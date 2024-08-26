مع العودة للمدارس 3 مبادئ مهمة لمحفظتك المالية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عاد موسم الدراسة من جديد. مؤشر أضاف نسبة +6% أخرى بعد صيف حافل بالأحداث، وأصبح الآن مرتفعًا بنسبة +17% منذ بداية العام. تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في جاكسون هول السنوية تشير إلى أن الخريف القادم قد يكون موسمًا لانخفاض أسعار الفائدة.

خلال العام الماضي، عكست الأسواق توقعات مشجعة للمستقبل. التفاؤل حول“هبوط ناعم” للاقتصاد الأمريكي ما زال قائمًا، التضخم لم يعد يشكل تهديدًا، أرباح الشركات كانت قوية، والمستهلكون ما زالوا يمتلكون القدرة على الإنفاق.

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ومع ذلك، فإن التقلبات التي شهدناها في وقت سابق من هذا الشهر تذكرنا بأن المخاطر وعدم اليقين لا يزال قائمًا.

إلى أي مدى ستحتاج أسعار الفائدة إلى الانخفاض لدعم سوق العمل؟ من سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ هل وصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة“النجاح أو الفشل”؟

بعد صيف مليء بالتقلبات والأسئلة الكبرى، من المهم أن يظل المستثمرون مركزين على ما يهم حقًا.

وفي إطار العودة إلى المدرسة، نود أن نتراجع قليلاً ونشارك ثلاثة من مبادئنا الاستثمارية المفضلة لتحضير المحافظ المالية لبداية العام الدراسي وما بعده – لذا حان الوقت لشحذ الأقلام وفتح دفتر جديد.

3 مبادئ يجب مراعاتها لمحفظتك المالية:

اعرف أدواتك: لكل أصل دور يلعبه. إذا كنت تسعى لتحقيق نتائج ممتازة هذا العام، فإن امتلاك الأدوات المدرسية المناسبة هو الخطوة الأولى. بدءًا من القلم الرصاص الموثوق به إلى المنقلة الأنيقة وصولًا إلى الحاسبة البيانية القوية، كل أداة لها غرض. محفظتك المالية ليست مختلفة. سواء كان نقدًا، أسهمًا، سندات، أو استثمارات بديلة، لكل أصل دور مميز يلعبه – ويعملون معًا لتحقيق أهدافك الطويلة الأجل.

السيولة النقدية: الجميع بحاجة إلى النقد. سواء كنت تملأ سيارتك بالوقود أو تضع دفعة مقدمة لمنزل، النقد هو الملك. يعتقد الكثيرون أيضًا أن النقد هو ملاذ آمن أو حتى مصدر دخل عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة. ولكن النقد ليس مصممًا للتفوق على التضخم. وهذا يعني أنه من المهم أيضًا التفكير في مقدار ما تحتاجه حقًا للاحتفاظ به، ومقدار ما يمكن، إن وجد، تحويله إلى أنواع أخرى من الاستثمارات لتحقيق أهدافك.

السندات: يمكن للدخل الثابت توفير الاستقرار. لأن السندات توفر لك مدفوعات كوبونات بمرور الوقت، بالإضافة إلى إعادة مبلغ القرض الأصلي، فإنها تساعد في تقليل عدم اليقين والتقلبات في محفظتك المالية. الخطر الرئيسي عندما يتعلق الأمر بالسندات هو أن المُصدر قد لا يسدد لك المبلغ. ومع ذلك، كانت حالات التخلف عن السداد نادرة للغاية بالنسبة للديون ذات التصنيف الاستثماري، بالنسبة لسندات الشركات، كانت معدلات التخلف عن السداد حوالي 2.5% منذ الأزمة المالية الكبرى، وأقل من 0.1% للسندات السيادية.

الأسهم: عندما تمتلك سهمًا، فهذا يعني أنك تملك حصة في شركة وأدائها المستقبلي – الجيد والسيء. يستفيد حاملو الأسهم عادةً من نمو الأرباح وتوزيعات الأرباح التي تدفعها الشركات لمكافأة المساهمين.

منذ عام 1991، ساهمت الأرباح وتوزيعات الأرباح في معظم العائد الإجمالي البالغ حوالي 3205% لمؤشر S&P 500. أدت التغيرات في التقييم إلى أقل من 5% من العائد الإجمالي. بمرور الوقت، تعتبر الأسهم عادةً محرك زيادة رأس المال في المحافظ ويمكن أن توفر أعلى عائد متوقع، لكنها تأتي مع تقلبات أعلى.

الأصول البديلة والأصول الحقيقية: يمكن أن توفر صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، والقروض الخاصة، وأصول حقيقية أخرى مثل العقارات والسلع، تعرضات فريدة للمحافظ الاستثمارية وتتيح للمستثمرين الاستفادة من تعرضات أكثر تحديدًا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة العائدات مع تقليل التقلبات، ولكن قد يأتي ذلك أيضًا بتكلفة قفل أموالك لفترة أطول.

تذكر، بينما لكل فئة من الأصول دور محدد، فإن المفتاح الرئيسي لتحقيق عوائد متسقة على المدى الطويل هو التنويع عبر فئات الأصول، وأيضًا الاستمرار في الاستثمار.

الحفاظ على عقلية المدى الطويل



بخلاف امتلاك الأدوات المناسبة، فإن الخطوة التالية لتصبح من الطلاب المتفوقين هي امتلاك العقلية الصحيحة. بالنسبة للمستثمرين، يمكن أن تساعد العقلية طويلة الأجل بشكل خاص في تمهيد الطريق للنجاح.

التقلبات الأخيرة هي مثال بارز على أن الأصول المختلفة يمكن أن يكون لها مجموعة واسعة من النتائج المحتملة على المدى القصير. ومع ذلك، تخبرنا التاريخ أن الاحتمالات على المدى الطويل يمكن أن تكون أكثر يقينًا.

على سبيل المثال: بينما تنوعت العائدات السنوية للأسهم بشكل واسع منذ عام 1950 (من +60% إلى -41%)، فإن مزيج الأسهم والسندات لم يشهد عائدًا سلبيًا سنويًا خلال أي فترة من خمس سنوات على مدى الـ 70 عامًا الماضية. تذكر، الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، لكن هذا سجل مثير للإعجاب.

لذا، على الرغم من أن الأسواق يمكن أن تشهد دائمًا يوماً، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو حتى سنة سيئة، فإن التاريخ يشير إلى أن المستثمرين أقل عرضة لتجربة خسائر على فترات طويلة – خاصة في محفظة متنوعة.

فوق كل شيء، حافظ على أفق أهدافك في اعتبارك، يمكن أن يكون استخدام طريقة تقسيم الوقت مفيدًا لتحديد كيفية وأين تستثمر أموالك على فترات زمنية مختلفة.

الأهم هو الوقت في السوق، وليس توقيت السوق



الخطوة التالية نحو التميز الأكاديمي هي تجنب المشكلات. يمكن أن تساعد الانضباط في تجنب الانغماس في العادات السيئة. بالنسبة للمستثمرين، واحدة من أسوأ العادات هي محاولة توقيت السوق. منذ بداية العام، شهدنا مؤشر S&P 500 يصل إلى ما يقارب 40 قمة تاريخية.

عندما تكون مستويات السوق مرتفعة، قد يشعر بعض المستثمرين أنه“فات الأوان” للاستثمار، مما يبقيهم على الهامش في انتظار تراجع.

على الرغم من أننا شهدنا انخفاضًا بنسبة -8.5% من قمم يوليو، فإن التوقيت المثالي هو لعبة خطيرة.

بالنسبة لمستثمرين آخرين، قد لا تشعر التراجعات في السوق بأنها فرصة، بدلاً من ذلك، قد تدفعهم المخاوف المرتبطة بها والتقلبات اللاحقة للخروج من السوق، مما يتسبب في فقدانهم لفرصة التعافي من الجهة الأخرى.

لننظر إلى بعض الأرقام: إذا كنت قد استثمرت 10 آلاف دولار في مؤشر S&P 500 في عام 2004 واحتفظت باستثمارك بالكامل حتى اليوم، لكانت لديك أكثر من 70 ألف دولار دولار.

ولكن إذا فاتتك فقط أفضل 10 جلسات تداول، لكان لديك أقل من 35 ألف دولار دولار. السبب؟ توقيت السوق صعب للغاية. على مدى العشرين سنة الماضية، حدثت سبع من أفضل 10 أيام ضمن 15 يومًا من أسوأ 10 أيام.

يمكن أن يكون التنبؤ بمكان توجه السوق معقدًا ومربكًا، ولكن المفتاح الحقيقي للاستثمار يمكن أن يكون بسيطًا مثل الحصول على منظور والتمسك بخطتك.

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