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اختبار صعب لقلعة الكؤوس والعالمي

8/26/2024 11:52:18 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الأهلي والقادسية إلى مواصلة انطلاقتهما الجيدة في دوري روشن السعودي للمحترفين، فيما يطمح النصر إلى الاستفاقة من كبوته بالتعادل في الجولة الافتتاحية، حينما يحل الثلاثي ضيوفا ثقيلين على الفتح والرائد والفيحاء، الساعين لتعويض عثراتهم في افتتاح الجولة الثانية

رد الدين
تنطلق الجولة الثانية عندما يستقبل الفتح على ملعبه نظيره الأهلي في موقعة مهمة للفريقين، فالنموذجي الذي سقط في فخ الخسارة أمام القادسية في أولى الجولات وظل بلا رصيد نقطي يأمل في تدارك وضعه مبكرا، وتكرار ما فعله بمنافسه في الموسم الماضي، بينما يخوض قلعة الكؤوس الموقعة وفي جعبته 3 نقاط من انتصار سجله على الضيف الجديد العروبة، ورغم ذلك لم يكن مقنعا خصوصا في الناحية الهجومية، ويريد أن يرد الدين لمضيفه الذي ألحق به الخسارة الأولى في الموسم الماضي عندما تواجها ذهابا في الأحساء، وعاد ليخطف نقطة منه في الإياب.
استفاقة وعودة
يريد النصر الاستفاقة من غيبوبته التي صاحبته منذ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، واستعادة قواه، عندما يحل ضيفا على الفيحاء الباحث عن حل سريع لمعاناته، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وكان العالمي خرج بتعادل محبط في الجولة الماضية مع الرائد منحه نقطة وحيدة، ويأمل في أن يبتعد عن مشاكله الإدارية، ويعود للانتصارات وتسجيل انتصار مهم، في المقابل لم يكن الفهود بأفضل حال من العالمي، إذ خسروا المواجهة الافتتاحية للدوري أمام التعاون، وسط غيابات كبرى في صفوف الفريق، الذي يسعى للتعويض على حساب النصر.
إثبات الذات
سيكون القادسية في اختبار صعب للغاية، عندما يواجه مضيفه الرائد على ملعب الأخير، فبعد انطلاقة رائعة وتغلبه على الفتح في أولى مبارياته بعد العودة لدوري الكبار واعتلائه الصدارة مناصفة مع الهلال برصيد 3 نقاط و3 أهداف نظيفة، يمني فارس الشرقية النفس بأن تتواصل انتصاراته وألا يتعثر مبكرا، فيما عاد رائد التحدي في الجولة السابقة بنقطة ثمينة من أمام مضيفه النصر، ويسعى إلى أن يسجل أول انتصاراته وأن يؤكد أنه مختلف عن الموسم الماضي.

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