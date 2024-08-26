ارتفاع قيم التداولات يدفع EGX30 للصعود أعلى مستوى 30.1 ألف نقطة - جريدة البورصة

استطاع مؤشر الرئيسى اختراق مستوى المقاومة الثانوى عند مستوى 30.1 ألف نقطة لتأكيد الإشارات الإيجابية على اتجاه السوق نحو الصعود خلال الجلسات المقبلة.

وارتفع EGX30 فى جلسة الاثنين بنسبة 0.20% ليسجل 30133.8 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى“EGX33” متراجعًا بنحو 0.32% ليصل إلى مستوى 2854 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ((EGX70)) متساوى الأوزان بنسبة 0.52% إلى 6943 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً ((EGX100)) متساوى الأوزان بنسبة 0.38% إلى 9943.8 نقطة.

موضوعاترسائل متشائمة من اجتماعات“جاكسون هول” “بني سويف للأسمنت” تتقدم بمستندات إضافة نشاط جديد “الإسكندرية للحاويات” تتقدم بمستندات مضاعفة رأسمالها عبر أسهم مجانية

ورجح محمد اسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 منطقة مقاومة قوية عند 30700 نقطة استكمالا للوصول لقمته التاريخية عند 34450 نقطة، والتى من المتوقع أن تظهر عندها ضغوط بيعية تبادلية على الأسهم.

وأوضح أنه باختراق مؤشر EGX70 EWI لمستوى 6900 نقطة، يستهدف المؤشر الوصول لمنطقة 7500 نقطة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحركة التصحيحية الحالية فرصة لالتقاط الأنفاس واستكمال الصعود.

ونصح المستثمرين بالتركيز على الأسهم التى تجتذب السيولة حال تكوين مراكز شرائية، وتحديد مستويات حماية الأرباح للأسهم التى شهدت ارتفاعات قوية الفترة الأخيرة.

وتم التداول خلال تعاملات الاثنين على 1.1 مليار سهم، بقيمة بلغت 4.9 مليار جنيه من خلال 131.7 ألف عملية، من خلال التعامل على 211 شركة خلال الجلسة، ارتفع منها 54 سهمًا، وتراجعت أسعار 107 أسهم، فى حين استقرت أسعار 50 سهمًا دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.062 تريليون جنيه.

وتوقعت منى مصطفى، مدير العملاء فى شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة مقاومة 30.5 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، مشيرة إلى أن أول جلستين خلال الأسبوع الجارى شهدتا تحركا بشكل عرضى عالى التذبذب.

وأضافت مصطفى أن المؤشر الرئيسى يتحرك ما بين مستوى دعم ومقاومة بتذبذب مرتفع، إلا أن الشركات ذات نتائج الأعمال الإيجابية ستتصدر التداولات خلال الجلسات المقبلة.

ونصحت مصطفى المستثمرين بالانتقاء فى عمليات الشراء وتحديد المستهدفات لجنى الأرباح.

وارتفعت الأسهم القيادية ليسجل ((التجارى الدولى)) و((طلعت مصطفى)) و((إى إف جى)) و((فورى)) صعودا بنسب 0.19% و0.88% و6.38% و7.32% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 87.99 جنيه، و55.9 جنيه و23.19 جنيه و7.6 جنيه على التوالى.

وجاءت أكثر الأسهم ارتفاعا خلال الجلسة ((سبينالكس)) بنسبة 19.97%، و((الإسكندرية الوطنية)) و((سماد مصر)) بنسب 19.96% و16.55%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضا خلال الجلسة ((أسمنت سيناء)) بنسبة 8.5%، و((جنوب الوادى للأسمنت)) و((حديد عز)) بنسب 5.84% و5.33%.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى 578 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى 510 ملايين جنيه و68 مليون جنيه على الترتيب.

كتبت – منة هاني: