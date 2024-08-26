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((جى بى أوتو)) تطرح ((شيرى EQ7)) الكهربائية بسعر 1.79 مليون جنيه - جريدة البورصة

8/26/2024 11:52:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية، رسميًا عن السيارة EQ7 الكهربائية بالسوق المصري.

وحددت الشركة سعر السيارة ((شيري EQ7)) الكهربائية، التى يتم تقديمها بفئة واحدة فقط، بنحو 1.79 مليون جنيه.

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وتعد السيارة ((شيري EQ7)) الكهربائية، التي تنتمى لفئة الـSUV متوسطة الحجم، أول طرازًا كهربائيًا للعلامة الصينية في السوق المصري.

وتعتمد ((شيري EQ7)) على محرك كهربي قادر على توليد قوة 155 حصان وأقصى عزم دوران 285 نيوتن متر.

وتستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.

ويتصل المحرك ببطارية ليثيوم-أيون سعتها 65.5 كيلووات/ساعة، تتيح مدى 512 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة الشحن.

وتقدم ((شيري EQ7)) الكهربائية الجديدة بطول 4.760 ملم، وعرضها الإجمالي 1.910 ملم، وارتفاعها 1.660 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.830 ملم، ومساحة الشنطة 386 لتر.

ووفقًا للشركة المصنعة فإن ((شيري EQ7)) الكهربائية تدعم الشحن فائق السرعة، ويمكن شحنها من 30% إلى 80% في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة.

وتتوفر السيارة ((شيري EQ7)) بـ 4 ألوان خارجية هم (الأبيض، والأسود، والرمادي، والأزرق).

وتوفر شركة ((جى بى أوتو)) للسيارات، ضمانا يصل إلى 6 سنوات أو 150 ألف كيلو متر على السيارة، وضمان يصل إلى 8 سنوات أو 500 ألف كيلو متر على البطارية.

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