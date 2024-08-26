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7 مناطق تخلو من طلبات فسخ الوكالات

8/26/2024 11:52:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت 7 مناطق بعدم تسجيلها أي طلب لفسخ وكالات خلال الربع الثالث من عام 2024، في كل من حائل، والباحة والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، ونجران، في المقابل تصدرت منطقة الرياض عدد الوكالات المفسوخة بـ146.691 وكالة، وسجلت منطقة مكة المكرمة 26 وكالة، والشرقية 12، والقصيم 6، وعسير 2، والمدينة المنورة وجازان وكالة واحدة بكل منهما، وبلغ إجمالي الوكالات المفسوخة بالمناطق 146.739.
وأشار المستشار القانوني، نواف النباتي، إلى أن وزارة العدل مكنت الأفراد من توكيل الغير عبر نظام ناجز بدخول النظام، ويستطيع الفرد إنهاء إجراءات الوكالة بعدة خطوات بسيطة، كذلك مكنت الفرد من فسخ الوكالة في أي وقت عن طريق ناجز دون اللجوء لكتابات العدل، فالخدمات إلكترونية ساهمت في سهولة إنهاء الإجراءات على المستفيد، وهناك عدة مبادرات حققتها وزارة العدل، منها الإسناد والتنظيم الإداري في المحاكم، وتفعيل منظومة المصالحة، ونظام إدارة القضايا المتكامل، وإنشاء مركز الترجمة الموحد، وتفعيل نظام التكاليف القضائية، ونظام التنفيذ المتكامل، وإنشاء مراكز الخدمة العدلية، وكتابات العدل المتنقلة، وكذلك إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق، السداد الإلكتروني لتنفيذ الأحكام، فضلا عن الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ، رقمنة الثروة العقارية،، نظام التوثيق المتكامل، إنشاء مركز الإسناد والتصفية، تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل"، مما رفع تصنيف المملكة عالميًا في مجال المنظومة العدلية في البنك الدولي.
مناطق ومدن لكتابات العدل المتنقلة
1- مكة المكرمة
2- المدينة المنورة
3- الرياض
4- جدة
5- الدمام
6- الخبر
7- الظهران
8- الجبيل
9- الأحساء
10- بريدة
11- عنيزة
12- تبوك
13- أبها
14- خميس مشيط
15- عرعر
16- سكاكا
17- حائل
18- نجران
19- جازان
20- الباحة
21- الطائف
22- الحد الجنوبي

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