“المالية تدشن وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية لمصنعى السيارات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت وزارة المالية تدشين وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات طبقاً لأحكام هذا القرار، تتبع مباشرة المالية.

ويتولى أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة متابعة أعمال الوحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فنيا وإداريا.

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وتختص الوحدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات التي تتم في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تواجه هذه الكيانات والشركات.

وللوحدة في سبيل تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها القيام بالأعمال الآتية:

1- العمل على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في الحالات المماثلة، واتخاذ ما يلزم بشأن متابعة تنفيذها بالمنافد أو المراكز والمأموريات الضريبية، ووضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات لدى إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بهذه الصناعة والكيانات والشركات التي تباشرها أو المرتبطة بها، وذلك بشكل موحد وفوري، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية.

بالإضافة إلى إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.

وتشكل الوحدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار من ممثلي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية التالية أسماؤهم:

ممثلو مصلحة الجمارك المصرية:

– هالة محمود عبد الواحد – مستشار رئيس المصلحة لقرية البضائع

– أحمد عبد العزيز القرنشاوى – رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية

– سمر أحمد محمود – مدير إدارة البحوث والدراسات بالمصلحة

– شريف عبد الحميد محمد – مدير إدارة بالمصلحة

ممثلو مصلحة الضرائب المصرية:

– محمد عبد المنعم كشك – معاون رئيس المصلحة

– اندرية كمال إسحاق – مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات التكنولوجية

– صلاح إسماعيل عوض السيد – مدير إدارة الاتفاقيات بالتعاملات الإلكترونية

– رشا السيد أحمد شبانة – مدير إدارة دعم الفاتورة بالتعاملات الإلكترونية

ويكون للوحدة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في مباشرة الاختصاصات المعقودة لها.

ونص القرار أنه على كل من رئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية سرعة اتخاذ اللازم لوضع التوصيات التي تصدرها الوحدة موضع التنفيذ، بهدف حل المشكلات والعقبات التي تتكشف لها أثناء مباشرتها الاختصاصات المعقودة لها بموجب هذا القرار.

ويجب أن يعرض أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على وزير المالية تقرير شهري بنتائج أعمال الوحدة، وما تحقق من إنجازات، وما اتخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.

ونص القرار على التزام المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق والتكامل مع الوحدة في مباشرة اختصاصاتها، وتقديم كافة البيانات التي تطلبها في سبيل ذلك.