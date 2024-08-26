تنمية المشروعات يسعى لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج رأس المال المخاطر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) “عماد”: نفذنا أول برنامج بتمويل من مجموعة البنك الدولى بقيمة 50 مليون دولار
قال هانى عماد، رئيس القطاع المركزى لاستثمار رأس المال المخاطر بجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يجرى مفاوضات مع البنك الدولى لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج رأس المال المخاطر، وسيتم تحديد القيمة المستهدفة بناء على البيانات المتاحة لديهم.
أضاف على هامش مؤتمر“انطلاق” لدعم ريادة الأعمال أن برنامج رأس المال المخاطر انطلق فى 2021، وبدأ التفاوض عليه مع مجموعة البنك الدولى فى 2019، حيث عرض البنك الدولى توجيه 200 مليون دولار نحو قطاع الشركات الناشئة بالسوق المحلى، ورأى الجهاز وقتها أنه مبلغ كبير، وأرجع ذلك لضعف البيانات المتاحة عن القطاع آنذاك، حيث تم تخفيض المبلغ المخصص للمرحلة الأولى إلى 50 مليون دولار.
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مصادر:“عز الدخيلة” تعد الدراسات الفنية لمصنع الحاويات بميناء الإسكندرية “أبناء حسن علام” تقتنص عقد مقاولات فندق“شبرد” بعد انسحاب“سياك” ((تصديرى الهندسية)) يطالب بزيادة سقف التمويل لـ250 مليون جنيه فى مبادرة الـ15%
وأضاف أنه تم تخصيص المبلغ بالكامل خلال ثلاث سنوات من بدء المرحلة الأولى فى 2021، ولفت إلى أن الجهاز يعمل على التوسع فى تمويل مشروعات رأس المال المخاطر الذى يعتبر من أهم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى تتمثل فى الاهتمام بمجال الابداع والابتكار.
وأوضح أن الجهاز يعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم شباب المبتكرين ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات فعلية تلبى احتياجات المواطنين.
وكان جهاز تنمية المشروعات، قد أعلن العام الماضى أنه يجرى تنفيذ برنامج بنظام رأس المال المخاطر بتمويل من مجموعة البنك الدولى بلغ قيمته 50 مليون دولار والذى تم من خلاله الاستثمار فى عدد من الصناديق الاستثمارية الواعدة التى تقوم بدورها بدعم المئات من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة.
ومن أوائل تلك الصناديق التى جرى الاستثمار فيها صندوق“فلات 6 لابس Flat 6 Labs”، حيث يعمل الجهاز على نشر ثقافة تمويل المشروعات الابتكارية بين مؤسسات التمويل المتخصصة فى مصر ويشجعها على دعم رواد الأعمال كما أنه يشارك فى تنفيذ برامج تدريبية لتدريب الكوادر البشرية فى هذه المؤسسات لتعريفها بقواعد وآليات تمويل رأس المال المخاطر مما يخلق قاعدة عريضة تقوم بتمويل المئات من المبتكرين ورواد الأعمال.
كتب: محمود الحسيني:
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