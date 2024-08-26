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شركة آي بي إم الأمريكية في الصين تغلق مختبراتها البحثية وتسرح أكثر من ألف موظف - جريدة البورصة

8/26/2024 11:52:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفادت تقارير بأن شركة“آي بي إم” العملاقة للحوسبة الأمريكية قد أغلقت عملياتها الخاصة بالبحث والتطوير في الصين، لتنضم إلى عدد كبير من شركات التكنولوجيا الكبرى العالمية في تقليص أعمالها في البر الرئيسي وسط رياح جيوسياسية معاكسة.

وذكرت صحيفة“جنوب الصين الصباحية” الهونج كونجية في نسختها باللغة الإنجليزية أن الشركة الأمريكية ستغلق مختبري التطوير والأنظمة بالصين التابعين لها، وتسرح أكثر من ألف موظف ممن يعملون لحسابها في عدة مدن من بنيها العاصمة بكين وشنجهاي وداليان الساحلية شمالي البلاد.

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وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن شركة“آي بي إم” تعد آخر شركة تكنولوجيا عملاقة متعددة الجنسيات تحذف وظائف في الصين، حيث إن المنافسة الصينية الأمريكية المتزايدة تجبر الشركات العالمية على تعديل عملياتها في البر الرئيسي.

وأثرت عمليات خفض الوظائف الشاملة العام الجاري على العاملين المقيمين في الصين والذين يعملون بشركات مثل“إريكسون” السويدية لتصنيع معدات الاتصالات الاتصالات، و”تيسلا” لصناعة السيارات الكهربائية و”أمازون” للتجارة الإلكترونية العملاقة و”إنتل” للرقائق الإلكترونية.

وكانت مبيعات شركة“آي بي إم” في الصين قد انخفضت بصورة مطردة خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت إيرادات الشركة في الصين العام الماضي بنسبة 19.6% بالمقارنة بإراداتها المرتفعة بنسبة1.6% التي حققتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما أشار البيان المالي للشركة إلى أن مبيعاتها في الصين خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي قد انخفضت بنسبة 5%، بينما ارتفعت إيراداتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.4%.

كما أعلنت شركة“آي بي إم” عن نمو في إيراداتها العالمية بنسبة 2% في الربع الثاني، مع ارتفاع مبيعات البرمجيات بنسبة 7%، كذلك قفزت أسهمها بنسبة 21% منذ بداية العام الجاري.

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