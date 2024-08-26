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وأنطفأ سراجنا - جريدة الوطن السعودية

8/26/2024 11:59:54 PM
(MENAFN- Al Watan) الحمدُ للهِ الذي كتبَ الفناءَ على كُلِ أحد، ويبقى وجهُ ربِكَ دائِم الأبد، أحمدُه سبحانه حمداً سرمد، وأشكُره شكراً لا يبلغه الأمد، كما يحب ربنا أن يُحمد، وأصلي وأسلم على خير الثقلين أحمد، صلاة أرجو بها النجاة يوم بعثرةِ المرقد، والخروج من الرمس والأعضاء تشهد، ( يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم )
وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد
وليس هواي نازعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد أخلد
مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد
من النعم التي يُغبط عليها المرء المسلم، طول العمر وحسن العمل، فعن أبي بكرة نفيع بن حارث رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله..) الحديث رواه الترمذي.
وكيف لا يكون كذلك، والمؤمن في كل يوم من حياته مزيدُ طاعات مفروضة، ونوافلُ متعددة كثيرة، ولحظات استغفار وذكر لله يسيرة موفورة، فمن كان جانياً لثمرها، قاطفاً زهرتها، فقد فاز وأفلح، ويُرجى له في القبر ويوم القيامة سرور وحبور وفرح.
في يوم الخميس 26/01/1446هـ وما أدراك ما يوم الخميس، غابت شمسنا وأنطفأ سراجنا بوفاة جدي الشيخ عبدالعزيز بن عبد الرحمن الشثري، بعد قرنٍ كاملٍ في الطاعة والخير والبر والعبادة،
أباً عَاشَ يَبْنِي المَجْدَ قَرَناً وَافِياً * * * وَكَانَ إلَى الخَيْرَاتِ وَالمَجْدِ يَرْتَقِـي
وافته المنيةُ واخترمته يد المنون، وتسابق إليه الأجل، بعد أن صلى الفجرَ فكان في ذمة الله، وشهدت له ملائكة الليل والنهار مجتمعة، ودون اسمه مع المصلين الأطهار، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً، ثم نام على فراشه فارتفعت روحه الطاهرة إلى بارئها، وأنسلت كأسهل ما تكون نفس المؤمن.
في ذمة الله يا من فاح مرقده *** عطراً، وطبت وطاب القبر والمدر
في ذمة الله يا من لاح همته *** براً وإحسانا وللهدى درر
لست في مقالي هذا بصدد الحديث عن سيرته فهي طويلة وموجودة في موقع الأسرة "أسرة الشثري" كاملة تامة، لكنني أنقل شيئاً يسيراً مما تعلمت من جدي الكريم أو علمته عنه، كتبتها في نقاط، رغبة بالإفادة منها والانتفاع بها، فقد عرفته محباً للخير حريصاً على تبليغه، ومن البر به نشر هذا الخير الذي يستفيد الناس منه، ويكون له أجره بإذن الله تعالى.
* علمني جدي: الحرص على الصلاة والتبكير لها وحث الأهل والأقارب عليها، فقد كان رحمه الله يبادر للجمعة مشياً في الساعات الأولى، ونُقل لي أنه في نشاطه كان يذهب لها قريباً من الساعة السابعة صباحاً، وأما الصلوات المفروضة فقد كان يخرج لها باكراً، ويدعوا الناس في طريقه إلى الصلاة ويذكرهم بها، كان صوته جهورياً وهو ينادي ( الصلاة الصلاة، الله يوفقنا واياكم، الصلاة يا وليدي الصلاة ) حتى في خروجه لصلاة الفجر، ينادي فيهرعُ الناسُ للصلاة بأمان، كان صوته أُنس أهلِ الحلة "حي في الحوطة"، وذهب صوته بانتقاله منه.
طوتك يا جدً أياماً طو
* علمني جدي: أن زرع القيم في الأبناء يكون منذ الصغر، بحثهم على الخير، وعدم التواني فيه، فقد كان رحمه الله يغضب في شأن الصلاة غضباً لم أر له مثيل مع صِغر سني آن ذاك، إلا أنه مع غضبه كان متحكماً في نفسه، ولهجُ لسانهِ سؤال الله أن يصلح ذريته.
* علمني جدي: أن أعظم أسباب هداية الأبناء وصلاحهم بعد توفيق الله والتربية الحسنة، هو الدعاء، فقد كان يُكثر من الدعاء لأبنائه وابنائهم، ومن العجائب أنه لا ينسى حتى أحفاده من الدعاء، وهذه علامة فقهه وفطنته، قال لي أحدهم (كنت بجواره في المسجد يوم الجمعة بعد العصر، وسمعته يدعو دعاءً طويلاً لأبنائه وأبنائهم وذريتهم ويلح في الدعاء ويبكي حتى تمنيت أني من ابناءه أو احفاده)، قلت: وقد رزقه الله أبناءً وبناتٍ صالحين برره، أحسبهم والله حسيبهم ولا أزكي على الله أحداً.
* علمني جدي: أن التعليم ليس بالقول فحسب، بل بالفعل وهو أبلغ، وقدوته في ذلك رسول الله ، فقد علمنا بفعله أن نزول السكينة والرحمة في المجالس تكون بذكر الله، كما في الأحاديث الصحاح، وكان جدي رحمه الله يُطّبِقُ ذلك عملياً، فلا يخلوا مجلسه من وعظ وتذكير وفائدة ونصيحة، فكان مجلسه سكينة وأُنس وطمأنينة.
* علمني جدي: أن الإنسان المبارك ينقل المجلس من الحسرة والترةِ إلى الخير والسكينة والبركة، ويكون سبباً في الخير له ولمن معه، فقد كان رحمه الله يُغبط على مجالسه التي يجلس فيها، فهي لم تكن يوماً حسرةً أو ترةً عليه أو على جُلساءه، بل لابد فيها من ذكر لله تعالى وتدّارُس لفائدة ولو يسيرة، وهذا من أعظم الخير الذي عُرِف به رحمه الله، وهو من أسباب محبة الناس له، وأسأل الله أن تكون من أسباب قبول الله محبته له.
* علمني جدي: أن من أسباب تقبُلِ النصيحة الدعاء لمن حولك، فقد كان رحمه الله يدعوا لمن ينصح ويُذكر، ولا يفتر لسانه عن تلك الدعوات الصادقة بالأجر والخير والجنة.
* علمني جدي: أن الاستثمار الحقيقي هو استثمار الأوقات في الذكر والعبادات وأن الاستغلال الأمثل هو استغلال الفرص ومواسم الطاعات، ومن ذلك أنه كان يجلس في المسجد من بعد العصر وحتى المغرب، ولا يدع الجلوس في المسجد والدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة أبداً، وكان يدعوا الله فيها كثيراً، ويحرص على قيام الليل، وعدم تركه.
* علمني جدي: أن الوفاء من صفات أهل الايمان وفي الحديث الصحيح (إنَّ حسنَ العهدِ منَ الإيمانِ) وقد كان رحمه الله وفياً لأقاربه وأصحابه وزملائه وجيرانه، كان واصلاً لهم، يزورهم في الله، ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم، وإذا عجز عن الذهاب، طلب ممن حوله الاتصال بهم، وبادر بذلك حتى وإن كان الحق له.
* علمني جدي: أن وصل الأقارب والأصحاب ليس بالعمر بل إن الفضل والخير في المبادر، فكان يسابق غيره في ذلك رحمه الله، طلب مني مرة الاتصال بجدي لأمي للسلام عليه وقد أوصاه في اتصاله بعدد من الوصايا – رحمهم الله جميعاً –.
* علمني جدي: أن الإكثار من ذكر الآخرة سبب لحياة القلب، وذكر الموت سبب لصلاحه، وقد كان قلبه حياً صالحاً زاهداً في الدنيا راغباً فيما عند الله والدار الآخرة، - فيما نحسبه والله حسيبه –، وصيته دائماً ونصيحته هي استغلال الوقت والعمر، يقول: ( يا وليدي ترى العمر قصير، ولا يبقى لك إلا ما قدمت)
* علمني جدي: الاستفادة من كل أحد، وتشجيع الناس على الخير، كنت أُحضر له أحياناً بعض الكُتب فيطلب مني أن أقرأ عليه منها، ومرة أحضرت له كتاب الدروس اليومية في سيرة خير البرية للشيخ أحمد بن محمد العمران، وذكرت له بعض الفُصولِ فيه، فنصحني بقراءته على جماعة مسجدي، وحثني على تذكير الناس به، وكان دائماً ما يوصيني بمسجدي ونفع الناس فيه.
* علمني جدي: أن صلاح العالم والمسؤول صلاح لرعيته، أعظم ما يعين هو الدعاء لهم، كان رحمه الله يسأل عن أحوال المسلمين ويتأثر بأي مصاب يصيبهم، ويغار على الدين ويحرص على حماية جنابه، ويدعوا دوماً لولاة أمر المسلمين وعلمائهم ومسؤوليهم، ويقول هذا منهج أهل السنة، وكان يوصي من يزوره منهم باحتساب الأجر والإخلاص في العمل.
* علمني جدي: أن إخفاء الصدقة والأعمال الصالحة، من أسباب قبولها بإذن الله، وأن أجرها يعظُم بإخفائها، لقوله تعالى (وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ)، وقد طبق ذلك عملياً فبنى عدة مساجد في بلدتنا حوطة بني تميم، وسماها بأسماء صحابه وعلماء، حتى لا يعلم عنه أحد.
* علمني جدي: أن اليُتم ليس بعائق، وأن طلب العلم واكمال الدراسة ليس له العمر، فقد اشتغل وطلب الرزق وهو لم يناهز الحُلم بعد، ثم أكمل دراسته بمشورة من العلامة الشيخ عبد العزيز أبوحبيب الشثري – رحمه الله – وقد تجاوز الثلاثين من عمره، فكان من أول دفعة تخرجت من كلية الشريعة، ونفع الله به في التعليم والتدريس وكتابة العدل، نشأ جدي رحمه الله يتيماً، ومات عظيم الذكر محبوباً.
* علمني جدي: أن الطاعة سبب لحفظ الله للعبد، فقد أعطاه الله قوة في الحفظ والاستذكار، ومُتع بسمعه وبصره وقواه حتى وفاته، فكان يذكر المواقف والأحداث، ويعرف الأنساب، وما يصل به الأرحام، وكان فرضياً متميزاً، ومات رحمه الله وهو حاضر الذهن قوية الذاكرة لم يفقد شيء منها.
وبعد أيها القارئ ..
فقد عظم المصاب بفقده رحمه الله حيث كان منارة خير ومشعل هدى، وفقد الصالحين مثله ثُلمة ليست لأسرته فحسب، بل لكل جلساءه ومحبيه، وقد رأيت هذا ظاهراً يوم وفاته فالكُل يعزى فيه،
رحم الله الجد الشيخ عبدالعزيز رحمه واسعه، وأسكنه فسيح جناته، وجعل عمره شاهداً له في الخير.
والحمد لله رب العالمين

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