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ساعات حاسمة بصفقة الأهلي وتوني

8/26/2024 11:52:19 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في صفقة انتقال مهاجم برينتفورد الإنجليزي، إيفان توني، إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مبينة أن توني وافق على توقيع عقد لـ3 أعوام مع قلعة الكؤوس، بينما يبقى الاتفاق بين الناديين.
وفي حال عدم اتفاق الطرفين فسيتجه الأهلاويون إلى خيارات أخرى في مركز الهجوم بسبب ضيق الوقت، وقرب انتهاء فترة الانتقالات الحالية، التي ستغلق في الثاني من سبتمبر المقبل.

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