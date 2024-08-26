“المالية تدشن وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية لمصنعى السيارات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت وزارة المالية تدشين وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات طبقاً لأحكام هذا القرار، تتبع مباشرة وزير
المالية.
ويتولى أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة متابعة أعمال الوحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فنيا وإداريا.
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وتختص الوحدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات التي تتم في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تواجه هذه الكيانات والشركات.
وللوحدة في سبيل تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها القيام بالأعمال الآتية:
1- العمل على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في الحالات المماثلة، واتخاذ ما يلزم بشأن متابعة تنفيذها بالمنافد أو المراكز والمأموريات الضريبية، ووضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات لدى إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بهذه الصناعة والكيانات والشركات التي تباشرها أو المرتبطة بها، وذلك بشكل موحد وفوري، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية.
بالإضافة إلى إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.
وتشكل الوحدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار من ممثلي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية التالية أسماؤهم:
ممثلو مصلحة الجمارك المصرية:
– هالة محمود عبد الواحد – مستشار رئيس المصلحة لقرية البضائع
– أحمد عبد العزيز القرنشاوى – رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية
– سمر أحمد محمود – مدير إدارة البحوث والدراسات بالمصلحة
– شريف عبد الحميد محمد – مدير إدارة بالمصلحة
ممثلو مصلحة الضرائب المصرية:
– محمد عبد المنعم كشك – معاون رئيس المصلحة
– اندرية كمال إسحاق – مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات التكنولوجية
– صلاح إسماعيل عوض السيد – مدير إدارة الاتفاقيات بالتعاملات الإلكترونية
– رشا السيد أحمد شبانة – مدير إدارة دعم الفاتورة بالتعاملات الإلكترونية
ويكون للوحدة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في مباشرة الاختصاصات المعقودة لها.
ونص القرار أنه على كل من رئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية سرعة اتخاذ اللازم لوضع التوصيات التي تصدرها الوحدة موضع التنفيذ، بهدف حل المشكلات والعقبات التي تتكشف لها أثناء مباشرتها الاختصاصات المعقودة لها بموجب هذا القرار.
ويجب أن يعرض أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على وزير المالية تقرير شهري بنتائج أعمال الوحدة، وما تحقق من إنجازات، وما اتخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.
ونص القرار على التزام المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق والتكامل مع الوحدة في مباشرة اختصاصاتها، وتقديم كافة البيانات التي تطلبها في سبيل ذلك.
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