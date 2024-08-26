ساعات حاسمة بصفقة الأهلي وتوني

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت مصادر أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في صفقة
انتقال مهاجم برينتفورد الإنجليزي، إيفان توني، إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مبينة أن توني وافق على توقيع عقد لـ3 أعوام مع قلعة الكؤوس، بينما يبقى الاتفاق بين الناديين.
وفي حال عدم اتفاق الطرفين فسيتجه الأهلاويون إلى خيارات أخرى في مركز الهجوم بسبب ضيق الوقت، وقرب انتهاء فترة الانتقالات الحالية، التي ستغلق في الثاني من سبتمبر المقبل.
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