الذهب يحقق مستوى قياسياً عند التسوية للمرة السابعة في أغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب من مكاسبها خلال تعاملات الإثنين، لتواصل اتجاهها الصعودي بعد تحقيق مكاسب لأربعة أسابيع متتالية، بدعم من تنامي توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر.
وعند تسوية التعاملات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.35% أو 8.9 دولار عند 2555.20 دولار للأوقية، وهو سابع مستوى قياسي جديد في نهاية الجلسة خلال شهر أغسطس.
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فيما زاد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 100.88 نقطة، بعدما تراجع إلى 100.53 نقطة.
وقالت“ماري دالي” صانعة السياسات في اللجنة الفيدرالية خلال مقابلة مع“بلومبرج”، إن الوقت مناسب لتعديل السياسة النقدية الأمريكية، واستبعدت حدوث أي عرقلة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%.
واستمد المعدن الأصفر دعمًا من تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا، في ظل ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن، تزامنًا مع توقعات بتعافي طلب أكبر المستهلكين للذهب -الهند والصين- خلال الأشهر القادمة.
المصدر:
MENAFN26082024000202011048ID1108603705
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