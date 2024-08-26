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الخدمات الحكومية تستحوذ على 72% من مدفوعات سداد

8/26/2024 11:52:19 PM
(MENAFN- Al Watan) استحوذت الخدمات الحكومية على نحو ثلاثة أرباع مبالغ مدفوعات نظام سداد، وبمبالغ إجمالية بلغت 164.6 مليار ريال من مجموع 229.6 مليار ريال تم سدادها في مختلف القطاعات عبر أنظمة سداد، حيث بلغت نسبة الخدمات الحكومية 72% من مجموع الخدمات.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي السعودي للربع الثاني من 2024 نموا في إجمالي المبالغ المدفوعة عبر سداد نحو 20.3 مليار ريال على المستوى السنوي، مرتفعة من 209.2 مليار ريال في الربع الثاني من 2023 إلى 229.6 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.7%.
الأكثر نموا
وسجلت مدفوعات خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى نسبة نمو خلال العام الحالي بنمو بلغ 53.4%، وذلك بعد أن ارتفعت من 21.4 مليار ريال إلى 32.9 مليار ريال. كما تضاعف نمو المدفوعات الأخرى غير المصنفة ضمن باقي الأقسام 112%، مرتفعة من 945.9 مليون ريال إلى ملياري ريال، وسجلت مدفوعات الاتصالات وخدمات المرافق نموا بـ6%، مرتفعة من 27.5 مليار ريال إلى 29.1 مليار ريال، بينما بلغ نمو مدفوعات الخدمات الحكومية، التي تمثل القيمة الأكبر من المدفوعات، 3.9%، وسجلت دفوعات خدمات التعليم نموا بـ1.9%، مرتفعة من 117.9 مليون ريال إلى 120.1 مليون ريال.
انخفاض مدفوعات النقل والترفيه
وسجل قطاعا النقل والترفيه انخفاضا هو الوحيد بين القطاعات، وذلك بعد أن تقلصت مدفوعات خدمات النقل 5.5%، منخفضة من 706 ملايين ريال إلى 667.4 مليون ريال، في حين انخفضت مدفوعات قطاع التقنية والإعلام والترفيه 4.7%، منخفضة من 122 مليون ريال إلى 116.3 مليون ريال.
مدفوعات سداد
وتعتبر خدمة المدفوعات عبر نظام سداد واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية بالمملكة، وعملت منذ بداية تطبيقها على تسهيل عمليات الدفع والتحويلات المالية، حيث عملت على رقمنة المعاملات المالية بمختلف القطاعات، ووفرت تجربة مصرفية حديثة، وتتيح الخدمة للمستخدمين سداد الفواتير الحكومية وغير الحكومية، وتحويل الأموال بين الحسابات البنكية، وشراء الخدمات الحكومية الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المالية عبر تطبيقات الهوانق المحمولة أو عبر الهواتف المصرفية وأجهزة الصراف الآلي، وهي متوافرة على مدى الساعة، مما يمكن المستخدمين من استخدام الخدمة في أي وقت من اليوم. كما أنها تعتمد على تقنيات أمان عالية لحماية بيانات المستخدمين من أي اختراقات، حيث ترتبط بالعديد من الخدمات الحكومية، مما يسهل على المواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم الحكومية إلكترونيًا.
وقد أسهمت خدمة سداد بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الرقمي بالمملكة من خلال تقليل المعاملات النقدية، وتشجيع التحول نحو المعاملات الإلكترونية، مما أسهم في تقليل استخدام النقد، وتسهيل الرقابة على التدفقات المالية. كما أسهمت في تسريع وتسهيل الإجراءات الحكومية، مما أدى إلى زيادة كفاءة الأداء الحكومي، ودعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، مما أسهم في نمو أعمالهم.
مبالغ مدفوعات نظام سداد حسب القـطاعات ((بالألف ريال)):
الخدمات الحكومية = 3.9%
الربع الثاني من 2023 = 158.378.046
الربع الثاني من 2024 = 164.630.148
المال والتأمين وخدمات الأعمال = 53.4%
الربع الثاني من 2023 = 21.457.385
الربع الثاني من 2024 = 32.917.093
الاتصالات وخدمات المرافق = 6%
الربع الثاني من 2023 = 27.517.402
الربع الثاني من 2024 = 29.165.941
خدمات النقل = - 5.5%
الربع الثاني من 2023 = 706.017
الربع الثاني من 2024 = 667.326
خدمات التعليم = 1.9%
الربع الثاني من 2023 = 117.922
الربع الثاني من 2024 = 120.121
التقنية والإعلام والترفيه = - 4.7%
الربع الثاني من 2023 = 122.063
الربع الثاني من 2024 = 116.392
أخرى = 112%
الربع الثاني من 2023 = 945.943
الربع الثاني من 2024 = 2.006.385
المجموع = + 20.378.628 = + 9.7%
الربع الثاني من 2023 = 209.244.778
الربع الثاني من 2024 = 229.623.406

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