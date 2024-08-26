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((تصديرى الهندسية)) يطالب بزيادة سقف التمويل لـ250 مليون جنيه فى مبادرة الـ15% - جريدة البورصة

8/26/2024 11:52:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقدم المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بمذكرة إلى وزارة المالية، لرفع سقف الاقتراض للشركات بمبادرة دعم قروض القطاعات الإنتاجية بفائدة 15% التى أطلقتها الوزارة مارس الماضى.

وقال شريف الصياد، رئيس المجلس إن المذكرة تضمنت مطالبة“المالية” برفع سقف الاقتراض ليتراوح إلى ما بين 200 إلى 250 مليون جنيه للشركة الواحدة بدلاً من 130 مليون جنيه حاليًا، لدعم توسعات الشركات ورفع قدرتها التنافسية.

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وكانت وزارة المالية قد رفعت الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة بمبادرة الـ 15% من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليونا للكيانات متعددة الأطراف، وتسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.

وأضاف الصياد لـ((البورصة))، أن حجم التمويل الحالى المتاح من خلال المبادرة أقل من احتياجات الشركات، مما يحد من قدرتها على التوسع. مًشيرًا إلى أن اللجوء إلى البنوك للحصول على قروض بفائدة مرتفعة تصل إلى 29% يمثل عبئًا إضافيًا، فيما سيساعد رفع سقف الاقتراض من المبادرة فى تجنب هذا الخيار بحسب قوله .

فى سياق متصل، أشار الصياد إلى أن 90% من شركات قطاع الصناعات الهندسية استفادت من المبادرة فى تحقيق توسعات جديدة.

وبحسب المجلس فإن عدد الشركات العاملة فى القطاع يصل إلى 300 شركة فى كل القطاعات الهندسية.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من البنك المركزى ووزارة المالية، مؤخرا، بإضافة مبالغ جديدة لمبادرة تمويلية لدعم الصناعة بعد استهلاك قيمة المبادرة بالكامل، لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية الصناعية منها والزراعية والتى تضع فى مقدمات أولويات الحكومة.

وتستهدف الحكومة زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 38% خلال العام المالى 2027/2026.

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