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هل ينسحب ترمب من مناظرة ABC أمام منافسته هاريس؟

8/26/2024 11:52:19 PM
(MENAFN- Al Watan) هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، شبكة ABC التليفزيونية، واصفا إياها بـ((قناة الأخبار المزيفة))، وأثار احتمال الانسحاب من مناظرة تستضيفها الشبكة الشهر المقبل، وهي الوحيدة التي وافقت الحملتان الجمهورية والديمقراطية على المشاركة فيها إلى الآن.
وفي منشور على منصة ((تروث سوشيال)) التي يمتلكها، هاجم ترمب المقابلة التي أجراها مذيع ABC جوناثان كارل مع السيناتور توم كوتون، الجمهوري من أركنساس، ووصفها بـ((سخيفة ومتحيزة)). وأشار إلى خبراء الشبكة باعتبارهم ((مجموعة من كارهي ترمب)).
((لماذا أناظر هاريس؟))
وتساءل الرئيس السابق عن سبب مناظرته كامالا هاريس على ABC News، قائلا: ((لماذا أناظر هاريس؟)). وقال إن المساهمة في الشبكة دونا برازيل قد ((تعطي الأسئلة)) لهاريس، في إشارة إلى فضيحة 2016 حول تسريب برازيل سؤالا في مقابلة سابقة مع شبكة CNN لهيلاري كلينتون. ولفت إلى أن هاريس رفضت مناظرته على شبكة فوكس، و((إن. بي. سي))، و((سي. بي. إس))، وحتى ((سي. إن. إن)).
وفي حين لم يصرح المرشح الرئاسي الجمهوري بشكل قاطع ما إذا كان يخطط لعدم حضور المناظرة، فقد قال: ((الشبكة لديها الكثير من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها))، منهيا منشوره بـ((ترقبوا))!
يذكر أن ترمب عمد خلال الفترة الماضية إلى انتقاد هاريس، والسخرية منها بشكل شخصي، سواء من أصولها أو مظهرها، بينما نصحه مستشاروه بالتركيز على سجل منافسته الاقتصادي وبرنامجها، فضلا عن ملف الهجرة غير الشرعية التي باتت تشكل قضية ملحة، وفي صلب اهتمامات الناخبين. كما اتهمها مرارا بحمل أفكار شيوعية واشتراكية، وبرنامج يجسد ((أقصى اليسار)).
أهمية المناظرات
وتقول وسائل الإعلام الأمريكية أن حرب ((الميكروفونات الساخنة)) بين المرشحين تلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية بشكل كبير، خصوصا أن هناك الكثير من المستفيدين من هذا الجدل، وهم القنوات التليفزيونية.
ووفقا لـ((واشنطن بوست))، من المقرر أن تقام مناظرة ABC في 10 سبتمبر. وفي الأسبوع الماضي، قال ترمب إن هاريس أبلغته أنها لن تشارك في مناظرة تستضيفها Fox News في 4 سبتمبر، على الرغم من أن حملة نائبة الرئيس لم تعلن موافقتها على مناظرة فوكس. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت حملة هاريس بيانًا قالت فيه: ((انتهى النقاش حول المناظرات)).
وأكدت أن كامالا هاريس على استعداد للمشاركة في مناظرتين ضد ترمب. وأوضح البيان أن المناظرة الثانية كانت مشروطة بحضور ترمب فعليًا مناظرة ABC.
وبصرف النظر عن رغبة حملة هاريس في إجراء مناظرتين مقارنة بمطالبة حملة ترمب بثلاث مناظرات، فإن الانقسام الرئيسي بين المرشحين هو في تاريخ ومكان المناظرة الأولى، حيث دفع ترمب مرارًا وتكرارًا إلى عقد المناظرة الأولى على فوكس، وهي شبكة أكثر ودية معه، بينما تريد هاريس إجراء مناظرة ABC في 10 سبتمبر أولا، بينما هاجم ترمب هذه الشبكة، ووصفها بـ((التحيز والأخبار الكاذبة)).
أموال حملة هاريس
من جهتها، أعلنت حملة هاريس جمع 40 مليون دولار منذ خطابها في المؤتمر الوطني الديمقراطي. وبهذا المبلغ غير المتوقع، يصل إجمالي الأموال حملة هاريس الانتخابية إلى 540 مليون دولار منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق في 21 يوليو، وتأييده نائبته. ووفقا لمذكرة الحملة، فإن ثلث تبرعات الأسبوع الماضي كانت من مساهمين للمرة الأولى. كما أشارت إلى أنه بعد أن ألقت هاريس خطابها ليلة الخميس، شهدت الحملة وحلفاؤها ((أفضل ساعة لجمع التبرعات منذ يوم الإطلاق)).

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