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تحركات هلالية على 3 جبهات

8/26/2024 11:52:18 PM
(MENAFN- Al Watan) من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة 3 تحركات عاجلة من قبل إدارة الهلال، بهدف تدعيم صفوف الزعيم قبل نهاية الانتقالات الصيفية الحالية.
وتسعى إدارة النادي لتدعيم بعض المراكز، إذ لم تبرم صفقات حتى الآن، وهو ما يؤرق القوة الزرقاء.
ويركز الهلاليون على التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيمن، ليعوض رحيل سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي، وضم لاعب آخر في الظهير الأيسر في حال النجاح في التخلص من البرازيلي رينان لودي، أما التحرك الثالث فسيكون صوب مهاجم أجنبي تحت 20 عاماً.
تعويض قوي

مع رحيل الظهير الدولي الأيمن سعود عبدالحميد الظهير الأيمن، صوب روما الإيطالي، فإن الزعيم سيتحرك دون شك خلال الفترة المقبلة لتعويض غيابه ورحيله بلاعب على مستوى عال، يتمكن من سد الفراغ الذي سيتركه رحيل الدولي الموهوب، وارتبط الهلال بضم عدة أسماء جاء في مقدمتها لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي البرتغالي جواو كانسيلو، إلا أن مصادر أكدت أن المفاوضات مرت بحالة من الصعوبة، ومع ذلك لا يزال الزعيم متمسكاً بالتعاقد مع النجم البرتغالي.
التخلص من الورطة

في حال نجح الهلال في التخلص من البرازيلي رينان لودي الذي قدم مستويات كارثية منذ وصوله إلى الأزرق في يناير الماضي دون أن يقدم أي إضافة ملموسة على منظومة الزعيم، فإن الإدارة ستتجه للتعاقد مع لاعب في الظهير الأيسر.
دعم الميترو
التحرك الهلالي الثالث يتمثل في ضم مهاجم أجنبي تحت 20 عاماً، للاستفادة من قاعدة زيادة عدد المحترفين إلى 10 بدلا من 8، في ظل التحديات الصعبة التي تنتظر الفريق محلياً وقارياً، ولمساندة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وتعويض غيابه في حال غاب عن أي من مباريات

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