المجموعة الدولية استشارى هندسى لـ25 مشروعًا بتكلفة 30 مليار جنيه - جريدة البورصة

قال الدكتور فهد أبو العزم، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستشارات الهندسية، إن الشركة تعمل على نحو 25 مشروعًا خلال الفترة الحالية بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليار جنيه.

وأضاف أبو العزم لـ”البورصة”، أن إجمالى عدد المشروعات التى نفذتها الشركة داخل مصر وخارج مصر يتجاوز 400 مشروع منذ تأسيس الشركة فى عام 1999.

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وأوضح أن الشركة تمتلك مكتب تمثيل فى باريس نظرًا لحجم أعمالها الكبير فى فرنسا، وتعتزم خلال الفترة المقبلة فتح المزيد من مكاتب التمثيل بدول الخليج وخاصة السعودية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل مع أكثر من 20 مطورًا عقاريًا بالعديد من المشروعات المختلفة السكنية والإدارية والتجارية، وفى الكثير من المناطق المتنوعة سواء فى القاهرة الجديدة أو 6 أكتوبر والشيخ زايد والعاصمة الإدارية.

وقال إن الشركة تضع ضمن خطتها المستقبلية زيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنها تستهدف زيادة حجم أعمالها لنحو 40 مليار جنيه فى العام المقبل.

وأضاف أن الشركة تعمل منذ أكثر من 10 سنوات بمشروعات خارج مصر، حيث تتولى الإشراف الهندسى على مشروعات فى 12 دولة منها تركيا وتشاد والإمارات والكويت والسعودية والمغرب وإنجلترا وفرنسا.

وأوضح أبو العزم، أن الشركة تشرف على مشروع لشركة“ايكا للتطوير العقارى” بمدينة الشيخ زايد بنشاط سكنى متكامل على مساحة 5 أفدنة باستثمارات 4 مليارات جنيه.

وقال إن الشركة تشرف على مشروع لشركة كابيتال هيلز للتطوير العقارى بمدينة 6 أكتوبر بنشاط تجارى إدارى ويقام على مساحة 50 ألف متر مربع باستثمارات 7 مليارات جنيه.

بالإضافة إلى الإشراف على مشروع لشركة جولدن تون للتطوير العقارى بالعاصمة الإدارية الجديدة بنشاط تجارى إدارى على مساحة 25 ألف متر مربع باستثمارات 4 مليارات جنيه.

وقال أبو العزم، إن قطاع الاستشارات الهندسية واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات فى ظل الارتفاعات الكبيرة التى حدثت فى تكاليف مواد البناء وخامات التشطيب، لافتا إلى أن شركات الاستشارات الهندسية قدمت حلولًا للمطورين للخروج من هذه الأزمة وتوفير أكبر قدر من التكلفة.