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قوة المملكة الإنسانية

8/26/2024 11:52:20 PM
(MENAFN- Al Watan) " إن مما يميز هذه البلاد هو حرص قادتها على الخير والتشجيع عليه "، هي كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ، التي تحمل بشائر الخير والعطاء والتشجيع عليه من أجل الملايين من حولنا من البشرية، من قائد دأب على صناعة الخير، ودعم البر والإحسان، ومحاربة اليأس، والعمل بالعزيمة والإرادة الصادقة على إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس، وتعديل حياتهم إلى الأفضل، والوقوف دوماً إلى جانب المسكين والفقير والمحتاج والضعيف، في كل مكان في أنحاء المعمورة.
وهي كلمات تعكس رؤيته ـ يحفظه الله ـ في إشراك كل أبناء الوطن في مشروعات ومبادرات الخير، حتى أصبح منهج وطننا الإنساني أنموذجاً يُهتدى به في العالم، بما يتكئ إليه من قيم الإنسانية والبذل والعطاء، التي أصبحت صفات مرادفة لاسم " المملكة العربية السعودية " في المحافل العالمية، بفضل منجزاتها الكبيرة والمستمرة على المسار الإنساني، وحجزها المبكر دوماً موقع الصدارة بين دول العالم كأكبر مانح للمساعدات.
ما كشف عنه مؤخراً المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المملكة العربية السعودية قدمت أكثر من 130 ملياراً و34 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وإغاثية خلال الفترة بين 1996 - 2024م، استفادت منها 170 دولة حول العالم، كما نفذ المركز الملك سلمان للإغاثة منذ إنشائه في عام 2015م وحتى الآن ما يقارب 3009 مشاريع في 100 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت 6 مليارات و 940 مليون دولار أمريكي، شملت مختلف القطاعات الحيوية بالشراكة مع 187 شريكاً من المنظمات الأممية والدولية رغم كل التحديات التي عاشها العالم في ظل المحن والأزمات، هي بالتأكيد أرقام تثلج الصدر وتبهج النفس، وتؤكد كما يقول سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ أن المملكة ماضية للسلام والخير والتعاون والبناء، وأن همّة السعوديين مثل: جبل طويق ولن ننكسر.
ما أنجزه وطننا الكبير، الذي ضرب أروع النماذج في الوقوف جنباً إلى جنب مع الشعوب، بات منهجاً للإنسانية جمعاء، ومبادرات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ستظل دلائل مضيئة على طريق الخير والبر والإحسان، وسنداً وعوناً لملايين المحتاجين حول العالم من دون تمييز

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