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الحوثي يقيم مستوى طلاب المدارس من خلال قدراتهم الحربية

8/26/2024 11:52:18 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مصدر تعليمي يمني عن توجيهات الحوثيين باعتماد تقييم الطلاب الدراسي في بعض المواد على مدى مهاراتهم الحربية وخبراتهم القتالية، ومنح الدرجات على ضوء قدراتهم وتجاوزهم الأعمال التطبيقية.
حقيقة الدورات الثقافية
وقال المصدر لـ((الوطن)) إن ما تسمى ((الدورات الثقافية))، التي تقيمها العصابات الحوثية في مراكزها الصيفية ومقراتها العصرية، هي الركيزة الرئيسية التي تعتمد عليها عصابات الإرهاب، مضيفا أن تقديم الحوثيين لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية العام الماضي كشوفا للتسجيل في المراكز الصيفية، واغتنام فرصة الصيف، كان بمنزلة النواة الأساسية لمشروع منح الدرجات للطلاب المشاركين، التي من خلالها تتم عمليات التدريب على ما يسمى ((معلومات حربية عامة))، وتعليم الرماية، وتقديم خدمات المقاتلين، وعمليات الإنقاذ الطبي.
تقييم مباشر
وتضع العصابات الحوثية التقييم المباشر لكل طالب في تلك الدورات وتعتمدها بالتنسيق مع المدارس كدرجات أساسية في كل المواد لكل طالب.
وبيّن المصدر أن غالبية الطلاب المشاركين في تلك المراكز يحصدون درجات عالية، بينما الطلاب الذي يرفضون الانخراط في مراكز الحوثي يتم إنقاص درجاتهم على الرغم من تفوقهم وتميزهم، فضلا عن وضع عراقيل أمام رحلتهم التعليمية.
شهادة الإجازة الثقافية
وأكد المصدر أن إجراءات الحوثي الإجرامية المفروضة على الطلاب تمنع طلاب المتوسطة من القبول في المراحل التعليمية إذا لم يحصل الطالب على شهادة ((الإجازة الثقافية))، التي تُمنح لكل طالب حضر المراكز الصيفية الحوثية.
وبيّن المصدر أن هناك رفضا كليا من قِبل كثير من أولياء الأمور حول التحاق أبنائهم بتلك المراكز الصيفية، التي وصفوها بـ((مراكز السقوط والمجون ومنابع الإرهاب والإجرام))، بينما قرر بعض أولياء الأمور والطلاب قطع مواصلة تعليمهم احتجاجا على الإجبار والإكراه على الدورات الثقافية في المراكز الصيفية، وربط تقييم الطلاب بذلك، باعتبار عدم وجود روابط أو فوائد فعلية من تلك الدورات غير شرعنة القتل ونشر الإرهاب وقتل الأبرياء.
أدوات الحوثي لقياس التعليم
مدى ثقافة الطالب في المعلومات الحربية.
مهارات تقديم الطالب خدمات المقاتلين.
معرفته فنون عمليات الإنقاذ الطبي للمقاتلين.

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