خام برنت يقفز بأكثر من 3% عند التسوية ويتجاوز 81 دولارًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت أسعار عقود النفط من مكاسبها خلال تعاملات الإثنين، مع عودة علاوة المخاطر الناجمة عن مخاوف تأثير التوترات الجيوسياسية على الإمدادات، وفي ظل تنامي توقعات انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما سيعزز الطلب في الأسواق.
وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بأكثر من 3% بما يعادل 2.41 دولار عند 81.43 دولار للبرميل.
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فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 3.45% أو 2.59 دولار، ليسجل 77.42 دولار للبرميل.
وفي حين نقلت“رويترز” عن مصادر أمنية، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق يوم الأحد في محادثات وقف إطلاق النار في غزة التي جرت في القاهرة، أعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد إغلاق جميع حقول النفط مما يعطل الإنتاج والصادرات.
وتتوقع شركة“إكسون موبيل” تضاعف الطلب العالمي على الكهرباء بحلول 2050، مع النمو السكاني وارتفاع الرفاهية الاقتصادية في الدول النامية، وقالت إن 67% من مزيج الطاقة العالمي في عام 2050 سيتم توفيره من النفط والغاز الطبيعي والفحم.
المصدر:
MENAFN26082024000202011048ID1108603704
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