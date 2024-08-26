المجموعة الدولية استشارى هندسى لـ25 مشروعًا بتكلفة 30 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبو العزم: الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها لنحو 40 مليار جنيه العام المقبل
قال الدكتور فهد أبو العزم، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستشارات الهندسية، إن الشركة تعمل على نحو 25 مشروعًا خلال الفترة الحالية بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليار جنيه.
وأضاف أبو العزم لـ”البورصة”، أن إجمالى عدد المشروعات التى نفذتها الشركة داخل مصر وخارج مصر يتجاوز 400 مشروع منذ تأسيس الشركة فى عام 1999.
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وأوضح أن الشركة تمتلك مكتب تمثيل فى باريس نظرًا لحجم أعمالها الكبير فى فرنسا، وتعتزم خلال الفترة المقبلة فتح المزيد من مكاتب التمثيل بدول الخليج وخاصة السعودية.
وأشار إلى أن الشركة تعمل مع أكثر من 20 مطورًا عقاريًا بالعديد من المشروعات المختلفة السكنية والإدارية والتجارية، وفى الكثير من المناطق المتنوعة سواء فى القاهرة الجديدة أو 6 أكتوبر والشيخ زايد والعاصمة الإدارية.
وقال إن الشركة تضع ضمن خطتها المستقبلية زيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنها تستهدف زيادة حجم أعمالها لنحو 40 مليار جنيه فى العام المقبل.
وأضاف أن الشركة تعمل منذ أكثر من 10 سنوات بمشروعات خارج مصر، حيث تتولى الإشراف الهندسى على مشروعات فى 12 دولة منها تركيا وتشاد والإمارات والكويت والسعودية والمغرب وإنجلترا وفرنسا.
وأوضح أبو العزم، أن الشركة تشرف على مشروع لشركة“ايكا للتطوير العقارى” بمدينة الشيخ زايد بنشاط سكنى متكامل على مساحة 5 أفدنة باستثمارات 4 مليارات جنيه.
وقال إن الشركة تشرف على مشروع لشركة كابيتال هيلز للتطوير العقارى بمدينة 6 أكتوبر بنشاط تجارى إدارى ويقام على مساحة 50 ألف متر مربع باستثمارات 7 مليارات جنيه.
بالإضافة إلى الإشراف على مشروع لشركة جولدن تون للتطوير العقارى بالعاصمة الإدارية الجديدة بنشاط تجارى إدارى على مساحة 25 ألف متر مربع باستثمارات 4 مليارات جنيه.
وقال أبو العزم، إن قطاع الاستشارات الهندسية واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات فى ظل الارتفاعات الكبيرة التى حدثت فى تكاليف مواد البناء وخامات التشطيب، لافتا إلى أن شركات الاستشارات الهندسية قدمت حلولًا للمطورين للخروج من هذه الأزمة وتوفير أكبر قدر من التكلفة.
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