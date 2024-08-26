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الجامعات والالتزام بالزي السعودي - جريدة الوطن السعودية

8/26/2024 11:59:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت غالبية الجامعات في السعودية ضرورة ارتداء الزي السعودي داخل اروقة الجامعة و يمنع من يرتدي غير ذلك من الدخول إليها،
وبات هذا الخبر حديث الإيام القليلة الماضية في وسائل التواصل الإجتماعي حيث شهدث الساحة جدلاً واسعاً بين فئات المجتمع حول القرار الذي أسفر عن تباين في الاراء بين مؤيد ومعارض ، ما يعكس التنوع التي تعيشه المملكة اليوم ووجهات النظر المختلفة في ذلك.
في الحقيقة كلا الطرفين المؤيد والمعارض على حق لأن كلاهما يمتلك مبررات لتأيديه و معارضته، فالمؤيد للقرار يرى أن الزي السعودي يعزز الهوية الوطنية ويظهر التمسك بالعادات والتقاليد وهي أحد مكونات هذا البلد العظيم، فإرتداء الزي الوطني يلعب دوراً مهما في غرس القيم الوطنية لدى الشباب، ويسعى لتعزيز الشعور والإنتماء، وهذا يعكس مدى الالتزام بالتراث وما إلى ذلك .
وبالنظر إلى مختلف الجامعات في العالم لا يوجد هناك زي موحد يجب الإلتزام به إلا أنه يجب أن تكون الملابس تليق بيبئة الجامعة وبالشارع العام.
وعند بحثي عن هذا الموضوع بالتحديد وجدت أن زي الجامعات في سنغافورة يختلف حسب رؤية الجامعة إلا أن هناك شروطا عامة على سبيل المثال : يجب ارتداء الزي الرسمي للبلاد وغيره بحيث يفضل أن تكون أنيقة ومهذبة كالقمصان والبناطيل الطويل والتنانير المعتدلة الطول بالنسبة للطالبات، و تطلب بعض الجامعات من طلابها ارتداء شعار معين بألوان معينة ترمز إلى هوية الجامعة الخاصة للتميز عن الطلاب الآخرين في الجامعات الآخرى، بخلاف طلاب الأنشطة العملية الذين يحتاجون إلى ارتداء ملابس خاصة داخل المعامل وخارجها لتميزهم عن غيرهم، وذلك لتهيئتهم للخوض في سوق العمل، كطلاب كليات الطب والهندسة مثلاً، وبالمناسبة كما يسمح بارتداء الحجاب بالنسبة للطالبات المسلمات.
أرى أن قرار الالتزام بالزي السعودي في الجامعات يجب أن يكون مرناً بعض الشيء -خصوصاً- أن المناخ الحار التي تمتاز به منطقتنا يتطلب أن يرتدي الطلاب ملابس ذات أقمشة خفيفة ومريحة تتناسب مع حرارة الجو.
أخيراً أقول: على الجامعات ان تسعى دائماً إلى كسب ولاء وانتماء الشباب إليها من خلال تصميم بعض الشعارات الخاصة بألوانها الخاصة وأن تقوم بتهيئة البيئة الجاذبة للطلاب والطالبات والعمل على ذلك من خلال الانشطة والأعمال التطوعية وغيرها وتقديم الحوافز على ذلك. أما بالنسبة للزي السعودي يبقى له مكانته وأهميته بالأخص في المناسبات الوطنية والأعياد وهذا ما نراه اليوم. فأرجو أن يعاد النظر في القرار ليصبح أكثر مرونة مع عدم الإخلال بأهمية الالتزام بالزي في المناسبات التي تتطلب ارتداه كالمشاركات الخارجية في تمثيل المملكة.

MENAFN26082024000089011017ID1108603751

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