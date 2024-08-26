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نساء بيشة والشمال والباحة والقريات لا يلدن في المستشفيات الخاصة

8/26/2024 11:52:19 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت منطقة القنفذة أقل عدد في المواليد الأحياء من الذكور والإناث في المستشفيات الخاصة؛ حيث بلغ الإجمالي 34 مولودا، في المقابل لم تسجل أي حالة ولادة في كل من بيشة، الحدود الشمالية، الباحة، القريات، وتصدر إجمالي المواليد الذكور بالمنشآت الصحية الخاصة في المناطق 106.299 مولودا، والإناث 101.860 مولودا، وذلك حسب وزارة الصحة لعام 2023.
أسباب الانخفاض
أشار استشاري النساء والتوليد الدكتور أيمن علي إلى أن أسباب انخفاض عدد المواليد الأحياء في بعض المناطق تحديدا للمنشآت الصحية الخاصة يعود للتكلفة المرتفعة لعمليات الولادة في هذا القطاع، سوء أكانت الولادة طبيعية أو قيصرية، وهناك العديد من الأسر لا تستطيع دفع تلك التكاليف مما أدى لانخفاض حالات المواليد الأحياء في المنشآت الصحية الخاصة في بعض المناطق، وارتفاعها في المستشفيات الحكومية، أيضا نجد أن بعض النساء يفضلن الولادة في المستشفيات الحكومية.
المواليد الأحياء الذكور والإناث حسب المناطق:
الرياض 75.914
جدة 38.177
المنطقة الشرقية 23.408
مكة المكرمة 19.367
المدينة المنورة 12.514
عسير 8062
الأحساء 7.337
القصيم 7427
جازان 3609
الطائف 3321
حائل 3410
نجران 2442
تبوك 1045
الجوف 517
المواليد الأحياء الذكور حسب المناطق:
الرياض 38.561 مولودا
مكة المكرمة 9790 مولودا
جدة 19624
الطائف 1709
المدينة المنورة 7414
القصيم 3783
الشرقية 11957
الأحساء 3774
حفر الباطن 806
عسير 4119
تبوك 552
حائل 1775
جازان 1873
نجران 1288
الجوف 256
القنفذة 18
المواليد الأحياء الإناث حسب المناطق:
الرياض 37.353
مكة المكرمة 9577
جدة 18553
الطائف 1612
المدينة المنورة 6100
القصيم 3644
الشرقية 11451
الأحساء 3563
حفر الباطن 769
عسير 3943
تبوك 493
حائل 1635
جازان 1736
نجران 1154
الجوف 261
القنفذة 16

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