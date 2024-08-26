مع العودة للمدارس 3 مبادئ مهمة لمحفظتك المالية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عاد موسم الدراسة من جديد. مؤشر S&P 500
أضاف نسبة +6% أخرى بعد صيف حافل بالأحداث، وأصبح الآن مرتفعًا بنسبة +17% منذ بداية العام. تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في ندوة
جاكسون هول السنوية تشير إلى أن الخريف القادم قد يكون موسمًا لانخفاض أسعار الفائدة.
خلال العام الماضي، عكست الأسواق توقعات مشجعة للمستقبل. التفاؤل حول“هبوط ناعم” للاقتصاد الأمريكي ما زال قائمًا، التضخم لم يعد يشكل تهديدًا، أرباح الشركات كانت قوية، والمستهلكون ما زالوا يمتلكون القدرة على الإنفاق.
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ومع ذلك، فإن التقلبات التي شهدناها في وقت سابق من هذا الشهر تذكرنا بأن المخاطر وعدم اليقين لا يزال قائمًا.
إلى أي مدى ستحتاج أسعار الفائدة إلى الانخفاض لدعم سوق العمل؟ من سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ هل وصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة“النجاح أو الفشل”؟
بعد صيف مليء بالتقلبات والأسئلة الكبرى، من المهم أن يظل المستثمرون مركزين على ما يهم حقًا.
وفي إطار العودة إلى المدرسة، نود أن نتراجع قليلاً ونشارك ثلاثة من مبادئنا الاستثمارية المفضلة لتحضير المحافظ المالية لبداية العام الدراسي وما بعده – لذا حان الوقت لشحذ الأقلام وفتح دفتر جديد.
3 مبادئ يجب مراعاتها لمحفظتك المالية:
اعرف أدواتك: لكل أصل دور يلعبه. إذا كنت تسعى لتحقيق نتائج ممتازة هذا العام، فإن امتلاك الأدوات المدرسية المناسبة هو الخطوة الأولى. بدءًا من القلم الرصاص الموثوق به إلى المنقلة الأنيقة وصولًا إلى الحاسبة البيانية القوية، كل أداة لها غرض. محفظتك المالية ليست مختلفة. سواء كان نقدًا، أسهمًا، سندات، أو استثمارات بديلة، لكل أصل دور مميز يلعبه – ويعملون معًا لتحقيق أهدافك الطويلة الأجل.
السيولة النقدية: الجميع بحاجة إلى النقد. سواء كنت تملأ سيارتك بالوقود أو تضع دفعة مقدمة لمنزل، النقد هو الملك. يعتقد الكثيرون أيضًا أن النقد هو ملاذ آمن أو حتى مصدر دخل عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة. ولكن النقد ليس مصممًا للتفوق على التضخم. وهذا يعني أنه من المهم أيضًا التفكير في مقدار ما تحتاجه حقًا للاحتفاظ به، ومقدار ما يمكن، إن وجد، تحويله إلى أنواع أخرى من الاستثمارات لتحقيق أهدافك.
السندات: يمكن للدخل الثابت توفير الاستقرار. لأن السندات توفر لك مدفوعات كوبونات بمرور الوقت، بالإضافة إلى إعادة مبلغ القرض الأصلي، فإنها تساعد في تقليل عدم اليقين والتقلبات في محفظتك المالية. الخطر الرئيسي عندما يتعلق الأمر بالسندات هو أن المُصدر قد لا يسدد لك المبلغ. ومع ذلك، كانت حالات التخلف عن السداد نادرة للغاية بالنسبة للديون ذات التصنيف الاستثماري، بالنسبة لسندات الشركات، كانت معدلات التخلف عن السداد حوالي 2.5% منذ الأزمة المالية الكبرى، وأقل من 0.1% للسندات السيادية.
الأسهم: عندما تمتلك سهمًا، فهذا يعني أنك تملك حصة في شركة وأدائها المستقبلي – الجيد والسيء. يستفيد حاملو الأسهم عادةً من نمو الأرباح وتوزيعات الأرباح التي تدفعها الشركات لمكافأة المساهمين.
منذ عام 1991، ساهمت الأرباح وتوزيعات الأرباح في معظم العائد الإجمالي البالغ حوالي 3205% لمؤشر S&P 500. أدت التغيرات في التقييم إلى أقل من 5% من العائد الإجمالي. بمرور الوقت، تعتبر الأسهم عادةً محرك زيادة رأس المال في المحافظ ويمكن أن توفر أعلى عائد متوقع، لكنها تأتي مع تقلبات أعلى.
الأصول البديلة والأصول الحقيقية: يمكن أن توفر صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، والقروض الخاصة، وأصول حقيقية أخرى مثل العقارات والسلع، تعرضات فريدة للمحافظ الاستثمارية وتتيح للمستثمرين الاستفادة من تعرضات أكثر تحديدًا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة العائدات مع تقليل التقلبات، ولكن قد يأتي ذلك أيضًا بتكلفة قفل أموالك لفترة أطول.
تذكر، بينما لكل فئة من الأصول دور محدد، فإن المفتاح الرئيسي لتحقيق عوائد متسقة على المدى الطويل هو التنويع عبر فئات الأصول، وأيضًا الاستمرار في الاستثمار.
الحفاظ على عقلية المدى الطويل
بخلاف امتلاك الأدوات المناسبة، فإن الخطوة التالية لتصبح من الطلاب المتفوقين هي امتلاك العقلية الصحيحة. بالنسبة للمستثمرين، يمكن أن تساعد العقلية طويلة الأجل بشكل خاص في تمهيد الطريق للنجاح.
التقلبات الأخيرة هي مثال بارز على أن الأصول المختلفة يمكن أن يكون لها مجموعة واسعة من النتائج المحتملة على المدى القصير. ومع ذلك، تخبرنا التاريخ أن الاحتمالات على المدى الطويل يمكن أن تكون أكثر يقينًا.
على سبيل المثال: بينما تنوعت العائدات السنوية للأسهم بشكل واسع منذ عام 1950 (من +60% إلى -41%)، فإن مزيج الأسهم والسندات لم يشهد عائدًا سلبيًا سنويًا خلال أي فترة من خمس سنوات على مدى الـ 70 عامًا الماضية. تذكر، الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، لكن هذا سجل مثير للإعجاب.
لذا، على الرغم من أن الأسواق يمكن أن تشهد دائمًا يوماً، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو حتى سنة سيئة، فإن التاريخ يشير إلى أن المستثمرين أقل عرضة لتجربة خسائر على فترات طويلة – خاصة في محفظة متنوعة.
فوق كل شيء، حافظ على أفق أهدافك في اعتبارك، يمكن أن يكون استخدام طريقة تقسيم الوقت مفيدًا لتحديد كيفية وأين تستثمر أموالك على فترات زمنية مختلفة.
الأهم هو الوقت في السوق، وليس توقيت السوق
الخطوة التالية نحو التميز الأكاديمي هي تجنب المشكلات. يمكن أن تساعد الانضباط في تجنب الانغماس في العادات السيئة. بالنسبة للمستثمرين، واحدة من أسوأ العادات هي محاولة توقيت السوق. منذ بداية العام، شهدنا مؤشر S&P 500 يصل إلى ما يقارب 40 قمة تاريخية.
عندما تكون مستويات السوق مرتفعة، قد يشعر بعض المستثمرين أنه“فات الأوان” للاستثمار، مما يبقيهم على الهامش في انتظار تراجع.
على الرغم من أننا شهدنا انخفاضًا بنسبة -8.5% من قمم يوليو، فإن التوقيت المثالي هو لعبة خطيرة.
بالنسبة لمستثمرين آخرين، قد لا تشعر التراجعات في السوق بأنها فرصة، بدلاً من ذلك، قد تدفعهم المخاوف المرتبطة بها والتقلبات اللاحقة للخروج من السوق، مما يتسبب في فقدانهم لفرصة التعافي من الجهة الأخرى.
لننظر إلى بعض الأرقام: إذا كنت قد استثمرت 10 آلاف دولار في مؤشر S&P 500 في عام 2004 واحتفظت باستثمارك بالكامل حتى اليوم، لكانت لديك أكثر من 70 ألف دولار دولار.
ولكن إذا فاتتك فقط أفضل 10 جلسات تداول، لكان لديك أقل من 35 ألف دولار دولار. السبب؟ توقيت السوق صعب للغاية. على مدى العشرين سنة الماضية، حدثت سبع من أفضل 10 أيام ضمن 15 يومًا من أسوأ 10 أيام.
يمكن أن يكون التنبؤ بمكان توجه السوق معقدًا ومربكًا، ولكن المفتاح الحقيقي للاستثمار يمكن أن يكون بسيطًا مثل الحصول على منظور والتمسك بخطتك.
المصدر: بقلم:
MENAFN26082024000202011048ID1108603716