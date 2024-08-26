آل الشيخ يزور جامعة الأزهر - جريدة الوطن السعودية

آل الشيخ يزور جامعة الأزهر - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
8/26/2024 11:59:54 PM
(MENAFN
- Al Watan)
زار وزير
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جامعة
الأزهر، على هامش رئاسته لوفد المملكة المشارك في أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الخامس والثلاثين المنعقد حاليًا في القاهرة، التقى خلالها رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة جمعة داود.
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