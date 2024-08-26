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عضوة بالفيدرالي ترجح خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر - جريدة البورصة

8/26/2024 11:52:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنها تعتقد أنه من المناسب أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، في اتفاق صريح مع وجهة نظر رئيس الفيدرالي“جيروم باول”، والتي أعرب عنها الأسبوع الماضي.

واستطردت“ماري دالي” خلال مقابلة مع تلفزيون“بلومبرج” الإثنين، أن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية الأمريكية، واستبعدت حدوث أي عرقلة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%.

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وأوضحت:“ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه، وحتى بعد خفض أسعار الفائدة ستظل السياسة مقيدة، نريد أن يظل سوق العمل عند مستواه الحالي، لذلك نحن بحاجة إلى تعديل تكاليف الاقتراض للحفاظ عليها عند هذا المستوى”.

ورجحت“دالي” أن يكون السيناريو المتوقع هو تباطؤ تدريجي للتضخم، ووتيرة مستدامة لنمو سوق العمل، لكنها لم تحدد وتيرة خفض أسعار الفائدة المتوقعة، مشيرة إلى أن ذلك أمر سابق لأوانه.

واختتمت صانعة السياسات في اللجنة الفيدرالية أنها لا ترى أي علامات على ضعف الاقتصاد أو استعداد الشركات لتسريح العمال، وقالت إن حدوث ذلك سيتطلب تعديلًا قويًا في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

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