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حديث الأطفال ليس مجرد ثرثرة

8/26/2024 11:52:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تكشف دراسة جديدة أن الأصوات التي يصدرها الأطفال في عامهم الأول من العمر ليست عشوائية - فهي استكشافات مدروسة في عالم التواصل الصوتي. يوفر البحث، الذي أجراه فريق من الباحثين من جميع أنحاء الولايات المتحدة، رؤى قيمة حول المراحل المبكرة من تطور الكلام وكيف يتدرب الأطفال على إصدار أصوات مختلفة.
استكشاف صوتي
يشير العلماء إلى أننا عندما نفكر في الأطفال الذين يتعلمون التحدث، فإننا غالبًا ما نركز على كلماتهم الأولى. ومع ذلك، قبل وقت طويل من قول الأطفال ((ماما)) أو ((دادا))، فإنهم يمرون بمرحلة مهمة من الاستكشاف الصوتي. خلال هذا الوقت، ينتجون مجموعة متنوعة من الأصوات التي ليست كلمات تمامًا ولكنها حجر الأساس الحاسم نحو الكلام. تسمى هذه الأصوات المبكرة ((البروتوفونات))، وهي تشمل ثلاثة أنواع رئيسية: الصراخ (أصوات عالية النبرة)، والهدير (أصوات منخفضة النبرة أو قاسية)، والأصوات المنطوقة (أصوات تشبه الحروف المتحركة).
إنتاج الأصوات
كان الباحثون مهتمين بشكل خاص بكيفية إنتاج الأطفال لهذه الأنواع المختلفة من الأصوات بمرور الوقت. لاحظوا أن الأطفال غالبًا ما يصدرون أنواعًا معينة من الأصوات في مجموعات - على سبيل المثال، قد يصدر الطفل عدة صرخات متتالية، ثم يتحول إلى إصدار أصوات منبثقة لفترة من الوقت. يشير سلوك التجمع هذا إلى أن الأطفال يمارسون هذه الفئات الصوتية المختلفة، وهي خطوة مهمة في تطوير القدرة على إنتاج الأصوات المتنوعة اللازمة للكلام. وللتحقق من هذه الفكرة، أجرى فريق البحث دراسة واسعة النطاق شملت 130 رضيعًا في مرحلة النمو الطبيعي. وسجلوا أصوات هؤلاء الأطفال في منازلهم مرة واحدة شهريًا طوال عامهم الأول من العمر، باستخدام أجهزة تسجيل خاصة تعمل طوال اليوم. وسمح هذا النهج للباحثين بالتقاط صورة شاملة لكيفية إصدار الأطفال لأصواتهم في بيئتهم الطبيعية.
نتائج الدراسة
كانت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة PLOS ONE، مذهلة. فقد اكتشف الباحثون أن الأطفال أظهروا أنماطًا واضحة في تجميع أصواتهم منذ سن مبكرة للغاية. وفي الواقع، أظهر الأطفال طوال العام الأول من حياتهم أنماطًا غير عشوائية في إنتاج الصراخ والهدير. وهذا يعني أنه بدلاً من إصدار هذه الأصوات بشكل عشوائي، بدا أن الأطفال يشاركون بنشاط في ممارسة فئات صوتية محددة.
يقول الدكتور بومبكي لي سو، الأستاذ المساعد في الكلام واللغة والسمع بجامعة تكساس في دالاس، في بيان صحفي: ((لاحظنا في هذه الدراسات أن الأصوات التي يصدرها الأطفال لا يتم إنتاجها عشوائيًا؛ بل تشكل نمطًا، وتنتج ثلاث فئات من الأصوات في مجموعات)). ((تضمنت التسجيلات المنزلية التي قمنا بتحليلها أوقاتًا كان فيها الكبار يتفاعلون مع أطفالهم وأوقاتًا كان فيها الأطفال بمفردهم، مما يدل على أن الأطفال يستكشفون قدراتهم الصوتية مع أو دون مدخلات لغوية من شخص بالغ)).

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