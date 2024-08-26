نساء بيشة والشمال والباحة والقريات لا يلدن في المستشفيات الخاصة

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت منطقة القنفذة أقل عدد في المواليد الأحياء من الذكور والإناث في المستشفيات الخاصة؛ حيث بلغ الإجمالي 34 مولودا، في المقابل لم تسجل أي حالة ولادة في كل من بيشة، الحدود الشمالية، الباحة، القريات، وتصدر إجمالي المواليد الذكور بالمنشآت الصحية الخاصة في المناطق 106.299 مولودا، والإناث 101.860 مولودا، وذلك حسب وزارة الصحة لعام 2023.
أسباب الانخفاض
أشار استشاري النساء والتوليد الدكتور أيمن علي إلى أن أسباب انخفاض عدد المواليد الأحياء في بعض المناطق تحديدا للمنشآت الصحية الخاصة يعود للتكلفة المرتفعة لعمليات الولادة في هذا القطاع، سوء أكانت الولادة طبيعية أو قيصرية، وهناك العديد من الأسر لا تستطيع دفع تلك التكاليف مما أدى لانخفاض حالات المواليد الأحياء في المنشآت الصحية الخاصة في بعض المناطق، وارتفاعها في المستشفيات الحكومية، أيضا نجد أن بعض النساء يفضلن الولادة في المستشفيات الحكومية.
المواليد الأحياء الذكور والإناث حسب المناطق:
الرياض 75.914
جدة 38.177
المنطقة الشرقية 23.408
مكة المكرمة 19.367
المدينة المنورة 12.514
عسير 8062
الأحساء 7.337
القصيم 7427
جازان 3609
الطائف 3321
حائل 3410
نجران 2442
تبوك 1045
الجوف 517
المواليد الأحياء الذكور حسب المناطق:
الرياض 38.561 مولودا
مكة المكرمة 9790 مولودا
جدة 19624
الطائف 1709
المدينة المنورة 7414
القصيم 3783
الشرقية 11957
الأحساء 3774
حفر الباطن 806
عسير 4119
تبوك 552
حائل 1775
جازان 1873
نجران 1288
الجوف 256
القنفذة 18
المواليد الأحياء الإناث حسب المناطق:
الرياض 37.353
مكة المكرمة 9577
جدة 18553
الطائف 1612
المدينة المنورة 6100
القصيم 3644
الشرقية 11451
الأحساء 3563
حفر الباطن 769
عسير 3943
تبوك 493
حائل 1635
جازان 1736
نجران 1154
الجوف 261
القنفذة 16
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