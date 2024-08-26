أبناء حسن علام تقتنص عقد مقاولات فندق شبرد بعد انسحاب سياك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة التنفيذ السبب وراء الانسحاب
علمت“البورصة”، أن شركة“أبناء حسن علام للمقاولات” حصلت على أعمال المقاولات الخاصة بفندق“شبرد” بعد الاتفاق مع شركة الشريف السعودية للاستثمار التى تتولى تطوير المشروع.
وكانت مجموعة“الشريف” السعودية قد حصلت على حقوق إدارة وتشغيل فندق“شبرد” التاريخى بمنطقة جاردن سيتى التابع للشركة القابضة للسياحة.
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وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن التعاقد الجديد بين“الشريف” و”أبناء حسن علام” جاء بعد انسحاب شركة“سياك للمقاولات” من أعمال تنفيذ مشروع تطوير فندق“شبرد”.
وأرجعت المصادر الانسحاب إلى ارتفاع تكلفة أعمال المقاولات بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث رفضت شركة“الشريف” زيادة قيمة التعاقد على الرغم من ارتفاع تكلفة أعمال التطوير من 1.4 مليار جنيه إلى نحو 2.5 مليار جنيه بعد التعويم.
وتابعت المصادر:“التعاقد الجديد بين شركة الشريف وشركة أبناء حسن علام جاء بعد التوصل إلى حل وسط حول التكلفة الجديدة لأعمال التنفيذ”.
وفى سبتمبر من العام الماضى وقعت شركة سياك للمقاولات عقد تنفيذ أعمال تطوير فندق شبرد التاريخى مع مجموعة الشريف السعودية.
وكانت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق“إيجوث” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قد تعاقدت مع شركة“الشريف” للفنادق والسياحة لتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة فندق“شبرد” التاريخى وإعادته للعمل بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا.
وقال نواف فائز الشريف، الرئيس التنفيذى لشركة الشريف للفنادق والسياحة، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن المرحلة الأولى تتضمن أعمال الحفر، وبناء ملحق فندق“شبرد” فى الجزء الخلفى للمبنى، على مساحة ألف متر مربع بارتفاع 14 طابقا، وبناء جراج يصل إلى أربعة أدوار تحت الأرض فى المبنى الملحق، بالإضافة إلى أعمال التطوير وإعادة تأهيل المبنى الرئيسى للفندق طبقًا للمعايير التى طلبتها شركة ماندارين أورينتال العالمية والمتعاقد معها لإدارة الفندق.
ويعد فندق“شبرد” من أعرق الفنادق التاريخية فى مصر، وتأسس عام 1841 وكان مقره حى الأزبكية واحترق خلال حريق القاهرة، وأعيد بناء فندق شبرد الحالى بمنطقة جاردن سيتى أمام نهر النيل.
ومع إعادة افتتاح الفندق ستتولى إدارته مجموعة“ماندارين أورينتال الفندقية” التى تدير 34 فندقاً، و7 مجمعات سكنية فى 24 دولة حول العالم.
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