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آل الشيخ يزور جامعة الأزهر - جريدة الوطن السعودية

8/26/2024 11:59:54 PM
(MENAFN- Al Watan) زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جامعة الأزهر، على هامش رئاسته لوفد المملكة المشارك في أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الخامس والثلاثين المنعقد حاليًا في القاهرة، التقى خلالها رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة جمعة داود.

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