبة "أن أصحاب مزارع كثيرة بدأوا يلاحظون منذ مواسم عدة أن أشجارهم والثمار تتضرر كثيرا جراء ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأمراض والفطريات التي أخذت تفتك بالأشجار بسبب تقلبات الطقس، الأمر الذي أدى لإتلاف الثمار وألحق بهم خسائر كبيرة"، لافتا إلى "كلف كبيرة يتكبدونها تتعلق بالرش وتوفير الأسمدة، ما يتسبب بخسائر كبيرة لهم، ما جعلهم على استعداد تام في حال توفير الدعم والتدريب لهم، للتحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات الحديثة بأنواعها".
وبحسب الخبير المائي الدكتور ثابت المومني، فإن "التغيرات المناخية العديدة، كتقلبات الطقس، والتباين المفاجئ بدرجات الحرارة، والرياح الشديدة، وتساقط البرد والأمطار الغزيرة في غير وقتها، وأثناء بداية الأزهار، ومع تراجع معدلاتها السنوية وسوء توزيعها خلال الموسم، وتسببها بانجراف الأتربة، بدأت تؤثر على كثير من أنواع الزراعات التقليدية من حيث تضرر ثمارها وتدني إنتاجها، وانتشار أنواع من الآفات والفطريات المقاومة للمبيدات".
وأكد المومني "أهمية اتخاذ إجراءات احترازية أو تغيير الأنماط الزراعية على المديين المتوسط والبعيد، بحيث تبدأ بتكثيف برامج التوعية والإرشاد العلمي للمزارعين، وزيادة الدعم لهم، واختيار أنواع من الزراعات الأكثر ملاءمة للتكيف مع هذه التغيرات المناخية، وتعزيز الرقابة والحفاظ على عناصر البيئة والتنوع الحيوي".
بدوره، يقول رئيس قسم الثروة النباتية في مديرية زراعة عجلون، المهندس معاوية عناب "إن تغير المناخ يؤثر على الزراعة، إذ يؤدي إلى التغيرات في معدلات الحرارة، وهطل الأمطار، وحدوث التقلبات المناخية الشديدة كموجات الحر، وفي الآفات والأمراض وفي الجودة الغذائية وكميات الإنتاج، ما يستدعي البحث عن أنماط زراعية حديثة ومقاومة للتغيرات".
وأكدت مصادر في مديرية زراعة المحافظة "أهمية التوسع وتعميم مثل هذه المشاريع، التي تأتي ترجمة للرؤية الملكية السامية في تعزيز التنمية والإدارة ومساعدة فئات المزارعين من خلال توفير التدريب والتأهيل ومنح القروض"، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لتكاتف الجهود، للنهوض بالمستوى الاقتصادي والتنمية الشمولية في المحافظة.
وأوضحت المصادر، أن الكثير من الزراعات التقليدية والأشجار المثمرة قد تأثرت سلبا وبنسب متفاوتة بتقلبات الطقس، كانخفاض الحرارة وارتفاعها، وتساقط البرد وهبوب الرياح الشديدة، مؤكدة أن مديرية الزراعة تدعم التوجهات الساعية للتحول إلى زراعات حديثة، أثبتت نجاحها في عدد من المزارع في المحافظة، التي تضم نباتات كالخزامى لاستخراج الزيوت العطرية، وأشجار فاكهة استوائية كالمانجا والبابايا والقشطة التي يباع المستورد منها بأسعار باهظة.
يذكر أنه تم العام الماضي توقيع 60 اتفاقية مع مزارعين رياديين في المحافظة، ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين (JHF)، الذي تنفذه وزارة الزراعة بالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة التعاونية الأردنية ومؤسسة الإقراض الزراعي، بتمويل من سفارة مملكة هولندا بالأردن من قبل تحالف يضم منظمة "ميرسي كور" وجامعة فاغنجن الهولندية وشركة "أدفانس كونسلتينغ".
وكان من المخطط أن يقدم المشروع خدماته إلى 5 آلاف من صغار المزارعين في محافظات البلقاء وإربد وعجلون، وتوفير 500 قرض حسن من دون فائدة، و100 منحة لصغار المزارعين.
وأكد المسؤولون حينها، أن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن الخطط والاستراتيجيات الزراعية الاقتصادية التي تعزز من دور المزارع الأردني وصغار المزارعين ضمن الفئات المستهدفة في ظل التغيير المناخي الذي نشهده حاليا لتحسين الممارسات الزراعية.
وبينوا أنه سيتم خلال المشروع منح قروض بقيمة 5 آلاف دينار من دون فوائد للمزارعين المدربين والمؤهلين من خلال الشركة، بهدف تحسين مستوى الممارسة الزراعية لدى المزارع لزيادة الإنتاجية من خلال التقنيات الحديثة التي تناسب المنطقة، وبما ينعكس على عوائد المزارع وتحقيق مستوى معيشي جيد لهم.
وكانت المديرة الإقليمية لشركة "أدفانس كونسلتينغ" المهندسة لمياء الدباس، أوضحت أن المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين، ويتضمن مجموعة من حزم المنح والقروض الحسنة من دون فوائد وأنشطة تدريبية لصغار المزارعين لتمكينهم من تأسيس مشاريع بطرق ناجحة للاستمرارية بها مستقبلا.
وأكدت الدباس، أن الهدف من المشروع هو نقل المعرفة والمهارات عن الممارسات الزراعية والاستخدام الأمثل للمياه والتكنولوجيا بشكل جيد وتوفير حلول مالية مناسبة من أجل تبني التقنيات الزراعية المبتكرة، وتحسين فرص دخل المزارعين.
وأشارت إلى أهمية التنمية الاقتصادية ودور وحدات التنمية في المحافظات، مبينة حرص الشركة على تعزيز التشاركية بمختلف المؤسسات والجهات المعنية لإنجاح رسالة وأهداف المشروع.

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