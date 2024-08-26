الذهب يحقق مستوى قياسياً عند التسوية للمرة السابعة في أغسطس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب من مكاسبها خلال تعاملات الإثنين، لتواصل اتجاهها الصعودي بعد تحقيق مكاسب لأربعة أسابيع متتالية، بدعم من تنامي توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وعند تسوية التعاملات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.35% أو 8.9 دولار عند 2555.20 دولار للأوقية، وهو سابع مستوى قياسي جديد في نهاية الجلسة خلال شهر أغسطس.

موضوعاتعضوة بالفيدرالي ترجح خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر خام برنت يقفز بأكثر من 3% عند التسوية ويتجاوز 81 دولارًا شركة“آي بي إم” الأمريكية في الصين تغلق مختبراتها البحثية وتسرح أكثر من ألف موظف

فيما زاد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 100.88 نقطة، بعدما تراجع إلى 100.53 نقطة.

وقالت“ماري دالي” صانعة السياسات في اللجنة الفيدرالية خلال مقابلة مع“بلومبرج”، إن الوقت مناسب لتعديل السياسة النقدية الأمريكية، واستبعدت حدوث أي عرقلة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%.

واستمد المعدن الأصفر دعمًا من تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا، في ظل ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن، تزامنًا مع توقعات بتعافي طلب أكبر المستهلكين للذهب -الهند والصين- خلال الأشهر القادمة.

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