لوران يرفض راحة النمور
التاريخ
8/26/2024 11:52:19 PM
(MENAFN
- Al Watan)
واصل الاتحاد تدريباته استعدادا للقاء التعاون، بعد غد، دون توقف، بعدما رفض مدربه الفرنسي لوران بلان منح لاعبيه أي راحة عقب موقعة الخلود في الجولة الأولى لدوري روشن. وأخضع المدرب الفرنسي النمور لتدريبات لياقية مكثفة قبل التوجه للتطبيقات الفنية.
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