78 سدا متأثرا بالحالة المطرية وعسير أولا

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت الكميات الواردة إلى السدود 69.388.105 مليون م3، من 18-24 من الشهر الحالي، وبلغت الكميات المنصرفة 19.934.801 مليون م3، في وقت تأثر 78 سدًا بالحالة المطرية التي تصدرتها منطقة عسير بـ43 سدًا.
الكميات الواردة
كشف تقرير المؤسسة العامة للري السدود المتأثرة بالحالة المطرية، حيث تصدرت منطقة عسير السدود المتأثرة، بإجمالي 43 سدًا بـ55%، وحلت الباحة ثانيًا، بإجمالي 13 سدًا بـ17%، ونجران ثالثًا، بإجمالي 8 سدود بـ10.25%، وجازان رابعًا، بإجمالي 7 سدود بـ9%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 4 سدود بـ5.12%، ومكة المكرمة سادسًا، بإجمالي 3 سدود متأثرة بـ4%.
كما تصدرت منطقة مكة المكرمة الكميات الواردة بـ33.647 مليون م3، وحلت نجران ثانيًا بـ14.719 مليون م3، وجازان ثالثًا بـ10.401 مليون م3، وعسير رابعًا بـ8.620 مليون م3، والباحة خامسًا بـ1.446 مليون م3، والمدينة المنورة سادسًا بـ553 ألف م3.
كميات منصرفة
استحوذت منطقة نجران على النصيب الأكبر من كميات مياه السدود المنصرفة بـ7.287 مليون م3، وحلت جازان ثانيًا بـ4.947 مليون م3، وعسير ثالثًا بـ3.654 مليون م3، والباحة رابعًا بـ3.068 مليون م3، ومكة المكرمة خامسًا بـ970 ألف م3، والمدينة المنورة سادسًا بـ6.7 ألف م3.
فتح سد وادي بيش
فيما تواصلت الأمطار أمس على منطفة جازان، فتحت المؤسسة العامة للري ممثلة في فريق سدود منطقة جازان اليوم، بوابات سد وادي ((بيش)) بمحافظة بيش، لتصريف كميات من المياه لتخفيض منسوب المياه في بحيرة السد البالغة 117.700.000 متر مكعب، وذلك لاستيعاب كميات المياه الواردة نتيجة الحالة المطرية الحالية، ولدعم النشاطات الزراعية وري المزارع وتغذية الآبار والمياه الجوفية على امتداد الوادي وزيادة الغطاء النباتي.
ووفقًا للمؤسسة، فإن فتح بوابات السد يأتي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في محافظة بيش، وذلك استمرارًا لاستعدادات موسم الأمطار للعام الحالي من خلال خطة متكاملة مدعومة بالإمكانات البشرية ومتطلبات الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ التي تتطلب التعامل معها في حينه.
ويُعد سد ((وادي بيش)) أحد أكبر السدود في المملكة وأطولها من حيث الارتفاع، ويستفاد من مياهه بعد تنقيتها كداعم لمشروعات تحلية المياه في توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين والمقيمين بمنطقتي جازان وعسير.
وأعلن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، أمس، اكتمال نقل اختصاصات السدود من الوزارة إلى المؤسسة العامة للري، التي تعد خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أعلى معدل
سجّلت منطقة عسير أعلى معدل لكميات هطول الأمطار، بلغ 59.6 ملم في شعب أحمد بالمجاردة، فيما سجّلت خاط بالمجاردة 27.0 ملم، والنماص 24.3 ملم، وشمال البشائر ببلقرن 18.1 ملم، وسراة عبيد 13.4 ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت 55 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأحد 25 أغسطس، وحتى التاسعة صباح الاثنين 26 أغسطس، هطول أمطارٍ في مناطق "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، نجران، والباحة".
كميات للأمطار بـ((الملم))
الباحة
44.0
جازان
25.5
الرياض
3.2
نجران
1.9
مكة المكرمة
1.8
المدينة المنورة
0.8
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