غرفة المعلمين

(MENAFN
- Al Watan)
هي صالون الأسرة المدرسية ، وديوانية العائلة التعليمية . فمن خلالها يقرع جرسُ العطاء ؛ فتنهضُ الهمم ، وتنثالُ كثائبُ المعارف ، وتفيضُ مناهلُ القيم .
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غرفةُ المعلمين المُفعمةُ بروح الفريق الواحد ، والمترعةُ بالأفكار والخبرات المتنوعة ، والتعزيزات المتبادلة ؛ هي نتاج ( بيئةٍ جاذبة ) و( أجواءَ صحية ) تكونت في أروقة هذه المقصورة التعليمية ؛ لتُحلِّق بمجتمعها التعليمي فوق هامات التميز .
**وعلى العكس تمامًا فإنَّ (غرفةَ المعلمين) التي تعطَّلتْ أدوارها ، وشُلَّتْ حركتها ...
ينطفئ معها وهج المجتمع المدرسي ، وتتلاشى أنشطته الحيوية ، وتندثر مثيراته الحسيَّة ؛ مما يتسبب في نقص الدافعية للتعلم ، وقلّة فرص اكتشاف الموهوبين .
**غرفةُ المعلمين ( الآمنة ) هي غرفة العمليات التي تُدير المشهد التعليمي عن كثب ، وتسيطر على ميدانه وقاعدة إمداداته .
داخل ثُكناتها يتم التخطيط والرصد والتحليل وتوزيع المهام ، ونتسيق الأدوار ، ووضع الخطط العلاجية ، وتعليق الخرائط الذهنية ؛ مما يُسهم في بناء كتائب تتسلَّح بالعلم ، وتتدرع بالمعرفة طوال عامها الدراسي .
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غرفةُ المعلمين ( الصحية ) هي العيادة الروحية التي يتكيفُ معها المعلم والمتعلم في علاقة طردية .
فالمعلمُ المُستجدُ - مثلاً - ينكسرُ داخله روتين الرسمية ، بمجرد إطلالته الأولى في هذه العيادة.
فيبدأ بالاندماج والتكيف مع أعضاء المجتمع المدرسي ؛ مما يجعله مستقراً ومتوائمًا مع بيئته المدرسية كافة .
وقد قال علماء النفس : التكيف لبّ العملية التعليمية .
**وما أجمل أن نختم بقول شوقي :
( إنَّ التعاونَ قـوةٌ عُـلْـوِيـةٌ
تبني الرجال ، وتبدع الأشياء).
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