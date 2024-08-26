ارتفاع قيم التداولات يدفع EGX30 للصعود أعلى مستوى 30.1 ألف نقطة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) إسماعيل: EGX30 سيختبر منطقة مقاومة 30.7 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة
استطاع مؤشر البورصة الرئيسى اختراق مستوى المقاومة الثانوى عند مستوى 30.1 ألف نقطة لتأكيد الإشارات الإيجابية على اتجاه السوق نحو الصعود خلال الجلسات المقبلة.
وارتفع EGX30 فى جلسة الاثنين بنسبة 0.20% ليسجل 30133.8 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى“EGX33” متراجعًا بنحو 0.32% ليصل إلى مستوى 2854 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ((EGX70)) متساوى الأوزان بنسبة 0.52% إلى 6943 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً ((EGX100)) متساوى الأوزان بنسبة 0.38% إلى 9943.8 نقطة.
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ورجح محمد اسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 منطقة مقاومة قوية عند 30700 نقطة استكمالا للوصول لقمته التاريخية عند 34450 نقطة، والتى من المتوقع أن تظهر عندها ضغوط بيعية تبادلية على الأسهم.
وأوضح أنه باختراق مؤشر EGX70 EWI لمستوى 6900 نقطة، يستهدف المؤشر الوصول لمنطقة 7500 نقطة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحركة التصحيحية الحالية فرصة لالتقاط الأنفاس واستكمال الصعود.
ونصح المستثمرين بالتركيز على الأسهم التى تجتذب السيولة حال تكوين مراكز شرائية، وتحديد مستويات حماية الأرباح للأسهم التى شهدت ارتفاعات قوية الفترة الأخيرة.
وتم التداول خلال تعاملات الاثنين على 1.1 مليار سهم، بقيمة بلغت 4.9 مليار جنيه من خلال 131.7 ألف عملية، من خلال التعامل على 211 شركة خلال الجلسة، ارتفع منها 54 سهمًا، وتراجعت أسعار 107 أسهم، فى حين استقرت أسعار 50 سهمًا دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.062 تريليون جنيه. مصطفى: هناك تذبذب مرتفع فى أداء المؤشر الرئيسى الأسبوع الجاري
وتوقعت منى مصطفى، مدير العملاء فى شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة مقاومة 30.5 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، مشيرة إلى أن أول جلستين خلال الأسبوع الجارى شهدتا تحركا بشكل عرضى عالى التذبذب.
وأضافت مصطفى أن المؤشر الرئيسى يتحرك ما بين مستوى دعم ومقاومة بتذبذب مرتفع، إلا أن الشركات ذات نتائج الأعمال الإيجابية ستتصدر التداولات خلال الجلسات المقبلة.
ونصحت مصطفى المستثمرين بالانتقاء فى عمليات الشراء وتحديد المستهدفات لجنى الأرباح.
وارتفعت الأسهم القيادية ليسجل ((التجارى الدولى)) و((طلعت مصطفى)) و((إى إف جى)) و((فورى)) صعودا بنسب 0.19% و0.88% و6.38% و7.32% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 87.99 جنيه، و55.9 جنيه و23.19 جنيه و7.6 جنيه على التوالى.
وجاءت أكثر الأسهم ارتفاعا خلال الجلسة ((سبينالكس)) بنسبة 19.97%، و((الإسكندرية الوطنية)) و((سماد مصر)) بنسب 19.96% و16.55%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضا خلال الجلسة ((أسمنت سيناء)) بنسبة 8.5%، و((جنوب الوادى للأسمنت)) و((حديد عز)) بنسب 5.84% و5.33%.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى 578 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى 510 ملايين جنيه و68 مليون جنيه على الترتيب.
كتبت – منة هاني:
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