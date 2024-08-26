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فيلم افتراء و كذب - جريدة الوطن السعودية

8/26/2024 11:59:54 PM
(MENAFN- Al Watan) كثر الحديث عن فيلم حياة الماعز الذي ينتقد العمل في السعودية و تحديدا نظام الكفيل، في البداية يقول المثل: الساكت عن حقه شيطان اخرس، و يوجد الكثير ممن يسكتون عن حقهم و يتم الاساءة لهم و استغلالهم و هم في اوطانهم التي يحملون جنسيتها، و من اقرب الناس لهم ايضا.
كوني مقيما في السعودية منذ اكثر من سبع سنوات، بعد أن جئت من بلدي الأردن، أريد أن اقول أن قوانين العمل في السعودية و حفظ حق العامل يتفوق على كثير من الدول و التي تعتبر متقدمة ، على سبيل المثال يلزم قانون العمل صاحب العمل بتأمين جميع العاملين لديه و عائلاتهم صحيا ، و أيضا يلزم صاحب العمل بعدم تأخير رواتب الموظفين بنظام حماية الاجور ، و يتم محاسبة صاحب العمل إذا تأخر عن سداد الرواتب في موعدها أو قام بخصم من راتب احد الموظين و يتم كل ذلك أليا. و حسب معرفتي بالقوانين و حتى قبل ما يعرف بتحسين العلاقة التعاقدية، كان هناك قوانين تجرم اساءة استخدام السلطة في العمل، لدرجة انه يتم ادراج بعض الافعال جريمة اتجار بالبشر و تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامات بالملايين، و لكن إذا سكت الشخص عن حقه من سيعرف؟ و لو كان ما تم طرحه بالفيلم صحيحا لما جذبت السعودية هذا العدد الهائل من العمالة الوافدة و الكثير منهم اصحاب علم و شهادات عليا وفضلوا العمل في السعودية على اوطانهم!

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