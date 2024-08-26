اختبار صعب لقلعة الكؤوس والعالمي

(MENAFN
- Al Watan)
يتطلع الأهلي والقادسية إلى مواصلة انطلاقتهما الجيدة في دوري روشن السعودي للمحترفين، فيما يطمح النصر إلى الاستفاقة من كبوته بالتعادل في الجولة الافتتاحية، حينما يحل الثلاثي ضيوفا ثقيلين على الفتح والرائد والفيحاء، الساعين لتعويض عثراتهم في افتتاح الجولة الثانية
رد الدين
تنطلق الجولة الثانية عندما يستقبل الفتح على ملعبه نظيره الأهلي في موقعة مهمة للفريقين، فالنموذجي الذي سقط في فخ الخسارة أمام القادسية في أولى الجولات وظل بلا رصيد نقطي يأمل في تدارك وضعه مبكرا، وتكرار ما فعله بمنافسه في الموسم الماضي، بينما يخوض قلعة الكؤوس الموقعة وفي جعبته 3 نقاط من انتصار سجله على الضيف الجديد العروبة، ورغم ذلك لم يكن مقنعا خصوصا في الناحية الهجومية، ويريد أن يرد الدين لمضيفه الذي ألحق به الخسارة الأولى في الموسم الماضي عندما تواجها ذهابا في الأحساء، وعاد ليخطف نقطة منه في الإياب.
استفاقة وعودة
يريد النصر الاستفاقة من غيبوبته التي صاحبته منذ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، واستعادة قواه، عندما يحل ضيفا على الفيحاء الباحث عن حل سريع لمعاناته، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وكان العالمي خرج بتعادل محبط في الجولة الماضية مع الرائد منحه نقطة وحيدة، ويأمل في أن يبتعد عن مشاكله الإدارية، ويعود للانتصارات وتسجيل انتصار مهم، في المقابل لم يكن الفهود بأفضل حال من العالمي، إذ خسروا المواجهة الافتتاحية للدوري أمام التعاون، وسط غيابات كبرى في صفوف الفريق، الذي يسعى للتعويض على حساب النصر.
إثبات الذات
سيكون القادسية في اختبار صعب للغاية، عندما يواجه مضيفه الرائد على ملعب الأخير، فبعد انطلاقة رائعة وتغلبه على الفتح في أولى مبارياته بعد العودة لدوري الكبار واعتلائه الصدارة مناصفة مع الهلال برصيد 3 نقاط و3 أهداف نظيفة، يمني فارس الشرقية النفس بأن تتواصل انتصاراته وألا يتعثر مبكرا، فيما عاد رائد التحدي في الجولة السابقة بنقطة ثمينة من أمام مضيفه النصر، ويسعى إلى أن يسجل أول انتصاراته وأن يؤكد أنه مختلف عن الموسم الماضي.
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