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خام برنت يقفز بأكثر من 3% عند التسوية ويتجاوز 81 دولارًا - جريدة البورصة

8/26/2024 11:52:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت أسعار عقود النفط من مكاسبها خلال تعاملات الإثنين، مع عودة علاوة المخاطر الناجمة عن مخاوف تأثير التوترات الجيوسياسية على الإمدادات، وفي ظل تنامي توقعات انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما سيعزز الطلب في الأسواق.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بأكثر من 3% بما يعادل 2.41 دولار عند 81.43 دولار للبرميل.

موضوعات متعلقة عضوة بالفيدرالي ترجح خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر الذهب يحقق مستوى قياسياً عند التسوية للمرة السابعة في أغسطس طرح مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل

فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 3.45% أو 2.59 دولار، ليسجل 77.42 دولار للبرميل.

وفي حين نقلت“رويترز” عن مصادر أمنية، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق يوم الأحد في محادثات وقف إطلاق النار في غزة التي جرت في القاهرة، أعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد إغلاق جميع حقول النفط مما يعطل الإنتاج والصادرات.

وتتوقع شركة“إكسون موبيل” تضاعف الطلب العالمي على الكهرباء بحلول 2050، مع النمو السكاني وارتفاع الرفاهية الاقتصادية في الدول النامية، وقالت إن 67% من مزيج الطاقة العالمي في عام 2050 سيتم توفيره من النفط والغاز الطبيعي والفحم.

المصدر:

MENAFN26082024000202011048ID1108603704

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