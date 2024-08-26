أبناء حسن علام تقتنص عقد مقاولات فندق شبرد بعد انسحاب سياك - جريدة البورصة

علمت“البورصة”، أن شركة“أبناء حسن علام للمقاولات” حصلت على أعمال المقاولات الخاصة بفندق“شبرد” بعد الاتفاق مع شركة الشريف السعودية للاستثمار التى تتولى تطوير المشروع.

وكانت مجموعة“الشريف” السعودية قد حصلت على حقوق إدارة وتشغيل فندق“شبرد” التاريخى بمنطقة جاردن سيتى التابع للشركة القابضة للسياحة.

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وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن التعاقد الجديد بين“الشريف” و”أبناء حسن علام” جاء بعد انسحاب شركة“سياك للمقاولات” من أعمال تنفيذ مشروع تطوير فندق“شبرد”.

وأرجعت المصادر الانسحاب إلى ارتفاع تكلفة أعمال المقاولات بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث رفضت شركة“الشريف” زيادة قيمة التعاقد على الرغم من ارتفاع تكلفة أعمال التطوير من 1.4 مليار جنيه إلى نحو 2.5 مليار جنيه بعد التعويم.

وتابعت المصادر:“التعاقد الجديد بين شركة الشريف وشركة أبناء حسن علام جاء بعد التوصل إلى حل وسط حول التكلفة الجديدة لأعمال التنفيذ”.

وفى سبتمبر من العام الماضى وقعت شركة سياك للمقاولات عقد تنفيذ أعمال تطوير فندق شبرد التاريخى مع مجموعة الشريف السعودية.

وكانت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق“إيجوث” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قد تعاقدت مع شركة“الشريف” للفنادق والسياحة لتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة فندق“شبرد” التاريخى وإعادته للعمل بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا.

وقال نواف فائز الشريف، الرئيس التنفيذى لشركة الشريف للفنادق والسياحة، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن المرحلة الأولى تتضمن أعمال الحفر، وبناء ملحق فندق“شبرد” فى الجزء الخلفى للمبنى، على مساحة ألف متر مربع بارتفاع 14 طابقا، وبناء جراج يصل إلى أربعة أدوار تحت الأرض فى المبنى الملحق، بالإضافة إلى أعمال التطوير وإعادة تأهيل المبنى الرئيسى للفندق طبقًا للمعايير التى طلبتها شركة ماندارين أورينتال العالمية والمتعاقد معها لإدارة الفندق.

ويعد فندق“شبرد” من أعرق الفنادق التاريخية فى مصر، وتأسس عام 1841 وكان مقره حى الأزبكية واحترق خلال حريق القاهرة، وأعيد بناء فندق شبرد الحالى بمنطقة جاردن سيتى أمام نهر النيل.

ومع إعادة افتتاح الفندق ستتولى إدارته مجموعة“ماندارين أورينتال الفندقية” التى تدير 34 فندقاً، و7 مجمعات سكنية فى 24 دولة حول العالم.