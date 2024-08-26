تنمية المشروعات يسعى لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج رأس المال المخاطر - جريدة البورصة

قال هانى عماد، رئيس القطاع المركزى لاستثمار رأس المال المخاطر بجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يجرى مفاوضات مع البنك الدولى لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج رأس المال المخاطر، وسيتم تحديد القيمة المستهدفة بناء على البيانات المتاحة لديهم.

أضاف على هامش مؤتمر“انطلاق” لدعم ريادة الأعمال أن برنامج رأس المال المخاطر انطلق فى 2021، وبدأ التفاوض عليه مع مجموعة البنك الدولى فى 2019، حيث عرض البنك الدولى توجيه 200 مليون دولار نحو قطاع الشركات الناشئة بالسوق المحلى، ورأى الجهاز وقتها أنه مبلغ كبير، وأرجع ذلك لضعف البيانات المتاحة عن القطاع آنذاك، حيث تم تخفيض المبلغ المخصص للمرحلة الأولى إلى 50 مليون دولار.

موضوعاتمصادر:“عز الدخيلة” تعد الدراسات الفنية لمصنع الحاويات بميناء الإسكندرية “أبناء حسن علام” تقتنص عقد مقاولات فندق“شبرد” بعد انسحاب“سياك” ((تصديرى الهندسية)) يطالب بزيادة سقف التمويل لـ250 مليون جنيه فى مبادرة الـ15%

وأضاف أنه تم تخصيص المبلغ بالكامل خلال ثلاث سنوات من بدء المرحلة الأولى فى 2021، ولفت إلى أن الجهاز يعمل على التوسع فى تمويل مشروعات رأس المال المخاطر الذى يعتبر من أهم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى تتمثل فى الاهتمام بمجال الابداع والابتكار.

وأوضح أن الجهاز يعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم شباب المبتكرين ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات فعلية تلبى احتياجات المواطنين.

وكان جهاز تنمية المشروعات، قد أعلن العام الماضى أنه يجرى تنفيذ برنامج بنظام رأس المال المخاطر بتمويل من مجموعة البنك الدولى بلغ قيمته 50 مليون دولار والذى تم من خلاله الاستثمار فى عدد من الصناديق الاستثمارية الواعدة التى تقوم بدورها بدعم المئات من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة.

ومن أوائل تلك الصناديق التى جرى الاستثمار فيها صندوق“فلات 6 لابس Flat 6 Labs”، حيث يعمل الجهاز على نشر ثقافة تمويل المشروعات الابتكارية بين مؤسسات التمويل المتخصصة فى مصر ويشجعها على دعم رواد الأعمال كما أنه يشارك فى تنفيذ برامج تدريبية لتدريب الكوادر البشرية فى هذه المؤسسات لتعريفها بقواعد وآليات تمويل رأس المال المخاطر مما يخلق قاعدة عريضة تقوم بتمويل المئات من المبتكرين ورواد الأعمال.

كتب: محمود الحسيني: