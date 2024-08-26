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تقليص إصدار تراخيص الضيافة السياحية إلى يومين

8/26/2024 11:52:19 PM
(MENAFN- Al Watan) قلصت وزارة السياحة الفترة الزمنية لاستخراج التراخيص التشغيلية ((السياحية)) لمرافق الضيافة من 3 أسابيع إلى شهر سابقًا إلى يومين حاليا. وتجري الوزارة حاليا دراسة متخصصة لنظام تراخيص النزل الريفية ((التي يتوافر فيها مبيت))، وفيما يخص الترخيص لتشغيل الاستراحات الفردية ((التي لا يتوافر فيها مبيت)) فهي من اختصاص وزارة البلديات والإسكان.
وأعلنت الوزارة خلال لقاء بعنوان ((دعم المستثمرين في القطاع السياحي))، بتنظيم من لجنة السياحة والترفيه في غرفة الأحساء، وبحضور وكيل الوزارة للتراخيص والتصنيف، عبدالمحسن المزيد، عن توقيع عقد مع شركة ((نقل)) وطنية، تتولى نقل وتسليم بطاقات الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين في مناطقهم ومحافظاتهم دون الحاجة إلى زيارة ديوان الوزارة في الرياض.
اجتماع شهري
وأوصى اللقاء بإطلاق اجتماع شهري ((عن بُعد))، يضم مسؤولين في وزارة السياحة ومستثمرين في القطاع السياحي، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في التراخيص والتصنيف، ومناقشة أوضاع المرافق السياحية في المحافظة، من مخالفات وإغلاقات، وتقديم الدعم والمساندة، والاستماع إلى مطالب ومقترحات المستثمرين، والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم، وتبني لجنة السياحة في الغرفة تنظيم اللقاء، والإعلان عن تخصيص ضابط ((اتصال)) في وزارة السياحة، وتخصيص رقم هاتفي ((جوال))، لتقديم الدعم والمساندة والمساعدة للمستثمرين والمهتمين بالقطاع السياحي، والحرص على توفير كل أوجه الدعم، وإتاحة التواصل هاتفيًا منه، أو عن طريق تطبيق ((التراسل)) الفوري WhatsApp.
انخفاض المخالفات
ألمح اللقاء إلى انخفاض المخالفات في مرافق ومنشآت القطاع السياحي في الفترة الأخيرة، ومن بين هذه المخالفات نقص معيار التصنيف، وعدم الصيانة والنظافة، وانتهاء رخص الجهات الحكومية الأخرى للمنشأة السياحية، وتأكيد أن هناك زيارة رقابية واحدة سنويًا، وإطلاق دورات تدريبية متخصصة في كل أغراض السياحة بالأحساء خلال الفترة المقبلة، وتوفير حقائب تدريبية للمستثمرين والعاملين والمهتمين بالقطاع السياحي، والعمل على إلغاء رفع الأوراق الثبوتية والمستندات في إجراءات تجديد رخص الإرشاد السياحي، والاكتفاء بالأوراق والمستندات المرفوعة مسبقًا في أثناء إصدار الترخيص للمرة الأولى.
الربع الخالي
اقترح مستثمرون في القطاع تبني وزارة السياحة تقديم شهادات للفنادق تُثبت انتهاء أعمال الصيانة في الفندق، حتى تكون وسيلة إقرار وإثبات في منصات ((حجوزات)) الفنادق على الإنترنت بانتهاء أعمال الصيانة، وتكون خطوة للقائمين على المنصة لـ((حذف)) التعليقات السلبية على الفندق من المنصة، إذ إن تلك التعليقات السلبية التي قد تكون مدونة في أثناء أعمال الصيانة تلحق الضرر بسمعة الفندق، وبالتالي قد تكون سببًا في تدني مستوى التقييم بالمنصة الإلكترونية، وبسببها يتكبد الفندق خسائر مالية جراء التشغيل وتدني الإقبال من النزلاء، بالإضافة إلى اقتراح إطلاق رخص تشغيلية ((موسمية)) لمشاريع وأنشطة سياحية في صحراء الربع الخالي، وتحديدًا في الأجزاء القريبة من الأحساء أو التي تدخل في النطاق الجغرافي للأحساء، للاستفادة منها سياحيًا خلال الموسم السياحي ((الشتوي))، الذي يمتد لـ5 أشهر من كل عام.

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