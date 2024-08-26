((الأمل للحاصلات الزراعية)) تستهدف 40 مليون دولار مبيعات بنهاية العام الجاري - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة الأمل للحاصلات الزراعية، تحقيق 40 مليون دولار مبيعات بنهاية العام الجارى، مقابل 26 مليون دولار العام الماضى، بدعم من تنفيذ توسعات جديدة وزيادة حجم الإنتاج.
وقالت سمية شحاتة، العضو المنتدب للشركة، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 30 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة في مصنعها الذي تصل مساحته الكلية حاليا إلى 1200 متر مربع.
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وأضافت لـ ((البورصة))، أن الشركة تستهدف زيادة حجم الإنتاج بمعدل 50%،موضحة أن حجم إنتاج الشركة السنوي يتجاوز الـ 11 ألف طن من المحاصيل الزراعية المختلفة.
وأشارت، إلى أن ((الأمل للحاصلات الزراعية)) تصدر كامل إنتاجها إلى أسواق أوروبا ودول المغرب العربي وشرق آسيا، وتستهدف التصدير لأسواق جديدة في دول أفريقيا.
وأوضحت، أن الشركة وصلت بحجم انشاءات مصنعها الجديد للتمور 40%،ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال عامين.
وذكرت، أن المصنع يشمل منطقة فرز وتعبئة، وثلاجات على مساحة 40 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات تصل إلى حجم 60 مليون جنيه.
وتأسست شركة الأمل للحاصلات الزراعية، عام 1965 وهي شركة متخصصة فى تصنيع وتجهيز جميع المحاصيل الزراعية وتصديرها، وكذلك استيراد بعض الأنواع التى يحتاجها السوق المصرى.
يذكر أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت حاجز الـ5.6 مليون طن منذ بداية شهر يناير حتى 12 أغسطس الجارى، بحسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، علاء فاروق.
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