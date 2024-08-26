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غرفة المعلمين

8/26/2024 11:52:20 PM
(MENAFN- Al Watan) هي صالون الأسرة المدرسية ، وديوانية العائلة التعليمية . فمن خلالها يقرع جرسُ العطاء ؛ فتنهضُ الهمم ، وتنثالُ كثائبُ المعارف ، وتفيضُ مناهلُ القيم .
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غرفةُ المعلمين المُفعمةُ بروح الفريق الواحد ، والمترعةُ بالأفكار والخبرات المتنوعة ، والتعزيزات المتبادلة ؛ هي نتاج ( بيئةٍ جاذبة ) و( أجواءَ صحية ) تكونت في أروقة هذه المقصورة التعليمية ؛ لتُحلِّق بمجتمعها التعليمي فوق هامات التميز .
**وعلى العكس تمامًا فإنَّ (غرفةَ المعلمين) التي تعطَّلتْ أدوارها ، وشُلَّتْ حركتها ...
ينطفئ معها وهج المجتمع المدرسي ، وتتلاشى أنشطته الحيوية ، وتندثر مثيراته الحسيَّة ؛ مما يتسبب في نقص الدافعية للتعلم ، وقلّة فرص اكتشاف الموهوبين .
**غرفةُ المعلمين ( الآمنة ) هي غرفة العمليات التي تُدير المشهد التعليمي عن كثب ، وتسيطر على ميدانه وقاعدة إمداداته .
داخل ثُكناتها يتم التخطيط والرصد والتحليل وتوزيع المهام ، ونتسيق الأدوار ، ووضع الخطط العلاجية ، وتعليق الخرائط الذهنية ؛ مما يُسهم في بناء كتائب تتسلَّح بالعلم ، وتتدرع بالمعرفة طوال عامها الدراسي .
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غرفةُ المعلمين ( الصحية ) هي العيادة الروحية التي يتكيفُ معها المعلم والمتعلم في علاقة طردية .
فالمعلمُ المُستجدُ - مثلاً - ينكسرُ داخله روتين الرسمية ، بمجرد إطلالته الأولى في هذه العيادة.
فيبدأ بالاندماج والتكيف مع أعضاء المجتمع المدرسي ؛ مما يجعله مستقراً ومتوائمًا مع بيئته المدرسية كافة .
وقد قال علماء النفس : التكيف لبّ العملية التعليمية .
**وما أجمل أن نختم بقول شوقي :
( إنَّ التعاونَ قـوةٌ عُـلْـوِيـةٌ
تبني الرجال ، وتبدع الأشياء).

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