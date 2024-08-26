الدانة يستعد لليث فنيا
التاريخ
8/26/2024 11:52:19 PM
(MENAFN
- Al Watan)
رفع مدرب الخليج، اليوناني دونيس من وتيرة استعدادات الدانة لمواجهة الشباب، بعد غد، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز على النواحي الفنية، وطبق عددًا من الجمل الفنية.
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