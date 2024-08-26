7 مناطق تخلو من طلبات فسخ الوكالات

(MENAFN
- Al Watan)
تصدرت 7 مناطق بعدم تسجيلها أي طلب لفسخ وكالات خلال الربع الثالث من عام 2024، في كل من حائل، والباحة والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، ونجران، في المقابل تصدرت منطقة الرياض عدد الوكالات المفسوخة بـ146.691 وكالة، وسجلت منطقة مكة المكرمة 26 وكالة، والشرقية 12، والقصيم 6، وعسير 2، والمدينة المنورة وجازان وكالة واحدة بكل منهما، وبلغ إجمالي الوكالات المفسوخة بالمناطق 146.739.
وأشار المستشار القانوني، نواف النباتي، إلى أن وزارة العدل مكنت الأفراد من توكيل الغير عبر نظام ناجز بدخول النظام، ويستطيع الفرد إنهاء إجراءات الوكالة بعدة خطوات بسيطة، كذلك مكنت الفرد من فسخ الوكالة في أي وقت عن طريق ناجز دون اللجوء لكتابات العدل، فالخدمات إلكترونية ساهمت في سهولة إنهاء الإجراءات على المستفيد، وهناك عدة مبادرات حققتها وزارة العدل، منها الإسناد والتنظيم الإداري في المحاكم، وتفعيل منظومة المصالحة، ونظام إدارة القضايا المتكامل، وإنشاء مركز الترجمة الموحد، وتفعيل نظام التكاليف القضائية، ونظام التنفيذ المتكامل، وإنشاء مراكز الخدمة العدلية، وكتابات العدل المتنقلة، وكذلك إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق، السداد الإلكتروني لتنفيذ الأحكام، فضلا عن الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ، رقمنة الثروة العقارية،، نظام التوثيق المتكامل، إنشاء مركز الإسناد والتصفية، تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل"، مما رفع تصنيف المملكة عالميًا في مجال المنظومة العدلية في البنك الدولي.
مناطق ومدن لكتابات العدل المتنقلة
1- مكة المكرمة
2- المدينة المنورة
3- الرياض
4- جدة
5- الدمام
6- الخبر
7- الظهران
8- الجبيل
9- الأحساء
10- بريدة
11- عنيزة
12- تبوك
13- أبها
14- خميس مشيط
15- عرعر
16- سكاكا
17- حائل
18- نجران
19- جازان
20- الباحة
21- الطائف
22- الحد الجنوبي
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