((جى بى أوتو)) تطرح ((شيرى EQ7)) الكهربائية بسعر 1.79 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية، رسميًا عن السيارة EQ7 الكهربائية بالسوق المصري.
وحددت الشركة سعر السيارة ((شيري EQ7)) الكهربائية، التى يتم تقديمها بفئة واحدة فقط، بنحو 1.79 مليون جنيه.
موضوعات متعلقة
كندا تفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية كوريا الجنوبية تلزم صانعي السيارات الكهربائية بالكشف عن مطور بطارياتها “أبو غالى موتورز” تفتتح صالة عرض لـ”جيلى” بالتعاون مع“الأصيل”
وتعد السيارة ((شيري EQ7)) الكهربائية، التي تنتمى لفئة الـSUV متوسطة الحجم، أول طرازًا كهربائيًا للعلامة الصينية في السوق المصري.
وتعتمد ((شيري EQ7)) على محرك كهربي قادر على توليد قوة 155 حصان وأقصى عزم دوران 285 نيوتن متر.
وتستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.
ويتصل المحرك ببطارية ليثيوم-أيون سعتها 65.5 كيلووات/ساعة، تتيح مدى 512 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة الشحن.
وتقدم ((شيري EQ7)) الكهربائية الجديدة بطول 4.760 ملم، وعرضها الإجمالي 1.910 ملم، وارتفاعها 1.660 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.830 ملم، ومساحة الشنطة 386 لتر.
ووفقًا للشركة المصنعة فإن ((شيري EQ7)) الكهربائية تدعم الشحن فائق السرعة، ويمكن شحنها من 30% إلى 80% في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة.
وتتوفر السيارة ((شيري EQ7)) بـ 4 ألوان خارجية هم (الأبيض، والأسود، والرمادي، والأزرق).
وتوفر شركة ((جى بى أوتو)) للسيارات، ضمانا يصل إلى 6 سنوات أو 150 ألف كيلو متر على السيارة، وضمان يصل إلى 8 سنوات أو 500 ألف كيلو متر على البطارية.
MENAFN26082024000202011048ID1108603709
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.