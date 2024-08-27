نيوم يتحدى الجندل
التاريخ
8/27/2024 12:00:18 AM
(MENAFN
- Al Watan)
تختتم اليوم منافسات الجولة الثانية، لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ3 مباريات، إذ يلتقي على ملعب التعليم
بعنيزة، العربي (نقطة واحدة) وأبها (بلا نقاط)، وكل منهما يسعى لتعويض تعثره، ويستقبل أحد (نقطة واحدة)، على ملعبه ضيفه (بلا نقاط)، في موقعة ينطبق عليها ما ينطبق على سابقتها، ويتواجه على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية نيوم (3 نقاط)، والجندل (بلا نقاط).
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