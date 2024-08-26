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دور القيادة في تحقيق القرارات الاستراتيجية

8/26/2024 11:52:20 PM
(MENAFN- Al Watan) في مشهد الاعمال الحالي، الذي يتغير بشكل سريع تواجه العديد من المنشآأت تحديات في تنفيذ القرارات الاستراتيجية، ولضمان استمرار المنشآأت تحتاج إالى قيادة ناجحة لتأثيرهم الحاسم في تنفيذ القرارات الاستراتيجية الناجحة
تعد القرارات الاستراتيجية من أاهم القرارات التي يعتمدها مجلس الإدارة على المدى البعيد، والهدف الأساسي من وجود القرارات الاستراتيجية، مساعدة المنشأة على تحقيق تميُّزٍ ميزة تنافسيٍّة مستدام،ة وقدرتها على التمركز بالسوق، ووالتفوق على المنافسين، وتجاوز المخاطر، والذبذبات، والمشاكل الاقتصادية
إان القرارات الاستراتيجيات تنعكس بشكل إيجابيا عندما تُتَّخذُ يتم اتخاذها بشكل دقيق، كذلك ومرورها بجميع الخطوات؛ وهي تحديد الهدف المطلوب ، وتحليل الهدف ، ومن ثم صياغة الاستراتيجية بشكل دقيق ومن ثم متابعة التنفيذ والأداء ،، ولذا فعند غياب أاحد الأهداف الرئيسية يكون أداؤئها ضعيفًا، ولا يُتهاون ويجب عدم التهاون بها لكونها قرارات مصيرية عند الأازمات والظروف القاسية
لقيادة المنشأة دور أساسي ومباشر في تنفيذ الاإستراتيجيات، لكونها المصدر الذيتي يخرج منها هذها القرارات، وهي التي تؤثر في أدائها من خلال تقويم الأداء ، إن القيادة قدرُها كَبيرٌ تعني الكثير بالنسبة للمنشأة؛ فهم من أصحاب القرار، وهم من يحددون حال وضع المنظمة بمستقبلا، المستقبل وتتمثل قدرة القائد الناجح في استغلال جميع الإمكانيات المتاحة في تحقيق أاهداف المنشأة ونجاحها .
وسنتطرق لبعض مهام القيادة في تنفيذ القرارات الاستراتيجية
1-وضع رؤية استراتيجية واضحة، وتحديد الأهداف التي يجب تحقيقها
2- مطابقة الرؤية والأاهداف مع الإمكانية والقدرات المتوفرة لدى المنشأة
3- التحفيز والإلهام وتطوير المهارات لدى لفريق العمل
4- المتابعة المستمرة للتأكد من سير الخطة بالشكل المطلوب
5- تأسيس بيئة تدعم الابتكار والتطوير
ولا شك بوجود تحديات كبيرة قد تواجه القيادة أاثناء تنفيذ الخطة وعلى القادة التعامل معها بالشكل المطلوب.
ستناول بعض من هذه التحديات :
1-عدم التوافق الداخلي : يعدُّ تعتبر من أاهم التحديات عدم وجود التوافق بين منفذي القرار وللتغلب على هذا التحدي يجب على الإدارة تعزيز التواصل والتفاعل بين أعضاء الفريق.
3- قلة أو عدم وجود الموارد اللازمة : تعد الموارد حاجة أساسية وعلى القيادة تحديد أولوياتهم، وتحديد الاحتياج المطلوب، والتأكد من الموارد المتوفرة قبل البدء بتنفيذ الخطة.
4 - نقص المهارات والمعرفة : قد يحتاج القادة الى تدريب وتحسين وتطوير مهارات الأيدي العاملة، والاستثمار في التعلم المستمر لتحقيق الاهدافب بالشكل المطلوب.
5 - عدم وجود رؤوية واضحة : يعَدُّ عدم وجود رؤية واضحة تحديًا صعبا يواجه القادة ، قد يؤدي هذا التحدي إلى عدم توجيه الجهود المبذولة نحو الاتجاه الصحيح.
لاشك بأن القيادة الناجحة التي تضع خططها من خلال تجارب سابقة ودراسات علمية معتمدة ومتقنة؛ واختُبرت تم عمل اختبارات على عينة محددة فإأنها غالبا تمشي في المسار الصحيح.
وأما إذا كانت تضع الخطط وفق الحدس، والتوقع، والتحيز للرأي الشخصي؛ فإأنها معرضة للفشل لذلك يجب على المنشآت اختيار القادة الذين يتميزون بالعلم والمعرفة ولديهم خبرات سابقة في المجال المختص للنهوض بالمنشآت بشكل إيجابي.

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