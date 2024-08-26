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78 سدا متأثرا بالحالة المطرية وعسير أولا

8/26/2024 11:52:21 PM

(MENAFN- Al Watan) سجلت الكميات الواردة إلى السدود 69.388.105 مليون م3، من 18-24 من الشهر الحالي، وبلغت الكميات المنصرفة 19.934.801 مليون م3، في وقت تأثر 78 سدًا بالحالة المطرية التي تصدرتها منطقة عسير بـ43 سدًا.
الكميات الواردة
كشف تقرير المؤسسة العامة للري السدود المتأثرة بالحالة المطرية، حيث تصدرت منطقة عسير السدود المتأثرة، بإجمالي 43 سدًا بـ55%، وحلت الباحة ثانيًا، بإجمالي 13 سدًا بـ17%، ونجران ثالثًا، بإجمالي 8 سدود بـ10.25%، وجازان رابعًا، بإجمالي 7 سدود بـ9%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 4 سدود بـ5.12%، ومكة المكرمة سادسًا، بإجمالي 3 سدود متأثرة بـ4%.
كما تصدرت منطقة مكة المكرمة الكميات الواردة بـ33.647 مليون م3، وحلت نجران ثانيًا بـ14.719 مليون م3، وجازان ثالثًا بـ10.401 مليون م3، وعسير رابعًا بـ8.620 مليون م3، والباحة خامسًا بـ1.446 مليون م3، والمدينة المنورة سادسًا بـ553 ألف م3.
كميات منصرفة
استحوذت منطقة نجران على النصيب الأكبر من كميات مياه السدود المنصرفة بـ7.287 مليون م3، وحلت جازان ثانيًا بـ4.947 مليون م3، وعسير ثالثًا بـ3.654 مليون م3، والباحة رابعًا بـ3.068 مليون م3، ومكة المكرمة خامسًا بـ970 ألف م3، والمدينة المنورة سادسًا بـ6.7 ألف م3.
فتح سد وادي بيش
فيما تواصلت الأمطار أمس على منطفة جازان، فتحت المؤسسة العامة للري ممثلة في فريق سدود منطقة جازان اليوم، بوابات سد وادي ((بيش)) بمحافظة بيش، لتصريف كميات من المياه لتخفيض منسوب المياه في بحيرة السد البالغة 117.700.000 متر مكعب، وذلك لاستيعاب كميات المياه الواردة نتيجة الحالة المطرية الحالية، ولدعم النشاطات الزراعية وري المزارع وتغذية الآبار والمياه الجوفية على امتداد الوادي وزيادة الغطاء النباتي.
ووفقًا للمؤسسة، فإن فتح بوابات السد يأتي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في محافظة بيش، وذلك استمرارًا لاستعدادات موسم الأمطار للعام الحالي من خلال خطة متكاملة مدعومة بالإمكانات البشرية ومتطلبات الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ التي تتطلب التعامل معها في حينه.
ويُعد سد ((وادي بيش)) أحد أكبر السدود في المملكة وأطولها من حيث الارتفاع، ويستفاد من مياهه بعد تنقيتها كداعم لمشروعات تحلية المياه في توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين والمقيمين بمنطقتي جازان وعسير.
وأعلن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، أمس، اكتمال نقل اختصاصات السدود من الوزارة إلى المؤسسة العامة للري، التي تعد خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أعلى معدل
سجّلت منطقة عسير أعلى معدل لكميات هطول الأمطار، بلغ 59.6 ملم في شعب أحمد بالمجاردة، فيما سجّلت خاط بالمجاردة 27.0 ملم، والنماص 24.3 ملم، وشمال البشائر ببلقرن 18.1 ملم، وسراة عبيد 13.4 ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت 55 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأحد 25 أغسطس، وحتى التاسعة صباح الاثنين 26 أغسطس، هطول أمطارٍ في مناطق "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، نجران، والباحة".
كميات للأمطار بـ((الملم))
الباحة
44.0
جازان
25.5
الرياض
3.2
نجران
1.9
مكة المكرمة
1.8
المدينة المنورة
0.8

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