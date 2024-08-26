الخدمات الحكومية تستحوذ على 72% من مدفوعات سداد

(MENAFN
- Al Watan)
استحوذت الخدمات الحكومية على نحو ثلاثة أرباع مبالغ مدفوعات نظام سداد، وبمبالغ إجمالية بلغت 164.6 مليار ريال من مجموع 229.6 مليار ريال تم سدادها في مختلف القطاعات عبر أنظمة سداد، حيث بلغت نسبة الخدمات الحكومية 72% من مجموع الخدمات.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي
السعودي للربع الثاني من 2024 نموا في إجمالي المبالغ المدفوعة عبر سداد نحو 20.3 مليار ريال على المستوى السنوي، مرتفعة من 209.2 مليار ريال في الربع الثاني من 2023 إلى 229.6 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.7%. الأكثر نموا
وسجلت مدفوعات خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى نسبة نمو خلال العام الحالي بنمو بلغ 53.4%، وذلك بعد أن ارتفعت من 21.4 مليار ريال إلى 32.9 مليار ريال. كما تضاعف نمو المدفوعات الأخرى غير المصنفة ضمن باقي الأقسام 112%، مرتفعة من 945.9 مليون ريال إلى ملياري ريال، وسجلت مدفوعات الاتصالات وخدمات المرافق نموا بـ6%، مرتفعة من 27.5 مليار ريال إلى 29.1 مليار ريال، بينما بلغ نمو مدفوعات الخدمات الحكومية، التي تمثل القيمة الأكبر من المدفوعات، 3.9%، وسجلت دفوعات خدمات التعليم نموا بـ1.9%، مرتفعة من 117.9 مليون ريال إلى 120.1 مليون ريال. انخفاض مدفوعات النقل والترفيه
وسجل قطاعا النقل والترفيه انخفاضا هو الوحيد بين القطاعات، وذلك بعد أن تقلصت مدفوعات خدمات النقل 5.5%، منخفضة من 706 ملايين ريال إلى 667.4 مليون ريال، في حين انخفضت مدفوعات قطاع التقنية والإعلام والترفيه 4.7%، منخفضة من 122 مليون ريال إلى 116.3 مليون ريال. مدفوعات سداد
وتعتبر خدمة المدفوعات عبر نظام سداد واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية بالمملكة، وعملت منذ بداية تطبيقها على تسهيل عمليات الدفع والتحويلات المالية، حيث عملت على رقمنة المعاملات المالية بمختلف القطاعات، ووفرت تجربة مصرفية حديثة، وتتيح الخدمة للمستخدمين سداد الفواتير الحكومية وغير الحكومية، وتحويل الأموال بين الحسابات البنكية، وشراء الخدمات الحكومية الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المالية عبر تطبيقات الهوانق المحمولة أو عبر الهواتف المصرفية وأجهزة الصراف الآلي، وهي متوافرة على مدى الساعة، مما يمكن المستخدمين من استخدام الخدمة في أي وقت من اليوم. كما أنها تعتمد على تقنيات أمان عالية لحماية بيانات المستخدمين من أي اختراقات، حيث ترتبط بالعديد من الخدمات الحكومية، مما يسهل على المواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم الحكومية إلكترونيًا.
وقد أسهمت خدمة سداد بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الرقمي بالمملكة من خلال تقليل المعاملات النقدية، وتشجيع التحول نحو المعاملات الإلكترونية، مما أسهم في تقليل استخدام النقد، وتسهيل الرقابة على التدفقات المالية. كما أسهمت في تسريع وتسهيل الإجراءات الحكومية، مما أدى إلى زيادة كفاءة الأداء الحكومي، ودعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، مما أسهم في نمو أعمالهم. مبالغ مدفوعات نظام سداد حسب القـطاعات ((بالألف ريال)):
الخدمات الحكومية = 3.9%
الربع الثاني من 2023 = 158.378.046
الربع الثاني من 2024 = 164.630.148
المال والتأمين وخدمات الأعمال = 53.4%
الربع الثاني من 2023 = 21.457.385
الربع الثاني من 2024 = 32.917.093
الاتصالات وخدمات المرافق = 6%
الربع الثاني من 2023 = 27.517.402
الربع الثاني من 2024 = 29.165.941
خدمات النقل = - 5.5%
الربع الثاني من 2023 = 706.017
الربع الثاني من 2024 = 667.326
خدمات التعليم = 1.9%
الربع الثاني من 2023 = 117.922
الربع الثاني من 2024 = 120.121
التقنية والإعلام والترفيه = - 4.7%
الربع الثاني من 2023 = 122.063
الربع الثاني من 2024 = 116.392
أخرى = 112%
الربع الثاني من 2023 = 945.943
الربع الثاني من 2024 = 2.006.385
المجموع = + 20.378.628 = + 9.7%
الربع الثاني من 2023 = 209.244.778
الربع الثاني من 2024 = 229.623.406
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