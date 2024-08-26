سويسرا: زيادة الوظائف في الربع الثاني من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي السويسري بأن عدد الوظائف المشغولة خلال الفترة بين إبريل ونهاية يونيو الماضيين في سويسرا قد شهد ارتفاعا ملحوظا، بينما استمر عدد الوظائف الشاغرة في الانخفاض.
ونقل راديو“لاك” السويسري عن مقياس التوظيف الذي نشره مكتب الإحصاء الفيدرالي اليوم الاثنين، أن الشركات في سويسرا كانت لديها 5.5 مليون وظيفة خلال هذه الفترة – باستثناء قطاع الزراعة – بزيادة قدرها 1.3% عن العام السابق و0.1% أكثر مما كانت عليه في الربع الأول من العام الحالي.
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وكان النمو مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات (+ 1.4% على أساس سنوي عند 4.4 مليون وظيفة). وباحتساب عدد الوظائف بدوام كامل فقد شهد سوق العمل السويسري ارتفاعا من 1.4% إلى 4.3 مليون.
وجدد المسح التقليدي للشركات حول التطور المتوقع للقوى العاملة الحذر. فقد انخفض المؤشر ذو الصلة بنسبة 1.5% خلال عام واحد إلى 1.05 نقطة.
على الجانب الإيجابي، أبلغ القائمون على التوظيف عن انخفاض معدلات الصعوبات التى كانوا يواجهونها في تعيين الموظفين.
المصدر:
MENAFN26082024000202011048ID1108603719
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