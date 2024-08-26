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الماعز والدراما الهندية - جريدة الوطن السعودية

8/26/2024 11:59:54 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتبط كثير من الأفلام الهندية في ذهن المشاهد العربي بالمبالغة ، والخيال والأساطير والقصص التي تكون هي أقرب إلى الخيال وذلك طلبا للإثارة وجذب أكبر عدد من المشاهدين، وهذا ماحدث مع الفلم الهندي "حياة الماعز" وما رافقه من تزوير للحقائق وإستغلالها لخطأ فردي لتعميمه على مجتمع بأكمله بقصد تشويه صورة ذلك المجتمع فما حقيقة القصة؟
تتميز السعودية العظمى بوجود العديد من الجاليات الأجنبية التي تساهم في تشكيل النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.
منها العربية وتشمل المصريين، السوريين، اليمنيين، والسودانيين. وكذلك الجاليات الآسيوية: وتضم الهنود الباكستانيين والبنغلاديشيين، والفلبينيين. والجاليات الأفريقية الإثيوبيين والصوماليين والجاليات الغربية تشمل الأمريكيين والبريطانيين والكنديين والكثير من الجاليات الذين لم تسعفني الذاكرة لذكرهم حيث يفوق إجمالي الجاليات 13 مليون شخص وتشكل نسبتهم 38٪؜ من سكان السعودية وكلهم ينعمون بالإقامة الطيبة في بلد الخير المعطاء.
ومما يؤسف أن الحاقدين يبحثون عن السلبيات ليضخموها ويتناسون الأيادي البيضاء والحكايات المشرفة .
نعود للفلم المقتبس من رواية أيام الماعز
والفلم كما هي عادة الأفلام الهندية ادخل فيه المخرج من الخيال والزيف والكذب سعيا وراء تشويه صورة الإسلام أولا ثم تشويه صورة المواطن الخليجي وأخلاقه وتعامله وتعميم تصرف شخصي غير مسؤل على مجتمع عربي أصيل يعرف بإكرامه للضيف ونخوته وفزعته
وحقيقة القصة أن ذلك العامل عند وصوله للمطار استغل من قبل شخص بإدعائه بأنه كفيله وأخذه إلى مكان خاص برعي الأغنام وبقي معه فترة من الزمن يقال أنه عانى فيها من ذلك الرجل ، وبعدها قام ذلك العامل بضرب ذلك الرجل مما تسبب في قتله، وبعد إدانته بالقتل والحكم عليه تدخل أهل الخير للوساطة في إعتاق رقبته ودفع الديه وقبل أهل القتيل بذلك وتنازلوا عن الديه وأعطوا الديه لذلك العامل كفارة عما فعله والدهم به وعاد للهند بعد ذلك.
هذا ملخص ماحدث بعيدا عن زيف الدراما الهندية وكذبها ودجلها فلماذا نسي ذلك العامل الوجه المشرق وتذكر الجزء المظلم من القصة؟
كان بإمكان العامل الهروب والوصول للجهات المختصة التي تنصفه من الظلم الذي وقع عليه وتنتهي فصول تلك المأساة.
الجانب المؤسف في هذا الفلم المسئ أن هنالك خليجيا شارك في هذا العمل المفبرك الذي يسعى للتشويه وكذلك ممثل عربي شاركوا في الإساءة بحثا عن الشهرة كما ذكر ذلك الفنان نفسه الخليجي الذي قال انه يبحث عن الشهرة في آخر عمره على حساب أشقائه فقد ساهم بالإساءة لنفسه اولا كخليجي وللعرب بصفة عامة
ومما يؤسف كذلك أن الفلم تم تصوير بعض أجزاءه في دول عربية، يدركون أن الفلم فيه مغالطات واضحة خلطة ببعض الحقائق .
ختاما الوجه المشرق للملكة العربية السعودية يعرفه البعيد قبل القريب والمنصفون من أحرار العالم يدركون أن السعودية لها اياد بيضاء في جميع المجالات الإنسانيةـحفظ الله هذا البلد من كل سوء ومن كل حاقد أفكاك .

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