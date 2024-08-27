الوحدة يطبق خطة العروبة
التاريخ
8/27/2024 12:00:18 AM
(MENAFN
- Al Watan)
أخضع مدرب الوحدة الألماني جوزيف زينباور لاعبيه لمران رئيسي، تحضيرا لمواجهة العروبة غداً، لحساب ثاني جولات دوري روشن السعودي للمحترفين، ورسم الطريقة التي سيخوض بها المباراة عبر مناورة قصيرة.
MENAFN27082024000089011017ID1108603758
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.