((الأمل للحاصلات الزراعية)) تستهدف 40 مليون دولار مبيعات بنهاية العام الجاري - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة الأمل للحاصلات الزراعية، تحقيق 40 مليون دولار مبيعات بنهاية العام الجارى، مقابل 26 مليون دولار العام الماضى، بدعم من تنفيذ توسعات جديدة وزيادة حجم الإنتاج.

وقالت سمية شحاتة، العضو المنتدب للشركة، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 30 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة في مصنعها الذي تصل مساحته الكلية حاليا إلى 1200 متر مربع.

موضوعات“الوزراء”: استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال أغسطس الحكومة تنفى إلغاء صرف السكر المدعم على بطاقات التموين الاستثمارات الأجنبية تشعل المنافسة فى سوق الأجهزة الكهربائية

وأضافت لـ ((البورصة))، أن الشركة تستهدف زيادة حجم الإنتاج بمعدل 50%،موضحة أن حجم إنتاج الشركة السنوي يتجاوز الـ 11 ألف طن من المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأشارت، إلى أن ((الأمل للحاصلات الزراعية)) تصدر كامل إنتاجها إلى أسواق أوروبا ودول المغرب العربي وشرق آسيا، وتستهدف التصدير لأسواق جديدة في دول أفريقيا.

وأوضحت، أن الشركة وصلت بحجم انشاءات مصنعها الجديد للتمور 40%،ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال عامين.

وذكرت، أن المصنع يشمل منطقة فرز وتعبئة، وثلاجات على مساحة 40 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات تصل إلى حجم 60 مليون جنيه.

وتأسست شركة الأمل للحاصلات الزراعية، عام 1965 وهي شركة متخصصة فى تصنيع وتجهيز جميع المحاصيل الزراعية وتصديرها، وكذلك استيراد بعض الأنواع التى يحتاجها السوق المصرى.

يذكر أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت حاجز الـ5.6 مليون طن منذ بداية شهر يناير حتى 12 أغسطس الجارى، بحسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، علاء فاروق.