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مظاهرات ضد اليمين المتطرف بألمانيا

8/26/2024 11:52:19 PM
(MENAFN- Al Watan) خرج أكثر من 4000 شخص في مظاهرة مناهضة لليمين المتطرف في إرفورت عاصمة ولاية تورينجيا الألمانية.
وتعد تورينجيا تقليديًا معقلًا لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، المعروف باسم ((آي أف دي))، والذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يصبح ثاني أقوى حزب في برلمان إرفورت.
وأظهر استطلاع أجرته ((آي إس إن إيه)) أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، والذي يحكم الدولة حاليًا في ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر، يتخلف بنسبة 2 % عن حزب البديل من أجل ألمانيا.
كما أن إلقاء القبض على لاجئ سوري في عملية الطعن التي وقعت بمدينة زولينغن وأدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص، قد يؤدي إلى حصول اليمين المتطرف على أصوات أكثر من 32 % حسب الاستطلاع. ومن المقرر أيضًا أن تجري ساكسونيا وبراندنبورغ انتخابات الولاية في الأول والثاني والعشرين من سبتمبر. إنهم يمثلون 10 % من سكان ألمانيا، ولكن من المتوقع أن يكون لنتائج انتخاباتهم، إلى جانب تورينجيا، تأثير أكبر على السياسة الوطنية.

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