رسائل متشائمة من اجتماعات جاكسون هول - جريدة البورصة

أدت الإشارات القادمة من اجتماعات جاكسون هول السنوية لمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى تزايد التوقعات بمزيد من الاضطرابات فى الاقتصاد العالمى.

وقالت وكالة رويترز إنه بينما يتحول تركيز محافظى البنوك المركزية فى الولايات المتحدة وأوروبا من ارتفاع التضخم إلى ضعف أسواق العمل، أكد بنك اليابان عزمه على وضع حد لعقود من اعتماد اقتصاده على الدعم النقدى وسط علامات متزايدة على نمو الأسعار المستدام.

موضوعاتعضوة بالفيدرالي ترجح خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر خام برنت يقفز بأكثر من 3% عند التسوية ويتجاوز 81 دولارًا الذهب يحقق مستوى قياسياً عند التسوية للمرة السابعة في أغسطس

أضافت أن التباين فى اتجاهات السياسة النقدية عالميا، إلى جانب الضعف المستمر فى الصين، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، يشير إلى أوقات مضطربة للاقتصاد العالمى والأسواق المالية.

وعاش العالم اضطرابات صعبة قبل أسبوعين نتيجة المخاوف من اتجاه الاقتصاد الأمريكى نحو الركود واتجاه اليابان لتشديد سياستها النقدية.

وتقول رويترز إن التوقعات بنمو الاقتصاد العالمى المبنية على التباطؤ السلس للاقتصاد الأمريكى مع انتعاش النمو فى أوروبا، وخروج الصين من حالة الركود، ترتكز على أرضية متزعزعة مع ظهور الشكوك حول احتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي، وفشل النمو فى منطقة اليورو فى الانتعاش، ومعاناة الصين من تباطؤ الاستهلاك.

أضافت أنه في حين تتجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة، لكن ما زال من المبكر للغاية تصنيف هذه التحركات على أنها“تطبيع” للسياسة التقييدية أو خطوات أولى لمنع النمو من التعثر بشكل أكبر.

وقد يؤدي عدم اليقين إلى جعل الأسهم والعملات العالمية عرضة لتقلبات حادة.

ونقلت الوكالة عن بيير أوليفييه جورينشاس كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي قوله إنه قد تكون هناك حلقات أخرى من التقلبات في السوق حيث أصبحت الأسواق في منطقة مجهولة إلى حد ما مع دخول البنوك المركزية الكبرى في دورة تخفيف نقدي بعد تشديد السياسة للتعامل مع موجة من التضخم.

وقال“إن اليابان تمر بدورة مختلفة بعض الشيء. ويتعين على الأسواق أن تستوعب ما يعنيه كل هذا، وتبالغ الأسواق فى رد فعلها. لذا فإننا سوف نشهد المزيد من التقلبات”.

مخاطر النمو

فى خطابه الذى طال انتظاره، أيد رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول يوم الجمعة بداية وشيكة لخفض أسعار الفائدة، معلناً أن المزيد من تباطؤ سوق العمل سيكون غير مرحب به.

وقالت رويترز إن هذا كان تحولًا كبيرًا عن تعليقات باول مع ارتفاع التضخم فى عامى 2021 و2022، وعزز الرأى القائل بأن بنك الاحتياطى الفيدرالى كان يتحول من سياسة دفعت سعر الفائدة القياسى إلى أعلى مستوى فى ربع قرن وأبقته هناك لأكثر من عام.

أظهرت دراسة بحثية جديدة قدمت فى جاكسون هول أن الاقتصاد الأميركى ربما يقترب من نقطة تحول حيث سيؤدى الانخفاض المستمر فى فرص العمل إلى زيادات أسرع فى معدلات البطالة.

يتفق صناع السياسات فى البنك المركزى الأوروبى على خفض أسعار الفائدة فى سبتمبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى تخفيف ضغوط الأسعار ولكن أيضا بسبب الضعف الملحوظ فى توقعات النمو.

سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا طفيفا فى الربع الأخير مع انكماش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد فى المنطقة، واستمرار ركود قطاع التصنيع، وتعثر الصادرات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الطلب من الصين.

ونقلت رويترز عن أولى رين، المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة فى البنك المركزى الأوروبي قوله“الزيادة الأخيرة فى مخاطر النمو السلبى فى منطقة اليورو عززت الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزى الأوروبى فى سبتمبر”.

وتشير الوكالة إلى أنه حتى فى اليابان، أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تباطؤ نمو الأسعار المدفوع بالطلب، وهو ما قد يعقد قرارات بنك اليابان بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة، ورغم انتعاش الاستهلاك فى الربع الثاني، فإن هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الأجور سترتفع بما يكفى لتعويض الأسر عن ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب المحللين.

ونقلت عن سايورى شيراي، عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق والتى تعمل الآن أستاذة فى جامعة كيو فى طوكيو:“الطلب المحلى ضعيف للغاية. ومن منظور اقتصادي، لا يوجد سبب وجيه يدعو بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة”.

الصين تقلق

وقالت رويترز إن الصين تزيد من أجواء التشاؤم، وتواجه الهند، أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان، أزمة عقارية مطولة، وديون متزايدة، وضعف ثقة المستهلكين والشركات.

أضافت أن النمو الأضعف من المتوقع فى الربع الثانى أجبر البنك المركزى الصينى على إجراء تخفيضات مفاجئة فى أسعار الفائدة الشهر الماضي، مما يزيد من احتمالات خفض توقعات صندوق النقد الدولى للنمو فى البلاد.

وقال جورينشاس المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى للوكالة“إن الصين لاعب كبير فى الاقتصاد العالمي. والنمو الأضعف فى الصين له آثاره على بقية العالم”.

واعتبرت أن ظهور المزيد من علامات تباطؤ النمو فى الولايات المتحدة والصين من شأنه أن يكون نذير شر بالنسبة للمصنعين فى مختلف أنحاء العالم الذين يشعرون بالفعل بالضغط الناجم عن ضعف الطلب.

وقالت إن مسوحات خاصة أظهرت أن المصانع واجهت صعوبات فى يوليو الماضى فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مما يثير خطر ضعف التعافى الاقتصادى العالمي.

بالنسبة للاقتصادات الناشئة الغنية بالموارد مثل البرازيل، قالت رويترز إن تباطؤ الصين قد يؤثر على صادرات المعادن والأغذية، ولكنه قد يساعد فى تخفيف الضغوط التضخمية من خلال الواردات الأرخص.

ونقلت عن محافظ البنك المركزى البرازيلى روبرتو كامبوس نيتو، متحدثا فى الجلسة الختامية لمؤتمر جاكسون هول قوله“إن التأثير الصافي... يعتمد على مدى التباطؤ”.