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العصرانيون والتكييف بين الدين والفكر الغربي

8/26/2024 11:52:19 PM
(MENAFN- Al Watan) العصرانية حركة تجديد عرفت في الفكر الديني الغربي بـ(Modernism)، وهي مصطلح خاص يعني (وجهة نظر في الدين) مبنية على الاعتقاد بأنه يستوجب تأويل تعاليم الدين على ضوء الفلسفة والثقافة المعاصرة، وتطويعه لمبادئ الحضارة الغربية، والملاءمة بينه وبين الحضارة الغربية، وذلك لتقديم حقائق الدين في قوالب المعرفة المعاصرة. وسبق أن نقد العصرانيون التوراة والإنجيل في إطار ما عرف بالنقد التاريخي، وأوجدوا نوعًا من التكيف والملاءمة ما بينهما وعصورهما التاريخية. محاولين من خلال ما يعرف بالمفكرين الإسلاميين، البحث في إيجاد مواءمة بين الإسلام وبين الفكر الغربي المعاصر، وذلك بإعادة النظر في تعاليم الإسلام وتأويلها تأويلًا جديدًا، بمسميات مختلفة كالتجديد أو التطوير أو التحديث.
وكان رائد العصرانية المفكر الهندي سيد أحمد خان (1817-1898) أول من دعا إلى تفسير الإسلام تفسيرًا عصريًا. ولم يكن خان أول ممثل للنزعة العصرانية فحسب، بل نموذجًا كاملًا لها، وكل الذين جاؤوا من بعده لم يضيفوا شيئًا جديدًا لأفكاره، بل كانوا يعيدون صياغة أفكاره بصورة أو أخرى. ومن هذا المنطلق نمضي مع محمد بسطامي في (مفهوم تجديد الدين) والذي هو في الأصل رسالة ماجستير في قراءاته للعصرانية، وسعي سيد أحمد خان المواءمة بن الإسلام والفكر الغربي.
إذا أمعنا النظر في تعريف العصرانية التي هي في جملتها (محاولة للتوفيق بين الدين والعصر الحديث، بإعادة تأويل الدين وتفسير تعاليمه في ضوء المعارف العصرية السائدة)، فإن هذا التعريف ينطبق على المدرسة الفكرية التي أنشأها سيد أحمد خان، تلك المدرسة التي قامت كما يقول أبو الحسن الندوي على أساس تقليد الحضارة الغربية وأسسها المادية واقتباس العلوم العصرية بحذافيرها وعلى علاتها، وتفسير الإسلام والقرآن تفسيرًا يطابق ما وصلت إليه المدنية والمعلومات الحديثة في القرن التاسع عشر، ويطابق هوى الغربيين وآرائهم وأذواقهم والاستهانة بما لا يثبته الحس والتجربة ولا تقرره علوم الطبيعة في بادئ النظر من الحقائق الغيبية.
ولد سید أحمد خان في دلهي بأسرة عريقة، ذات صلة بالحكام المغول. ونشأ في جو مشبع بالتصوف، وقرأ في صغره القرآن الكريم وعلوم اللغة العربية واللغة الفارسية، ولكن لم يكد يمضي في هذه الدراسة قليلا إلا ونفض يديه منها، وعلى يد أحد أفراد عائلته أخذ يتعلم الرياضيات، ولم يكن حظه فيها إلا كحظه في دراسته الأولى وانقطع أخيرًا عن التعليم في سن الثامنة عشرة، وعاش شبابه على شاكلة أفراد جيله.
وفي الثانية والعشرين اضطر بسبب وفاة والده للالتحاق بخدمة الحكومة الإنجليزية في سلك القضاء، وعمل في عدد من المدن الهندية، وبعد فترة بدأ في تغيير حياته، وأقبل على التعليم من جديد ثم ألف عددًا من الكتب في السيرة النبوية والتاريخ.
وكان إخفاق الثورة الهندية عام 1857 نقطة تحول في حياته، إذ رأى بأم عينيه المأساة التي عاشها المسلمون وسقوط دولتهم والخراب والدمار الذي لحقهم، وكاد أن يهاجر ويترك وطنه إلا أنه فضل البقاء. ومنذ أول وهلة كان يدرك أن تلك الثورة نتيجتها الفشل، لهذا وقف أثناءها يناصر الإنجليز وساعد في حمايتهم ونجاة بعض عائلاتهم. لقد أيقن بعد تلك الثورة الفاشلة أن ولاء المسلمين للحكم الإنجليزي هو السبيل الوحيد لإنقاذهم، ولم يكن ذلك موقفًا سياسيًا فحسب بل نابعًا من إعجابه المفرط بالإنجليز وبحضارتهم وعلومهم.
ولهذا جعل نصب عينيه منذ تلك اللحظة هدفا سعى لتحقيقه طول حياته، وهو أن يقلد المسلمون الإنجليز والحضارة الغربية في كل شيء، ما جعل جون ماكدونالد الذي كان محررًا آنذاك في إحدى صحف (الله آباد) يصفه والذين التفوا حوله من المسلمين بأنهم إنجليز في كل شيء باستثناء العناصر الأساسية لعقيدتهم الدينية.
وفي كتاب له صدر في تلك الفترة بعنوان (ولاء المسلمين في الهند) كتب سيد خان يقول (إن هذا الولاء محبذ من تعاليم الدين في مثل هذه الظروف)، واستدل بخدمة نبي الله يوسف عليه السلام لعزيز مصر بكل إخلاص وولاء، مع أن عزيز مصر لم يكن على دين يوسف.
وابتدأ سيد خان إصلاحاته بإزالة الحواجز بين المسلمين وبين الإنجليز، وكان من تلك الحواجز امتناع المسلمين عن مخالطة الإنجليز، فألف كتابًا دعا فيه إلى معايشة الإنجليز ومشاركتهم موائدهم والتشبه بهم في آدابهم وتقاليدهم، وتوج هذه الدعوة بتدعيم الصلات وتقويتها بالإقبال على دراسة الإنجيل وشرح بعض أجزائه.
وفي عام 1869 سنحت الفرصة له لزيارة إنجلترا، وكانت رغبته كما كتب في خطاب قبل سفره أن يطلع بنفسه على العظمة الباهرة للحضارة الغربية في مهدها، لا ليستفيد هو وحده من هذه التجربة بل ليستفيد قومه أيضًا، لأنه حين يعود سوف يعلمهم ما تعلمه ويضع نفسه نموذجًا لهم في الاقتداء بالغرب.
ومكث في لندن سبعة عشر شهرًا كان فيها ضيفًا مبجلًا وصديقًا عزيزًا في الأوساط الإنجليزية، وحضر المآدب الملكية الفخمة والولائم الأرستقراطية التي تمثل الحضارة الأوروبية في أروع مظاهرها وأخلاق الطبقة الإنجليزية الحاكمة. ونال الوسام الملكي ولقب الشرف، وقابل الملكة وولي العهد والوزراء الكبار، واختير عضوًا فخريًا في الجمعيات العلمية، وحضر حفلة نادي المهندسين الكبار، واطلع على المشاريع والخطط التقدمية التي مرت بها بريطانيا، والتي على أثرها بسطت نفوذها وسيطرتها الفكرية والثقافية والاقتصادية والعسكرية على العالم.
وعاد إلى بلاده ونفسه ممتلئة إعجابًا بما شاهد ورأى، وأخذ على عاتقه بعد عودته إلى مماته، أن يفتح أعين المسلمين على عظمة الحضارة الغربية، ويشق لهم طريقًا للاقتباس منها والاقتداء بها.
وكانت وسيلته إلى ذلك ثلاثة مبادئ: التعاون في المجال السياسي، واستيعاب علوم الغرب في المجال الثقافي، وتكييف وإعادة تأويل الإسلام في المجال الفكري.
وأنشأ بعد عودته مجلة (تهذيب الأخلاق) وهدفها الرئيس إصلاح التفكير الديني للمسلمين - كما يراه - وإزالة ما في هذا التفكر من قيود تمنعهم من التقدم، وأنشأ (كلية عليكرة) والمعروفة الآن باسم جامعة عليكرة، وكان الهدف منها تعليم آداب ولغات الغرب بالدرجة الأولى.
ومن أهم المؤلفات التي اضطلع بها في تلك الفترة تفسير القرآن الكريم الذي لم يكمله، والذي خالف فيه كلام آراء السلف وإجماعهم. معتبرًا القرآن وحده الأساس لفهم الإسلام، وأنه في ضوء الظروف الجديدة وتوسع المعرفة الإنسانية لا يمكن الاعتماد في فهم القرآن على التفاسير القديمة وحدها، ولكن ينبغي الاعتماد على نص القرآن وحده الذي هو بحق كلمة الله، ومن خلال معرفتنا وتجاربنا الذاتية يمكن لنا أن نفسر القرآن تفسيرًا عصريًا يساير تطور معارف البشر، فكلما تغير العصر وتغيرت الظروف وزادت معارف البشر وتجاربهم، فلا بد في مقابلة ذلك أن يحدث تغير في فهم الناس، محاولًا تأويل القرآن، وإعادة النظر في الإسلام وتطويع مفاهيمه لتتلاءم مع قيم الغرب. فمن تأويلاته مثلًا يرى أن قصة إبراهيم عليه السلام مع الطيور الأربعة رؤيا منامية، وأن ميلاد عيسى عليه السلام لم يكن معجزة بل كان ميلادًا طبيعيًا، ويفسر قصة خلق آدم في ضوء نظرية دارون، ويرى أن الملائكة ليست كائنات ذات أجنحة بل هي قوى الطبيعة. وعن قصة انفلاق البحر لموسى عليه السلام يقول: إن الضرب في قوله تعالى (وقلنا أضرب بعصاك البحر) معناه المشي، فالله يأمر موسى بالسير في البحر الذي كان في ذلك الوقت مخاضة ضحلة، والحوت الذي التقم يونس عليه السلام لم يبتلعه بل لفظه من جوفه، والتقمه بمعنى أمسكه بفمه.
تلك بعض نماذج من تأويلات سيد أحمد خان، فلديه تفسيرات جاهزة لكل شيء والتي يحاول فيها تأويل الإسلام وفق الفلسفة الغربية، وإعادة بناء الإسلام من جديد على ضوء الفكر والتجربة المعاصرة باستحداث تأويلات في القرآن الكريم لتوافق ذوق الغرب المتحضر، في محاولة لإيجاد معادلة بين الإسلام وبين الفكر الغربي، والذي على ضوئه تتضح لنا معالم مدرسته الفكرية والتي لقيت رواجًا في الغرب.

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