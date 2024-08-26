تحركات هلالية على 3 جبهات

(MENAFN
- Al Watan)
من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة 3 تحركات عاجلة من قبل إدارة الهلال، بهدف تدعيم صفوف الزعيم قبل نهاية الانتقالات الصيفية الحالية.
وتسعى إدارة النادي لتدعيم بعض المراكز، إذ لم تبرم صفقات
حتى الآن، وهو ما يؤرق القوة الزرقاء.
ويركز الهلاليون على التعاقد مع لاعب
أجنبي في مركز الظهير الأيمن، ليعوض رحيل سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي، وضم لاعب آخر في الظهير الأيسر في حال النجاح في التخلص من البرازيلي رينان لودي، أما التحرك الثالث فسيكون صوب مهاجم أجنبي تحت 20 عاماً.
تعويض قوي
مع رحيل الظهير الدولي الأيمن سعود عبدالحميد الظهير الأيمن، صوب روما الإيطالي، فإن الزعيم سيتحرك دون شك خلال الفترة المقبلة لتعويض غيابه ورحيله بلاعب على مستوى عال، يتمكن من سد الفراغ الذي سيتركه رحيل الدولي الموهوب، وارتبط الهلال بضم عدة أسماء جاء في مقدمتها لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي البرتغالي جواو كانسيلو، إلا أن مصادر أكدت أن المفاوضات مرت بحالة من الصعوبة، ومع ذلك لا يزال الزعيم متمسكاً بالتعاقد مع النجم البرتغالي.
التخلص من الورطة
في حال نجح الهلال في التخلص من البرازيلي رينان لودي الذي قدم مستويات كارثية منذ وصوله إلى الأزرق في يناير الماضي دون أن يقدم أي إضافة ملموسة على منظومة الزعيم، فإن الإدارة ستتجه للتعاقد مع لاعب في الظهير الأيسر.
دعم الميترو
التحرك الهلالي الثالث يتمثل في ضم مهاجم أجنبي تحت 20 عاماً، للاستفادة من قاعدة زيادة عدد المحترفين إلى 10 بدلا من 8، في ظل التحديات الصعبة التي تنتظر الفريق محلياً وقارياً، ولمساندة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وتعويض غيابه في حال غاب عن أي من مباريات
- الهلال يريد إبرام 3 صفقات عاجلة
- الظهير الأيمن أبرز اهتمامات الزعيم
- الهلاليون يفاوضون كانسيلو لتعويض عبدالحميد
- التخلص من لودي شرط للتعاقد مع ظهير أيسر
- مهاجم تحت 20 عاماً لدعم ميتروفيتش
MENAFN26082024000089011017ID1108603723
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.