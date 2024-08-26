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سويسرا: زيادة الوظائف في الربع الثاني من 2024 - جريدة البورصة

8/26/2024 11:52:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي السويسري بأن عدد الوظائف المشغولة خلال الفترة بين إبريل ونهاية يونيو الماضيين في سويسرا قد شهد ارتفاعا ملحوظا، بينما استمر عدد الوظائف الشاغرة في الانخفاض.

ونقل راديو“لاك” السويسري عن مقياس التوظيف الذي نشره مكتب الإحصاء الفيدرالي اليوم الاثنين، أن الشركات في سويسرا كانت لديها 5.5 مليون وظيفة خلال هذه الفترة – باستثناء قطاع الزراعة – بزيادة قدرها 1.3% عن العام السابق و0.1% أكثر مما كانت عليه في الربع الأول من العام الحالي.

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وكان النمو مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات (+ 1.4% على أساس سنوي عند 4.4 مليون وظيفة). وباحتساب عدد الوظائف بدوام كامل فقد شهد سوق العمل السويسري ارتفاعا من 1.4% إلى 4.3 مليون.

وجدد المسح التقليدي للشركات حول التطور المتوقع للقوى العاملة الحذر. فقد انخفض المؤشر ذو الصلة بنسبة 1.5% خلال عام واحد إلى 1.05 نقطة.

على الجانب الإيجابي، أبلغ القائمون على التوظيف عن انخفاض معدلات الصعوبات التى كانوا يواجهونها في تعيين الموظفين.

المصدر:

MENAFN26082024000202011048ID1108603719

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